Minden korábbinál több rekord dőlt meg 2020-ban: ezek a céges mutatók nagyon árulkodóak

A gazdaság hullámzásai jellemzően erősen megmozgatják a cégalapítási és a cégtörlési számokat, de a mostani válság jellege és a válságra adott kormányzati reakcióknak köszönhetően a 2020-as trendek minden korábbinál rendhagyóbb eredményeket szültek

– mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője.

A cégvilág válságra adott reakciói általában jóval összetettebbek annál, mint hogy a csökkenő megrendelések csődhullámhoz vezetnek. Ez jól megfigyelhető volt már a 2008/09-es válság idején is, ahogy a fizetésképtelenségi eljárások elszaporodása mellet rengeteg új kényszervállalkozás jött létre, hosszú távon is magas cégfluktuációt ültetve a hazai gazdaságba.

A 2020-as koronavírus okozta gazdasági visszaesés azonban rendkívül egyedinek bizonyult abban a tekintetben is, hogy a válság az egyes gazdasági szektorokat jelentősen eltérő mértékben sújtotta.

Mindemellett a távolságtartási, a korlátozó vagy éppen támogató intézkedések a közigazgatás egyes folyamatait is átalakították, vagy befagyasztották.

A rendkívüli körülmények rendkívüli trendet generáltak a 2020-as cégalapítási és cégtörlési mutatók tekintetében is, gyakorlatilag minden fontosabb vizsgált cégbírósági közzététel esetében több éves rekordok dőltek meg 2020 során

– nyilatkozta a szakértő.

A cégalapítások száma lassú növekedésben volt az elmúlt évek során, tavasszal azonban a koronavírus első hulláma okozta bizonytalanság egy időre minimális szintre korlátozta az újonnan induló cégek számát. 2020 áprilisában csupán 1443 új vállalkozás került bejegyzésre, ilyen alacsony értékre – egy technikai kilengést leszámítva – gyakorlatilag 30 éve nem volt példa. Utoljára 1990 áprilisában került közzétételre ennél alacsonyabb számú új cégbejegyzés. Éves összesítésben azonban a cégalapítások száma megfordult, 2020 decemberében például már több mint 3000 cégbejegyzés került közzétételre, ami pedig már 6 éves pozitív cégalapítási rekordnak számít, de ilyen magas havi érték gyakorlatilag a 2010-es évek elején volt utoljára jellemző. Éves szinten 2020-ban összesen 28665 cégbejegyzés került közzétételre, ami gyakorlatilag megegyezik a rendkívül magas bázisnak számító 2019-es cégalapítási értékkel.

A tavaszi cégalapítási fagyás ellenére összességében igen magas a 2020-ban újonnan induló vállalkozások száma, ami sajnos jelentős részben a kényszervállalkozásoknak köszönhető

– emelte ki Pertics Richárd.

Az idei év során a cégtörlések trendje ellentétes pályát mutatott a cégalapításokéval. 2020 elején a cégtörlések száma rendkívül magas bázisról indult, de a koronavírus hatására a moratóriumok, illetve a kormányzati enyhítő intézkedéseknek köszönhetően év végére rendkívül alacsony szintre csökkent.

Mind novemberben, mind decemberben csupán havi 1500 körüli cégtörlés került közzétételre, ami 10 éves rekordalacsony értéknek számít.

Utoljára 2010 elején volt jellemző ilyen alacsony cégtörlési szám, de az az időszak cégjogi szempontból egy sokkal megengedőbb időszak volt. A mostani alacsony cégtörlési szám elsősorban a kényszertörlés intézményének májusi korlátozására vezethető vissza. 2020 során összességében csupán 29978 cégtörlés került közzétételre, ami mintegy 14 százalékkal alacsonyabb, mint a 2019-es érték, és az elmúlt évek adatait is vizsgálva 8 éves rekordalacsony értéknek számít.

A megszüntetésre irányuló eljárásokon belül a már említett kényszertörlési érték zárt rekordalacsonyan, gyakorlatilag a kényszertörlés intézményének bevezetés óta nem volt ilyen alacsony érték, mint 2020-ban. A gazdaság állapotát valamivel jobban tükrözik a végelszámolások száma. 2020 során 12 ezer végelszámolási eljárás került közzétételre, ami az elmúlt 7 év legmagasabb értéke. Tehát a gazdasági körülmények hatására rekordszámú vállalkozó döntött önszántából a vállalkozása szabályszerű megszüntetése mellett. A moratóriumoknak és a hitelezői türelemnek köszönhetően viszont az újonnan induló felszámolások száma 20 éves mélypontra került. 2020 során mintegy 4300 felszámolási eljárás került közzétételre, ami 20 éves rekordalacsony értéknek számít.

