Érik a szakácsok és robotok háborúja: van, ahol már idehaza is nyomtatják az ételt

A modern gépek beszerzését egy tavalyi, Távol-Keleten tett látogatás ösztönözte, ahol mint sok más K+F területen, ebben is élen járnak. „Kínában működnek már olyan éttermek, ahol a 3D-s ételnyomtatást használják. Megjelentek már a robotikával felszerelt éttermek, szállodák. Az évekkel ezelőtt induló Erasmus program keretén belül iskolánk oktatói és tanulói elkezdtek megismerkedni az európai országok, mint például Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, gasztronómiájával, ahol ezeket a technológiát már alkalmazzák. Ezzel a tanulóinkat nemcsak a magyar vendéglátásra, hanem az európai gasztrokultúrára is felkészítjük. Azt szeretnénk, hogy a tőlünk kikerülő szakemberek nem egyszerűen trendkövetők, hanem trendmeghatározók lennének” – hangsúlyozta Eke Ibolya igazgató a beruházás jövőbe mutató jelentőségét. Továbbá azt is hozzátette, hogy az új szakképzési törvény megjelenésével a szakképzés is alkalmazkodott a jelen munkaerőpiaci követelményeihez, ami megköveteli, hogy az elavult technológiákat újak váltsák fel, így elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb az informatika és a robotizáció is megjelenjen a vendéglátásban

Az oktatási intézményben tanuló valamennyi diák, függetlenül a választott szakiránytól (szakács, pék, cukrász, pincér-vendégtéri szakember), megismerkedhet a modern technológiával, megtanulhatja annak alkalmazását, amelyet később a munkaerőpiacon is kamatoztatni tud, habár Eke Ibolya elárulta, ismereteik szerint a magyar piacon még csak kevesen élnek hasonló gépekkel. Az igazgatónő emellett felhívta rá a figyelmet, hogy nem állítható egymással szembe a kézimunka és a robotizált munkafolyamat, mert mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, így intézményükben a 3D-s nyomtató mellett továbbra is ugyanúgy tanítják a kézzel történő dekorálás fortélyait.

De milyen előnyökkel is jár egy 3D-s nyomtató a gasztronómiában? Noha a műszaki anomáliák lehetőségét nem lehet 100%-os bizonyossággal kizárni, azonban az emberi hibafaktorral szemben egy ilyen gép egy mindenképp stabilabb, állandó minőséget tud prezentálni, így akár több száz édességet is képes milliméterre pontosan ugyanúgy kidekorálni. A gép egy basic 3D nyomtatóval ellentétben a műanyag helyett természetes ételfestékekkel, csokoládéval, marcipánnal, tésztával, májpástétommal, burgonyapürével és még vajjal is jól dolgozik, csak szó szerint a munkát veszi ki az ember keze alól. A szakácsok így bevethetik a levesek dekorálásához, míg a vendéglátótérben kiszolgáló pincérek mintázhatják vele a kávé habját, vagy variálhatják a sütemények tetejére rárajzolható motívumokat.

Ez a technológia az egyediséget, a személyre szabottság lehetőségét nyújtja. A törzsvendégeknek jól esik, ha a pincér emlékszik rá, ismeri az igényeit. Ezt lehet fokozni a kivitt étel-ital mellé adott, akár névre szóló macaronnal, egy saját fényképpel ellátott keksszel, vagy egy kedves üzenettel, mely elkészíthető, mire a kávé lefő

– emelte ki a 3D-s nyomtatók kínálta plusz fogyasztói élményt Eke Ibolya igazgatónő. Az általuk beszerzett gépbe 600 előre megírt mintát programoztak, de egy szoftverrel csak a kreativitás szab határt a további motívumok kitalálásában.

A Zwack József Technikum és Szakképző Iskola igazgatója kijelentette, mivel az oktatás feladata, hogy a diákjait a jövőre készítse fel, ezért mindig is törekedtek arra, hogy lépést tartva a korral, a legmodernebb trendekkel és technológiai tudással ismertessék meg a diákokat, amely elvárásokhoz előbb-utóbb a vendéglátóegységeknek is fel kell zárkózniuk, ha versenyképesek szeretnének maradni.

A diákjainknak igyekszünk olyan tudást adni, mellyel nemcsak a hazai, hanem az nemzetközi munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Nagy öröm számunkra, hogy a személyi feltételek mellé párosul a technikai háttér is. A nálunk tanulóként végzett szakemberek már ismerni fogják a technikát, így a személyi feltételek már adottak lesznek a vállalkozásoknál, hiszen az iskola fontos feladata a tanulóképzés mellett, hogy a munkaerőpiacot kiszolgálja. A munkaerőpiacon pedig mindig előnyt élvez az a szakember, aki nemcsak a jelenben él, hanem a jövőt is látja

– zárta gondolatait Eke Ibolya.

