Ez lesz a magyarok kedvence? Slágertermék lehet a bejgli ízű szaloncukor, mutatjuk, hol kapható

HelloVidék: Hogyan alakult a szaloncukrok iránti kereslet az elmúlt években?

Rácsai Marianna: Az elmúlt években folyamatosan növekszik a szaloncukor eladásunk, ez talán annak is köszönhető,hogy új termékeket hozunk létre vagy a régi ízeket megújítjuk.

HelloVidék: Mire számítanak idén az elmúlt évhez képest?

Rácsai Marianna: Forgalmi számokat látjuk,erre az évre, így nagy örömünkre nem várható elmaradás, sőt legalább 20% növekedés mutatható ki.

HelloVidék: Hogyan hatott a cégre a koronavírus járvány? Milyen nehézségek akadtak?

Rácsai Marianna: Az első hullámnál,komolyabb fennakadások nem voltak az alapanyag ellátását illetően. Ami problémát okozott kezdetben a fertőtlenítő eszközök, gumikesztyűk,maszkok beszerzése, hiszen a legfontosabb a dolgozóink egészségi állapotának a megőrzése volt. Sajnos ez a jelenlegi helyzetben nem így alakult, a védőeszközöket könnyen és viszonylag normális áron megtudjuk vásárolni, viszont az alapanyag ellátás akadozik. Ennek vannak emberi tényezői,hiszen sok fertőzött van,így a gyártok nem tudnak megfelelő mennyiségű műszakkal dolgozni, ami a termelés csökkenését okozza, így a csomagolóanyag, kartonos cégek gyakran 2-3 hetes csúszással tudják a megrendelt mennyiségeket teljesíteni.

HelloVidék: Milyen típusokat, fajtákat értékesítenek? Melyekből fogy a legtöbb? Mi számít slágerterméknek?

Rácsai Marianna: Formázott szaloncukor a fő profilunk, ennek nagy része fondant, marcipán,kókusz vagy karamell alapú, ami isteni finom belga csokoládéval van lemártva.

HelloVidék: Milyen szempontok szerint választanak a vevők? Vannak extra igények a termékekkel kapcsolatban?

Rácsai Marianna: A vásárlók számára egyre fontosabb a minőség, természetesen ehhez párosul a csomagolás is, hiszen sokan ajándék képen is adnak a szeretteiknek szaloncukrot. Az elmúlt évek során viszont egyre nagyobb kereslet van a különböző mentes termékeket illetően is. Cégünk 2018-ban kezdet ilyen termékeket gyártani, melyek mára már nagy sikert arattak, ebben az évben pedig egy országos versenyen a Fitt Rumos-kakaós ízű szaloncukor 2. helyezet hozta el.

HelloVidék: Vannak-e speciális termékeik illetve készülnek-e újdonságokkal erre az évre?

Rácsai Marianna: Ebben az évben Karácsonyi csoda néven jelentünk meg egy diós és egy mákkal étcsokoládéval mártott szaloncukorral, a fogyasztók visszajelzése alapján olyan hatást kelt a termékék,mintha Beiglit ennének nagyon finom csokoládéval mártva.

HelloVidék: Milyen áron mozognak a termékek?

Rácsai Marianna: A magas minőség mellett, próbálunk olyan árakat biztosítani, melyek elérhetők a fogyasztók számára, ennek tükrében középáras kategóriába sorolnám magunkat.

HelloVidék: Mi az, amit mindenképp vegyünk figyelembe vásárlás előtt? Mitől lesz minőségi egy termék? Alapanyagok, ízek alapján kiszűrhetjük, milyen minőséggel van dolgunk?

Rácsai Marianna: Nagyon fontos a csomagoláson feltüntettet jelölések, melyek általában tükrözik a csokoládé, kakaó,marcipán,természetes vagy mesterséges összetevők listáját. Cégünk kizárólag UTZ minősített kakaót, FairTrade csokoládét használ,kerüljük a mesterséges színezékeket, amennyiben lehetőség van rá szeretnénk a jövőben is még több termékünk esetében csökkenteni a tartósítószer használatát.

Címlapkép: Getty Images