Ezek a legmenőbb játékok most karácsonyra: horribilis összeget fizetnek értük a családok

A 2020-as év nem volt éppen könnyű, de úgy tűnik a magyar szülők nem a gyerekeiken spórolnak idén. A járvány ellenére az ajándékozás idén is fontos része lesz az ünnepnek. Egy reprezentatív felmérésben résztvevő magyar válaszadó 87 százaléka tervezi hogy ajándékoz, és a többség (77%) nagyjából ugyanakkora körnek tervez adni, mint máskor, de csak 66 százalékuk szán rá ugyanakkora összeget, mint korábban, és harmaduk (36%) kevesebb pénzt, mintha nem lenne a járvány.

Az ajándékokra való átlagos költést 55 ezer forintra becsülték a válaszadók. Nyilván, ez nagyon változó, függ attól is, hány gyermek van a családban, hiszen a legkisebbekkel általában mindenki bőkezű. Egy angol magazin nemrég gyerekeket kérdezett meg arról, hogy milyen ajándékra vágynak idén karácsonykor. Bár a listáról jó pár "klasszikus" kívánság a saját gyerekkorunkból is ismerős lehet - mint például a Lego vagy egy kiskutya -, felkerültek rá az okosórák, a játékkonzolok, a videójátékokról mintázott játékfegyverek, sőt, még a videójáték szereplők inspirálta szakácskönyv is.

Hol vásárolnak a szülők idén karácsonyi ajándékot?

A vásárlás tervezett módjával és helyével kapcsolatban nincs érdemi változás: a korábbi évek trendjét folytatva, idén is a legtöbben (86%) az online rendelés és a webáruházak mellett tették le a voksukat, az arányt a pandémia ráadásul tovább erősítette. Az internetezők 41 százaléka kifejezetten a vírushelyzet miatt tervez többet online vásárolni, 48 százalékuk pedig a tömegeket vonzó plázákba tervez kevesebbet látogatni ajándékvásárlás végett.

Melyek a legnépszerűbb karácsonyi játékok idén?

A Regio vásárlói körében 2020-ban a legnépszerűbb játékok a diavetítők, a Baby Born babák, a Go Master Youtubers társas (ez egy újdonság, a youtuberek világát mutatja be, és a szülőknek is izgalmas lehet, így a játékon keresztül - offline - mindkét fél jobban megértheti ennek a világnak a működését) és természetesen a LEGO voltak.

Éves szinten 3 százalékkal növekedett az online értékesítések aránya - tudtuk meg az áruházlánc képviselőjétől, ahogy azt is hogy egyre többen érdeklődnek a társasjátékok iránt, feltehetően a pandémia hatására:

A társasjátékok amúgy is a top játékkategóriák egyike, de most a népszerűségük az egekbe szökött.

2020 karácsonyának nagy slágerei a társasjátékok mellett az interaktív plüssök (kisebbeknek) és robotok (nagyobbaknak).

A Top10 játékok idén karácsonykor:

Go Master Youtubers - 7 995 Ft

Zingo társasjáték - 6 495 Ft

Kalóz kaland társasjáték - 6 495 Ft

Baby Born - 20 995 Ft

Mimi és Fluffy interaktív plüssök - 12 995 Ft

Első csótánykám társas - 12 995 Ft

Mazzy és Woki programozható, interaktív robotok - 2 995 Ft

Magyarul éneklő Charlotte baba - 9 995 Ft

Zsákbamacska - 3 995 Ft

Baby Gemmy unikornisok - 2 995 Ft

A járvány miatti korlátozások következtében a Játéksziget vásárlói körében is megnőtt 2020-ban a kereslet a társasjátékok és a puzzle iránt, mivel a családok több időt töltenek együtt otthonaikban és keresik a tartalmas elfoglaltságokat. A kültéri és sport játékok szezonja a korábbiakhoz képest hamarabb indult és nagyobb számokat hozott, ami szintén a pandémiával van összefüggésben.

Az építőjátékok sikere is töretlen, a LEGO-n felül ezen kategórián belül kiemelendőek a svájci Geomag cég mágneses építőjátékai. Újdonságként megjelent a magyar piacon a Geomag Green Line vonal (4.590 Ft - 18.890 Ft), mely 100 százalékban újrahasznosított műanyagból készül. Ez a játék nyerte el idén az Ország játéka versenyen az 1. díjat az építőjáték kategóriában. A környezettudatosság a játékválasztásban is egyre fontosabb szempont.

