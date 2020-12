Így készülj a legrosszabbra: mutatjuk, hogy keress munka nélkül egy rakás pénzt 2021-ben

Ahogy a portál írja, a 2020-as év meglehetősen kemény volt, az elmúlt 100 évben nem történi ugyanis olyan világjárványos helyzet, ami egyszerre szaggatja szét a gazdaságot, és követel temérdek életet. Nem lövünk nagy bakot akkor sem, ha azt mondjuk ezentúl, már csak a koronavírus előtti, illetve utáni évekről fogunk beszélni. Viszont az újév, új lehetőségeket is kíván, amit érdemes a lehető legnagyobb körültekintéssel kihasználni.

Persze sokan csak a fizikumukkal, rossz szokásaikkal kapcsolatban tesznek valamilyen fogadalmat, pedig az sem ártana, ha a kitűzött cél ehelyett vagy ezek mellett a pénzügyek rendbetétele lenne. Hiszen az már sokszor kiderült, akár milliókat is spórolhat az, aki átláthatóvá varázsolja az anyagi helyzetét és időt szán a megfelelő pénzügyi szokások kialakítására és termékek megtalálására. Ha 2021-ben te is ebbe a csoportba szeretnél tartozni, érdemes megfogadnod a következő tippeket.

Figyeld, mire költesz

Ha eddig csak kifolyt a kezedből a pénz és a hó vége előtt elképzelésed sincs, hogy hová tűnt a fizetésed, egyértelmű, hogy hol kell kezdened a nagy pénzügyi átalakulást. Sokszor hangoztatott, mégis lesajnált tipp, hogy csak akkor tudsz jó anyagi döntéseket hozni, ha tisztában vagy azzal, hol állsz most.

Ezt szerencsére nagyon egyszerűen rendezheted ma már applikációkkal, excel-táblázattal vagy kockásfüzettel is, ha az kényelmesebb. Vezesd minden hónapban a bevételeidet és a kiadásaidat, és ha szánsz az így kapott adatok elemzésére egy kis időt, nagyon gyorsan kitűnhet, hogy hol tudnál spórolni vagy mire lenne lehetőség többet költeni.

Tipikusan ilyen kiadások lehetnek a munkahelyi ebédek a kollégákkal, a hétvégi bulik, a napi iszogatások, az ételrendelések felfutása vagy akár az impulzusvásárlások, amelyek mind-mind észrevétlenül kúsznak fel akár több tízezer forintra. Ha viszont megfelelően vezeted a kiadásaidat, könnyedén tetten érheted, melyik csapon folyik el a pénzed.

Határok kijelölése

Az eddig tippnél maradva, a kiadások és a bevételek ismeretében a határaidat is megszabhatod 2020-ban - ezt hívják költségvetésnek. Az előzőek analógiája alapján, ha túl sokat költesz a fentebb említettek valamelyikére, akkor nincs más választásod, határozz meg egy havi keretet, akár az eddigi kiadások felét, amelyet aztán majd másra költesz el, vagy még inkább félreteszel.

Fontos! Ne ott akarjunk spórolni, ahol nem feltétlenül szükséges. A jó minőségű étel egészen fontos az egészség szempontjából, akárcsak ilyenek lehetnek a vitaminok vagy a sportolás. Viszont általában ami igencsak sok pénzt éget, azok kényelmi szolgáltatások vagy élvezeti termékek. Alkohol, dohányáru, tivornya, ételrendelés. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiken brutálisan sok pénzt lehet fogni, aminek következtében a megspórolt pénzt át lehet csoportosítani.

Felkészülés a legrosszabbra

Ezzel a két lépéssel máris eljutottunk oda, hogy mit érdemes kezdened a fennmaradó megtakarított pénzzel (persze ez nem csak erre az esetre igaz, hanem akkor is, ha például váratlanul pénz állt a házhoz, vagy magasabb fizetést kapsz és helyet keresel a plusz bevételnek). Ez alapvetően azon múlik, hogy milyen élethelyzetben van az ember:

Van-e hitele

Van-e már vésztartaléka

Milyen célokat fogalmaz meg magának valaki

Lássuk a hitelt

Az biztos, hogy csak a számokat nézve megérheti az előtörlesztés. Általánosságban elmondható, hogy egy hitel kamata jellemzően magasabb, mint egy megtakarításon elérhet hozam. (Ez nyilván a kiválasztott megtakarítás kockázatosságán is múlik.)

