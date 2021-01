Sosem volt még olyan kedvező a hitelfelvétel, mint tavaly: de változás lesz

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján 2020 novemberében 23,69 milliárd forint forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások. Ez 5,5 százalékkal kevesebb, mint októberében (25,07 mrd forint) és 17,8 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben (28,82 mrd forint). Még az augusztusban felvett összegektől is elmarad (24,48 mrd forint). Tavaly novemberben ehhez képest 43,4 milliárdnyi személyi hitelt vett fel a lakosság, éves szinten tehát 45,4 százalékos a visszaesés - írja a Pénzcentrum.

Általánosságban is jellemző, hogy 2020-ban hónapról hónapra hullámzó volt a lakosság hitelfelvételi kedve a járvány kitörését követően: a július meghozta a várt növekedést, azonban augusztusban ismét csökkenés következett, mire a szeptember újabb rekordot hozott (milliárd forintban) a járvány hónapjaihoz mérten, októberben pedig enyhe visszaesés következett. A MNB legfrissebb, novemberi adatai pedig most ismét visszaesést hoztak a múlt hónaphoz képest: a lakáskölcsönök kifolyósított összegei hoztak egyedül emelkedést, ami így is mindössze 1,9 százalék októberhez képest, a babaváró hitel viszont már 6,3 százalékkal esett vissza - bár még mindig jobban teljesített, mint augusztusban. A személyi kölcsönök folyósítása szintén visszaesett.

Így összességében alacsonyabb volt novemberben a lakossági hitelfelvétel a múlt havinál, bár azt el kell mondani, hogy az év vége egyébként sem erős időszak hitelezési szempontból, és 2020 ráadásul eléggé kiszámíthatatlan is volt. Ha valami motiválhatta a lakosságot a hitelfelvételre, akkor az a THM-plafon megszűnése, hiszen elemzők szerint ezután a kamatok növekedésére lehet majd számítani - főként akkor, ha már kifelé jövünk a koronavírus járvány okozta válságból. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint sem volt várható számottevő növekedés év vége felé. Az elemzők inkább csak 2021 első negyedévében számítanak felívelésre.