A cégalapításoknak és a cégtörléseknek köszönhetően 2020 során lényegében stagnált a hazai cégbázis, jelenleg mintegy 515 ezer vállalkozás működik a hazai gazdaságban. 2021 során a moratóriumok kifutásával és a kényszertörlések várható újraindulásával komoly cégtörlési hullám valószínűsíthető. Ha a korábbi évek cégalapítási trendje is folytatódik, akkor viszont a hazai cégszám kiegyenlített maradhat 2021-ben is. A cégbázis azonban magasabb cégalapítási és cégtörlési értékek mellett – azaz magasabb cégfluktuáció mellett – fog működni, ami nem feltétlen szerencsés a gazdaság szereplői számára.

A gazdaság különböző szektorait vizsgálva is sok rendhagyó értéket hozott 2020

A vendéglátó szektorban 1550 cégbejegyzés került közzétételre a korábbi évek 1600 feletti értékeihez képest, a cégtörlések száma viszont csupán 1420 volt. Azaz a szektorban valamelyest csökkent az újonnan bejegyzett cégek száma, de még mindig nagyobb, mint a közzétett cégtörlések száma. Mivel ezt az ágazatot érintette a legsúlyosabban a 2020-as válság, így ezek az értékek még pozitívnak is tekinthetők a körülményekhez képest. A szektor ezzel együtt kétségtelenül kritikus helyzetben van, de távolról sem nevezhető homogénnek az ágazat vállalkozóinak a helyzete. Egyes területeken lévő éttermek még fejlődőben vannak, pl. agglomerációs területeken történő fogyasztás növekedésének vagy éppen az online ételrendelések előretörésének köszönhetően, ellenben sok hagyományos étterem vagy szálloda súlyos helyzetbe került.

Az infokommunikációs szektor az átlagnál jobban megúszta a koronavírust. A szektor Q3-as kibocsátása még növekedett is az előző év azonos időszakához mérten. A cégalapítások száma is felfutóban van a szektorban, 2020 során 1664 cégbejegyzés került közzétételre. Ezzel együtt ebben az ágazatban sem zárta mindenki sikeresen az évet. A végelszámolások száma kimagasló volt 2020 során, tehát ebben a szektorban is sokan döntöttek a körülmények hatására az üzlet bezárása mellett. Olyannyira, hogy a szektorban több a megszűnő, mint az induló vállalkozás. Azaz a szektor növekvő teljesítménye egyre kisebb cégbázisnál koncentrálódik.

A nagyobb ágazatok közül – már mondhatni szokásához híven – rendhagyó pályát futott be az építőipar. A szektorban 5700 cégalapítás mellett 3200 cégtörlés került közzétételre 2020 során, összességében ebben az ágazatban növekszik legjobban a cégbázis. A szektort eleve késve érintette a koronavírus járvány, a korábban indult, hosszabb átfutási idejű építőipari beruházásoknak köszönhetően, illetve a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedések is erősen fókuszáltak erre a szektorra. Ezzel együtt a szektor helyzete távolról sem problémamentes. A beszállítói láncok problémái és az EU-s költségvetéstől való erős függés sok bizonytalanságot visz az ágazat szereplőinek életébe. Az építőipar igen izgalmas időszakon van túl, de talán még érdekesebb lesz az ágazat számára 2021. A szektor helyzete nagyban függ attól, mennyire sikerül majd pótolni a 2020 során kifutott nagyobb beruházásokat vagy az önkormányzati megrendelések visszaesését, illetve, hogy a kormányzati intézkedések gyakorlatban is lecsapódnak-e megrendelésként az ágazatban.

A dinamikusan fejlődő ágazatok között még érdemes megemlíteni az energiagazdálkodást is (Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás légkondicionálás). Az elmúlt években arányaiban ebben az ágazatban került közzétételre a legtöbb cégbejegyzés és ez így volt 2020 során is. Jelenleg csupán 2600 vállalkozás működik a szektorban, de ebből 260 vállalkozás került bejegyzésre 2020 során, mindezt csupán 80 cégtörlés mellett. Összességében ez az a szektor, ahol mind a cégszámhoz képest, mind a cégtörlések számához képest a lenagyobb az újonnan bejegyzett vállalkozások száma.

A koronavírus járvány rendkívül eltérően érintette tehát az ágazatokat, ennek megfelelően az összesített cégstatisztikák mélyén jelentősen eltérő folyamatok uralkodnak. A járvány hosszú távú gazdasági hatásait egyelőre nehéz felmérni, azt viszont már egészen biztosan lehet mondani, hogy komoly eltolódások várhatók az erőviszonyokban mind a szektorok között, mind a szektorokon belül. 2021 során várhatóan mind a cégalapítások, mind a cégtörlési számok emelkedni fognak, de a meglévő szereplők között a verseny is átrendeződhet, így 2021 -ben is sok új kihívással kell megküzdeni a vállalkozásoknak.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) 2020-ra vonatkozó értéke átlagosan 10-11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Zala, Tolna és Vas megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.

Címlapkép: Getty Images