Jelenleg az egyik legkedvezőbb alacsony kockázatú megtakarítás a Magyar Állampapír Plusz lenne. Ezen az 5 év alatt évi 4,95% hozamot lehet elérni átlagosan. Ha ennél magasabb a hitel átlagos éves költsége (THM), akkor érdemes lehet előtörleszteni, ha alacsonyabb, akkor a befektetés lehet jó választás

- mondta el a Pénzcentrumnak Argyelán József, a Bankmonitor elemzője. Egy példán szemléltetve: a 3 éve felvett 5 éves kamatperiódusú legolcsóbb lakáshitelek THM értéke 3,50-4,00 százalék. Egy 3 éve felvett személyi kölcsön esetében a legkedvezőbb konstrukciók THM értéke pedig 7,50-9,00 százalék.

Fontos lehet a kiválasztott megtakarítási konstrukció, például a Magyar Állampapír Plusz kamata folyamatos emelkedik a futamidő alatt, egy idő előtti értékesítés esetén a megtakarító "vesztesége" nagyobb lenne, mert magasabb kamatoktól esik el, mint amiket addig megkapott.

A hiteleknél természetesen az előtörlesztéssel csökken a havi törlesztőrészlet, mivel a hitel végig kamatozik a hátralévő futamidő alatt, ezért az előtörlesztés hatása jelentősebb lenne, hiszen a teljes futamidő alatt spórol valamennyi kamatot az adós. Ettől a hatástól azonban érdemes eltekinteni, hiszen az adós a megtakarítása lejáratát követően is előtörlesztheti hitelét, ezzel akkor érvényesítve az előtörlesztésben rejlő előnyöket

- vélekedett az elemző.

Vésztartalék

Ami ökölszabályként elmondható az az, hogy vésztartalékkal mindenképpen érdemes rendelkezni.

Véleményünk szerint ennek nagyságát a havi életköltségek alapján érdemes meghatározni. Annyit legalább érdemes félretenni, hogy 3-4 hónapig bevétel nélkül is tudja finanszírozni a család a szokásos kiadásait. (Más vélemények szerint még ennél hosszabb időre, akár 6 hónapra elégséges tartalékkal érdemes rendelkezni.)

- mondta el lapunknak Argyelán József, aki hozzátette, még egy drága hitel mellett is jobban megérheti ezt a tartalékot félretenni - mondjuk a hitel részbeni előtörlesztése helyett. Bármilyen váratlan nehézségre lenne tartaléka a családnak, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben még fontosabb lehet.

De beszéljen egy példa, miért éri meg inkább a vésztartalék: tönkremegy az autó, a javítási költség 300 ezer Ft. Ha van vésztartalék, akkor abból ki lehet fizetni a javíttatás költségeit. Ha nincs tartalék, akkor hitelt kell felvenni, a hitelösszeg és cél miatt személyi kölcsön jöhet szóba. Ekkora összegű kölcsönt pedig 11-23%-os THM mellett lehet igényelni.

De az a példa is beszédes, hogyha feltesszük, az adós a munkahelyét és nincs tartaléka, akkor nem tudja miből fizetni átmenetileg sem az életköltségeit. Márpedig ebben a helyzetben újabb hitel felvétele szóba sem jöhet. A kiadás minimális csökkentése (amit például egy hitel előtörlesztése eredményez) nem sokat segít sajnos ebben a helyzetben

Ha ezen a vonalon maradunk, sarokkőhöz érkeztünk, nevezetesen, hogy miben tartsuk a vésztartalékunkat? Ha innen nézzük, akkor nem is a kiválasztott konstrukció futamideje a lényeges - akár lejárat nélküli konstrukció is megfelelő lehetne -, az igazán fontos a konstrukció rugalmassága és a benne rejlő kockázat. Ökölszabályként azt mondhatjuk, olyan megtakarításban érdemes tartani a vésztartalékunk, amiből nagyon könnyen ki tudjuk venni a pénzünk.

A termék értékesíthető legyen néhány napon belül - például az ingatlanbefektetés ennek a feltételnek egyáltalán nem felel meg -, lehetőleg az eladásnak ne legyenek magas költségei sem. Ne a gyors értékesítés miatt veszítsünk hozamot.

