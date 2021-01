Egekbe tolta a járvány az árakat: brutális árakon kínálják a magyarok kedvenc zöldségét

A koronavírus csapást mért erre az ágazatra is

Az Európai Bizottság tavalyi jelentése szerint - mely az agrártermékek rövid távú kilátásait elemezte a 2020 nyarán fennálló helyzet alapján - az Európai Unióban a frisspiaci paradicsom termésmennyiségében csökkenés várható.

Az elmúlt év adatai szerint a hozamok alacsonyabbak voltak ugyan, mint a korábbi hasonló időszakokban, azonban a Bizottság jelentése szerint erre az a magyarázat, hogy a termelők egyre inkább a kisebb bogyóméretű paradicsom-típusok termelésére fókuszálnak (melyeknél nem mellesleg a hozzáadott érték is magasabb). A téli termesztés bővülése ezt a csökkenést ellensúlyozni fogja. Az ipari paradicsom tekintetében a Bizottság egy százalékos mennyiségi növekedésre számít.

A fogyasztás tekintetében a jelentés rámutat arra, a koronavírus járvány és ennek következtében a Horeca szektor leállása miatt a gömb paradicsom fogyasztása visszaesett, ami lenyomta az árakat is. Ezzel egy időben viszont növekedett az otthonok fogyasztása, különösen a kisebb méretű paradicsomok esetében. Az Európai Unióban a frisspiaci paradicsom fogyasztását tekintve 2020-ban összességében körülbelül egy százalékos visszaesést vártak a 2019. évihez képest.

Az Európai Unió friss paradicsom kivitele 2020 január és április között 20 százalékkal csökkent a Covid-19 világjárványnak köszönhetően (az export visszaesésének fő okai a logisztikai problémák és a jelentősen megemelkedett szállítási költségek). A jelentés szerint 2020-ban úgy becsülték, hogy összességében 7 százalékos lesz az export visszaesése és 13 százalékkal marad majd el az elmúlt öt év átlagától. Ugyanakkor a frisspiaci paradicsom importja a várakozások szerint 2020-ban tovább növekedett, 2019-hez viszonyítva 3, az elmúlt öt év átlagához képest pedig 11 százalékkal.

Berobbantak a piacra a magyar termékek

Ugyan a koronavírus-járvány hektikusan alakította a zöldség-gyümölcs fogyasztást, a bejelentett korlátozásokat követően március felétől a becslések szerint 20 százalékot meghaladóan nőtt a kereslet a magyar termények iránt. Májusban arról számolhattunk be, hogy nagy mennyiségben jelentek meg az áruházak polcain a hazai üvegházi termékek, köztük a paradicsom is.

Magyarországon 3500 hektáron termesztenek hajtatott (üvegházban vagy fólia alatt) zöldséget, ebből 450 hektáron alkalmaznak fűtést. A hajtatott zöldség mennyisége mintegy 430 ezer tonna, ebből 180-185 ezer tonna paprika, 125-130 ezer tonna paradicsom, 35-37 ezer tonna uborka, és jelentős még a káposzta- és salátafélék aránya is

- számolt be róla Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Hozzátette, az export júniusban indult be igazán, ekkor paradicsomból 12-15 ezer tonna került a külföldi piacokra.

Mennyi az annyi?

Ha megnézzük, a magyar emberek között a paradicsom nagyon népszerű zöldségnek számít. Ezt igazolja az Agrárcenzus 2020-as beszámolója is, melyből kiderül, a fontosabb zöldségfélék betakarítási adatai szerint a második helyen áll a paradicsom. Őt csak a csemege-kukorica előzi meg. A kiadvány adatai szerint, 2018-ban 211 863 tonna paradicsomot termesztettek összesen Magyarországon, ami kiemelkedő mennyiségnek számít.

Szintén a paradicsom népszerűségét támasztja alá, hogy az egy főre jutó élelmiszerfogyasztás listáján is előkelő helyen szerepel. A legutóbbi adatok szerint, a 2018-as évben legnagyobb mértékben a paradicsom egy főre jutó fogyasztása nőtt. Ez pontosan 7,6 kg/fő/évet jelent.

Árak tekintetében tavaly azt tapasztalhattuk, hogy a paradicsom 3-5 százalékkal drágult, de ennek még most is érezhetjük a hatását. Aki most vásárolna a piros zöldségből, annak ebben a hónapban is meg kell néznie, hol és mennyit vásárol, hiszen könnyen borsos árat fizethet érte.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint, a vidéki fogyasztói piacokon 480-1800 Ft/kg áron juthatunk hozzá a paradicsomhoz, a vidéki nagybani piacokon viszont olcsóbban, 350-950 Ft/kg áron vehetjük meg.

Melósabb, de olcsóbb, ha otthon termesztjük

Aki termesztett már kertjében vagy otthonában paradicsomot, az nehezen fanyalodik rá a bolti változatokra. Nem csoda, a saját termesztésű zöldségekre nem csak azért tekintünk jó szemmel, mert saját magunk gondoztuk és neveltük, hanem azért is, mert ízviláguk, állaguk teljesen más, mint az áruházakban megvásárolt termékeké. Ugyan a karantén alatt is sokan vágtak bele házi kertészkedésbe, viszont a paradicsomtermesztés már előtte is népszerű hobbinak számított, még azok körében is, akik csak egy erkéllyel vagy terasszal rendelkeztek.

Ez azért lehet, mert tényleg egyszerű a gondozása, hamar és gyorsan terem, ezért hamar sikereket érhetünk el vele. A paradicsom kedveli a világos helyeket, egy nagy ablakkal így már félsikert értünk el. A beporzástól pedig nem kell tartanunk, hiszen a paradicsom könnyen beporozza magát, a méhek vagy a más segítség nélkül is.

Hogyan termeszthető organikus paradicsom beltéren?

Van néhány fontos dolog, amit szem előtt kell tartanunk, mielőtt belevágunk:

Tervezzük meg, hol neveljük majd a paradicsomot. A legjobb hely a ház legfényesebb pontja, mivel a paradicsom sok fényt igényel a virágzáshoz és a terméshez is. Ideális egy nagy déli fekvésű ablak.

Vegyük figyelembe a növény fajtáját. Fontos, hogy beltéren is termeszthető növényt válasszunk ki, mert így nem okoz majd gondot mekkorára nő a paradicsom, mert előre tudni fogjuk. Ez az elhelyezés szempontjából is fontos, illetve azért is, mert a gondozáshoz elengedhetetlen a növényismeret.

Miután kiválasztottuk a megfelelő, világos helyet a lakásban és egy megfelelő paradicsomfajtát, a beltéri paradicsom gondozása nem sokban különbözik más szobanövények gondozásától.

Érdemes trágyázni minden héten, mivel a paradicsom igen tápanyag igényes növény. A növekedéshez és a terméshez is sok vízre és tápanyagra van szüksége. A legjobb, ha a komposzt mellett kimondottan paradicsomnak összeállított trágyát alkalmazunk.

Rendszeresen öntözzük, hiszen a talaj nedvesség egyensúlyának fenntartásával akadályozhatjuk meg, hogy a paradicsom kihasadjon. Gyakran ellenőrizzük a talajt, hogy meg kell-e öntözni a paradicsomot vagy sem. Ehhez elég, ha az ujjbegyünket beledugjuk a földbe 1-2 cm mélyen. Ha száraznak ítéljük, idje locsolni.

Ha ezeket a tippeket megfogadjuk, a hidegebb hónapokban is friss zöldséget szüretelhetünk és nem csak egészségesebben étkezhetünk, de sokat spórolhatunk is.

