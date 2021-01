Drága mulatság, mégis megéri: íme 7 ok, amiért érdemes kávézni

Folyamatos átalakulás tapasztalható a magyar kávépiacon. Ennek oka legfőképp, hogy sokáig nem volt kiépült hagyománya a kávézásnak Magyarországon. Ezt igazolja az a tény is, hogy a rendszerváltás előtt, igazi kávékultúra nem alakult ki hazánkban, az emberek jellemzően csak a koffein miatt itták a gyakran gyenge minőségű italokat. Az elmúlt évek viszont azt igazolják, hogy egyre többen tekintenek a kávézásra élményként, ezért nő a kereslet a magasabb minőségű termékek iránt.

Az Euronews közlése szerint a felnőttek 85 százaléka iszik rendszeresen kávét, naponta átlagosan 2,7 csészével.

Ráadásul az elmúlt harminc évben sokat változott az is, hogy milyen típusú kávét fogyasztanak a magyarok. Itthon például az olasz kávétípusok gyorsan elterjedtek, de napjainkban már nagy a kereslet a prémium termékek iránt is.

Azt mondhatjuk, hogy most már a második szinten vagyunk, ami sokkal nagyobb arányú prémiumizációt jelent. Ez a második szint többek között azzal is jellemezhető, hogy a kifejezetten magas minőségű nemzetközi kávémárkák egyre jobban teret hódítanak

- nyilatkozta a Coca-Cola HBC Magyarország kávé és prémium alkohol portfóliójának vezetője, a Costa Coffee-ért is felelős Vajda Márton.

A kényelemnek súlyos ára van

Az utóbbi években sorra nyíltak meg a kévézók országszerte, melyek magas szinten űzik a kávékészítést, és kínálják emellett a legkölönlegesebb és legfinomabb fajtákat. Ezt az élményt és ízvilágot a gyártóknak köszönhetően saját otthonunkban is megtapasztalhatjuk, még akkor is, ha nem vagyunk barista szinten. A piacot egyre több termék és kávégép árasztja el, viszont az otthoni, prémium kávézás mégis drágább mulatságnak tűnik.

Ahogy arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, Magyarországon gyakorlatilag 5 éve beállt a kávékapszula piac. Az árak alig változtak, az üzletek sajátmárkás termékei még mindig majd feleannyiba kerülnek, mint az eredeti Nespresso kapszulák. Időközben ugyanakkor új kapszula főzők is érkeztek, ezek azonban átlagosan ha lehet, még drágább kapszulákkal működnek, mint sok Nespressós. A kávézás egyik legkényelmesebb válfajában hiába lett tehát nagyobb a verseny, az árak szinte semmit nem változtak. Más kávékészítési módokhoz képest azonban az árak továbbra is kiemelkedően magasnak mondhatók.

Hiába, hogy hosszú éveken át a Nespresso egyeduralkodó volt a kávékapszulák piacán, az utóbbi évektől kezdve a vásárlók már rengeteg más gyártó termékét is megvásárolhatják a magyar boltokban. És mindezt meg is teszik, méghozzá tömegével. Nem egy áruházban a kapszulás kávék eladása a teljes kávészegmensben simán meghaladta a 15 százalékot az elmúlt években.

Hogy készül az olcsó, otthoni kávé?

Ha otthoni körülmények között kívánunk kávét készíteni, mondjuk a legolcsóbb, legkisebb kiszerelésű bolti őrölt kávékból, akkor nagyjából 400-500 forintból már vásárolhatunk 250 grammnyi kávét. A Pénzcentrum korábban azt is kiszámolta, hogy ez azt jelenti:

ha 450 forintos árral, illetve 5,5 grammos csészénkénti kávéval számolunk, akkor a legkisebb őrölt kiszerelésből körülbelül 45 csésze kávé futná ki, egy csésze ára tehát 10 forintra jönne ki, ami 60 forinttal lenne olcsóbb még a legolcsóbb sajátmárkás Nespresso-kompatibilis bolti kapszuláknál is, azaz hatodannyiba kerülnének. A legolcsóbb Nespresso kapszulák pedig már tizenháromszor annyiba lennének.

Az látszik tehát, hogy ha a kávékészítéshez szükséges eszközöktől most szigorúan eltekintünk, akkor a kávézás abszolút legdrágább versenyzői a kapszulás kávék, igaz, messze a legkényelmesebbek is. Ez esetben azonban, ahogy az látszik is, a kényelemnek súlyos ára van.

De miért érdemes egyáltalán kávét fogyasztani?

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala. Magas antioxidáns-tartalmának és hasznos tápanyagainak köszönhetően úgy tűnik, hogy egészen egészséges is. Kutatások azt mutatják, hogy a rendszeresen kávézóknál számos betegség kialakulásának kockázata alacsonyabb. Melyek ezek és miért is érdemes mértékkel kávézni? Lássuk!

Íme a kávé 13 legfontosabb egészségügyi előnye:

A kávé segíthet abban, hogy kevésbé érezzük magunkat fáradtnak és képes növelni az energiaszintünket is. Miután megittuk a kávét, a koffein felszívódik a véráramban, majd innen egyenesen az agyunkba utazik. Itt pedig beindítja az idegsejtek működését. Ez javítja az energiaszintet, a hangulatot és az agy működésének különböző aspektusait is. A koffein szinte minden kereskedelmi zsírégető készítményben megtalálható. Nem csoda, hiszen a koffein egyike azon kevés természetes anyagoknak, amelyek bizonyítottan segítik a zsírégetést. Számos tanulmány bizonyította, hogy a koffein 3–11 százalékkal gyorsíthatja az anyagcserét. A kávé számos fontos tápanyagot tartalmaz, köztük riboflavint, pantoténsavat, mangánt, káliumot, magnéziumot és niacint.



A 2-es típusú cukorbetegség súlyos egészségügyi probléma, jelenleg világszerte emberek millióit sújtja. Valamilyen oknál fogva a kávéfogyasztóknál csökken a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Számos tanulmány igazolta, hogy a kávéfogyasztóknál 65 százalékkal alacsonyabb a veszélye annak, hogy Alzheimer-kór vagy demencia alakuljon ki. A Parkinson-kór a második leggyakoribb neurodegeneratív betegség, közvetlenül az Alzheimer-kór után. Csakúgy, mint az Alzheimer-kór esetében, nincs ismert gyógymód, ezért sokkal fontosabb a megelőzésre összpontosítani. Kutatások viszont arra mutattak rá, hogy a kávéfogyasztóknál sokkal alacsonyabb a Parkinson-kór kockázata, a kockázat csökkenése 32–60 százalék. Érdekes módon a kávé megvédheti a májunkat a megbetegedésektől. Azoknál az embereknél, akik naponta 4 vagy több csésze kávét is elfogyasztanak, akár 80 százalékkal is alacsonyabb a kockázat annak, hogy valamilyen májbetegségük kialakuljon. A máj és a vastagbélrák a harmadik és negyedik vezető oka a rákos halálnak világszerte. A kávéfogyasztóknál mindkettő kockázata alacsonyabb.

Címlapkép: Getty Images