A vésztartaléknak szánt összeget nem érdemes kockázatos megtakarításba fektetni. Hiszen, ha a vésztartalékunk értékét akár el is veszíthetjük, akkor nem igazán teljesíti a vésztartalék funkciót

- hívta fel a figyelmet az elemező. Éppen ezért olyan alacsony kockázatú, vagy épp kockázatmentes megtakarítást érdemes választani, amiből veszteség nélkül, vagy minimális veszteséggel ki lehet szállni már akár 1-2 hónapon belül is:

A lekötött betét még mindig ideális lehet erre a célra, ekkor ugyanis idő előtti feltörés esetén is legfeljebb a kamatot veszíthetjük el.

Jó megoldás lehet Magyar Állampapír Plusz kötvény is. A kincstártól vásárolva ugyanis jelenleg igen kedvező a visszavásárlási árfolyam, gyakorlatilag 2-3 hónap után már mindenképpen nyereséggel lehet értékesíteni a papírt. (Ráadásul kamatfizetéskor 100%-os árfolyamon el lehet adni a papírt.) Hiába relatív hosszú a konstrukció futamideje, a vésztartalékkal szembeni elvárások teljesülnek.

Egy Pénzpiaci alap választása is megfelelő lehet. Az alap befektetési politikája - rövid kötvények vásárlása, betétlekötés - biztosítja azt hogy a megtakarításon ne veszítsen jelentős összeget a befektető akár rövid távon sem. (Bár ezen terméknél már benne van rövid távon a veszteség is.)

Mire szeretnénk gyűjteni?

A harmadik, korábban fellebbentett témakörünk, hogy végső soron mit akarunk elérni azzal, hogy rendbe szedjük pénzügyeinket. Azzal ugyanis, hogy megtakarítunk - nem pedig elköltjük a teljes jövedelmünk - lehetőséget teremtünk jövőbeni célunk eléréséhez.

Ha például lakást szeretnénk venni, akkor szükségünk van mindenképpen megtakarításra - a vételárnak legfeljebb 80%-át finanszírozhatja meg egy bank hitelből -. ezt az összeget félre kell tennünk függetlenül az elérhető hozamoktól. Gyakorlatilag enélkül nem leszünk képesek később megvalósítani a lakáscélunk

- ismertette a felállást Argyelán József.

Hitelkiváltás

Ehhez a témához szorosan kapcsolódik az is, hogy ha valakinek hitele van, akkor bizonyos időközönként érdemes megnéznie, milyen feltételekkel tudnánk lecserélni kölcsönünket egy újabbra. Jelenleg igen kedvező a kamatkörnyezet, vagyis jó eséllyel tudnánk hitelünk egy olcsóbbal kiváltani.

Tegyük fel, hogy 3 éve vettünk fel 10 millió forint, 20 éves futamidejű, 5 éves kamatperiódusú kölcsönt. Az induló kamat - ami megegyezik a jelenlegivel is - a legolcsóbb konstrukciót választva is 3,31% lenne, a törlesztőrészlet pedig 57 024 Ft.

Jelenleg a legolcsóbb 5 éves kamatperiódusú hitel kamata 2,66% lenne, a törlesztőrészlet pedig 54 203 Ft lenne a kiváltást követően. Emiatt összesen 575 ezer Ft lenne a kiváltásból származó előny (törlesztőrészleteken ennyit lehetne spórolni). A kiváltás és az új hitel igénylésének teljes költsége 160-170 ezer Ft lenne, ezt figyelembe véve még mindig igen jelentős 400 ezer Ft a kiváltás pénzügyi előnye.

Ez pedig egészen elképesztően tetemes összeg. Összevonva esetleg más megtakarításokkal, akár akkora mértékű is lehet az így megfogott pénz, mint amennyit más fogyasztási körünkből elvonva, egy egészen éven át meg tudunk takarítani egy magyart átlagkereset mellett.

Cserélj bankot!