Nagy kiugrást produkált az Aquabeads kreatív játék márka (7.890 Ft-ig), amely ugyan már közel 10 éve jelen van a magyar piacon, de idéntől a különleges gyöngyök szinte azonnal összetapadnak, ha vizet spriccelnek rá a gyerekek, így az alkotások azonnal elkészülhetnek.A népszerű játékok közé sorolandók a távirányítós játékok, valamint a meglepetés erejére építő L.O.L. Surprise babák is (4590 forint - 17.990 Ft).

Az online területen a nem várt körülmények okán jóval a tervezett fölött alakult az idei forgalom. Eleve ambíciózus számokkal terveztünk az idei évre, de azokat - november végével- még további 25 százalékkal teljesítettük túl.

- tudtuk meg az áruházlánctól.

A karácsonyi szezon nagy slágere lesz várhatóan a BING, melyet nagyon várt már a 2-4 éves korosztály, hiszen az online platformokon 10 milliós nézettséget produkált (és ebben nincs benne a TV nézettség). Bingből plüss figurák(8.490 Ft), puzzle-ok (3.590 Ft), memória kártyák, és sok más található a kínálatban.

A szórakoztató, családi társasjátékok, valamint az építőjátékok is a sláger termékek közé tartoznak a pandémia miatt. Továbbá az interaktív játékok és a távirányítású autók. Óriási siker például a különleges technológiával készült ’Pioneer Car- A terep bajnoka’ távirányítású autó (17.990 Ft), melyet a távirányítón felül egy mozgásérzékeny csuklópánttal is lehet irányítani.

Sokaknak nem telik drága ajándékokra

A járvány azért nyomot hagyott a költési szokásainkon a hagyományos webáruházakhoz hasonlóan az online piactereken is népszerűek a játékok a karácsony előtti hetekben. Idén novemberben a teljes piactér több százmillió forintos forgalmának mintegy 7 százalékát generálták a játékok, és a járványhelyzet miatt az év több hónapjában is felülmúlta a tavalyi értékesítési számokat több játékkategória is.

A járványhelyzet nyomán idén novemberben közel 20 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított a Vaterán a játék termékkategória tavalyhoz képest, december 24-éig pedig várhatóan tovább nő az idei fölény. Egy tipikus hónapban az eladott játékok 70 százaléka használt és csak a fennmaradó 30 százaléka vadonatúj, de karácsony előtt az új játékokat árusító eladók forgalma néhány százalékkal mindig emelkedik.

Idén, a járvány kedvezőtlenebb időszakaiban két-háromszorosára nőtt a fajátékok, és jelentősen emelkedett az építő/szerelőkészletek, puzzle-ök, kártyajátékok, Playmobil-ok forgalma is. Egyes hónapokban a bábszínházak, bábok, illetve a diavetítők és diafilmek eladásai ugrottak meg tavalyhoz képest, nyáron és kora ősszel pedig a sport és ügyességi játékok fogytak kiemelkedően az örök kedvenc plüssjátékokkal együtt.

A legnépszerűbb játéktípusok a Vaterán az idei karácsonyi szezonban (használt és új termékek vegyesen):

LEGO játékfigurák, plüssjátékok kisautók, járművek játékbabák Playmobil játékok társasjátékok sport és ügyességi játékok építő-, és szerelőjátékok szerepjátékok oktató és logikai játékok

A használt játékok között nem csak megunt társasjátékokra, legókészletekre kell gondolni, hiszen külön kategóriából ide sorolandók a gyűjtők számára érdekes vintage játékok is. Ezek havi szinten a játékok forgalmának 5-10 százalékát generálják. Idén például 360 ezer forintért kelt el egy szovjet gyártmányú pedálos Moszkvics jó állapotú példánya. A régi játékok értékét jól jelzi, hogy ennyiért akár egy 2003-as évjáratú Suzuki Swiftet is lehet venni használtan.

A legdrágábban eladott játékok 2020-ban a Vaterán:

1. DJI Mavic Pro Platinum drón 381 589 Ft

2. F-14 Tomcat flipper 360 000 Ft

3. Pedálos Moszkvics #1 360 000 Ft

4. Gottlieb Volcano flipper 345 000 Ft

5. Bally Monte Carlo flipper 310 000 Ft

6. Williams Comet flipper 290 000 Ft

7. Bally X's & O's flipper 280 000 Ft

8. Gottlieb Rock flipper 280 000 Ft

9. Pedálos Moszkvics #2 260 001 Ft

10. Williams Laser Ball flipper 260 000 Ft

Címlapkép: Getty Images