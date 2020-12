Megnőtt a csomagfeladások száma: egyre több karácsonyi ajándék landol a postán

Ahogy a portál írja, szinte minden napszakban kígyózik a sor a kaposvári nagyposta előtt. Az ügyfelek többsége igyekszik tartani a távolságot, s több-kevesebb türelemmel várják valamennyien, hogy bejussanak az épületbe. A legtöbben csomagfeladás vagy -felvétel miatt.

Karácsony előtt, novemberben és decemberben eddig országosan mintegy 30 százalékkal emelkedett a csomagok száma a tavalyihoz képest. Több az online rendelés és a csomagfeladás is, ami a pandémiás helyzetnek, illetve az elrendelt korlátozó intézkedéseknek, valamint a fertőzéstől való félelemnek is köszönhető. Azokon a postákon, ahol szükséges, külön csomagkiadó pultokat nyitottak, hogy gyorsabb legyen a csomagok átvétele. November közepétől pedig szombaton is kézbesítenek csomagokat a munkatársaik. Somogy megyében idén a januártól novemberig tartó időszakban csaknem harminc százalékkal több csomagot kézbesített a posta, mint egy évvel korábban. A levelek számában viszont nyolcszázalékos csökkenés figyelhető meg

- közölte a Magyar Posta.

Hozzátették, hogy mivel a tapasztalatok alapján az elmúlt évekhez képest jóval nagyobb a forgalom, ezért arra kérik az ügyfeleiket, hogy ha belföldre szeretnének csomagot feladni, akkor azt legkésőbb december 18-ig tegyék meg, az online rendeléseknél pedig figyeljék, hogy a webáruház milyen szállítási időt ígér.

Kiemelték azt is, hogy a napi beérkező csomagmennyiség átlagban kétszer akkora, mint egy nyári napon jellemző. A webáruházak kedvezményes akciói mellett forgalomnövelő tényező maga a járvány is.

A csomagmennyiség extrém növekedése miatt a kézbesítési időszakot is bővítettük, november óta már a szombati napokon is kézbesítenek csomagokat a munkatársaink. Az idei szezonban a Posta tapasztalatai szerint a szokásos sláger termékek, mint például a tévé, a notebook, a mobiltelefon mellett csatlakozott a porszívó, egyes kozmetikai termékek, sporteszközök, étrend-kiegészítők, és vitaminok

- mondta Varga János, a Magyar Posta logisztikai üzemeltetési igazgatója.

Címlapkép: Getty Images