Ha már egyébként is a banki termékeket vizslatod olcsóbb lehetőségért kutatva, vess egy pillantást a bankszámlád díjaira és funkcióira is. Biztos, hogy a legolcsóbb és a legkedvezőbb számlát használod? Erről könnyedén meggyőződhetsz a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával, amelyben teljesen személyre szabhatod az összehasonlítás feltételeit a legpontosabb eredményekért

Ha találsz olcsóbb, kedvezőbb, vagy számodra hasznosabb folyószámlát, egyszerűsített bankváltással gyorsan és problémamentesen válthatsz bankot. Ahogy a fenti lépéseket, úgy ezt is érdemes néhány évente megvizsgálni, hiszen szinte biztos, ahogy telik az idő, újabb, jobb és olcsóbb bankszámlákkal rukkolnak elő a bankok, így itt is foghatsz akár több ezer forintot is havonta. Ami pár kis összegnek tűnik, éves viszonylatban már simán mérhető, és az elégetés helyett 500 forint is 500 forint.

Befektetek, pénzem lesz

Bár a változás évről-évre folyamatos, mégis azt mondhatjuk, hogy a magyarok többségének még mindig bankbetétekben áll a megtakarítása, ami közel 0 százalékot kamatozik. Ha idegenül mozogsz a megtakarítások és befektetések területén, érdemes 2021-et ezen lehetőségek megismerésére szentelned, hiszen akár kis erőfeszítéssel is kamatoztathatod a megspórolt pénzedet. A tanulásban pénzügyi portálok (ilyen a Pénzcentrum és a Portfolio is), könyvek, pénzügyi szakemberek, de akár blogok is segíthetnek neked. Ugyanakkor (!) kiemelten fontos a kritikus gondolkodás!

Ne higgyük el például tehát, ha egy “szakértő" rövid időn belül busás vagyont ígér nekünk a legújabb, egyelőre senki által nem ismert pénzügyi csodafegyverrel, csak hagyjuk nála a nehezen összegyűjtött pénzünket. Ilyen varázslat sajnos nincs, és mi magunk is leránthatjuk a leplet, ha jobban utána olvasunk az ajánlatnak, mielőtt elfogadnánk. Szerencsére megannyi ingyenes forrásból tájékozódhatunk: remek videók, bejegyzések, könyvek érhetők el azoknak, akik 2021-ben tennék meg az első lépést a befektetések világ felé.

A pénzed dolgozzon helyetted

Ha megtennéd az első lépést, több tucatnyi befektetés és megtakarítás közül választhatsz: részvények, állampapírok, befektetési alapok, kriptodevizák, befektetésekhez kötött biztosítások, és így tovább. A legfontosabb mindig az, hogy alaposan ismerd meg azt az eszközt, amiben tartani szeretnéd a pénzed és kerüld el azokat, amelyeknek a működését nem tudod egyszerűen elmagyarázni például egy kocsmai beszélgetés során. Természetesen érdemes még odafigyelned az alábbiakra is:

Legalább az inflációval megegyező éves hozamot termelje ki a portfóliód: egyszerű a képlet. Ha csak áll a pénzed, az inflációval veszít a vásárlóerejéből, azaz kevesebbet ér az idő folyamán. Ha viszont befekteted legalább egy inflációkövető állampapírba, az értékét megőrzöd, az infláció feletti hozammal pedig pénzt is keresel. Figyelj a költségekre: nagyszerű, ha megcsináltad az infláció feletti hozamot, de kellemetlen lehet, ha ezt le is vonják költség címen. Alaposan tanulmányozd át, hogy mennyibe kerül az értékpapírszámla fenntartása, mekkora a kereskedés jutaléka, vagy éppen mennyit kell fizetned, ha idő előtt kiszállsz egy befektetésből. Ne felejtsd el, hogy veszíthetsz is: válaszd meg a kockázattűrő képességednek és szakmai felkészültségednek leginkább megfelelő eszközt, hiszen egy kockázatosabb termék akár a teljes megtakarításodat is elviheti, ha rosszra fordulnak a dolgok például a részvénypiacon. Használd ki a kedvezményes termékeket: a megtakarításoknak és befektetéseknek adóterhei is lehetnek, amelyeket viszont optimalizálhatsz olyan termékekkel, mint a NYESZ vagy a TBSZ. Keresd meg ezeket és lehetőség szerint használd ki őket, hiszen hosszú távon nagyon sokat javíthatnak a befektetésed teljesítményén.

