Kiderült: többet vagy kevesebbet költöttünk 2020-ban karácsonyi vásárlásra

A heti monitoros kasszaadatok alapján a hagyományos boltokban december 1-25 között 2,7%-kal csökkent a vásárlások értéke az előző év azonos időszakához képest, ennyivel kevesebb pénzt hagytunk a pénztárakba

– olvashatjuk a blokk.com elemzésében.

Ráadásul már augusztustól hónapról-hónapra visszaesést mutat a boltos világ a volumenadatokat nézve, így még azzal is számolhatunk, hogy az első 11 hónapban kimutatott 0,2%-os együttes növekmény (már ha annak lehet nevezni) a decemberrel együtt már a 100% alá billentette az éves boltos mérleget.

Mivel drágulás is volt, ha a megvásárolt tárgyak mennyiségét nézzük, még látványosabb a visszaesés, amit a webáruházas piac fellendülése sem tudott kiegyensúlyozni.

Az élelmiszer-vásárlásból nem engedtek a magyarok: a karácsony az karácsony

Ennivalóból mennyiségre ugyanannyit vettünk, mint az előző decemberben. Ez az árak emelkedése miatt azt jelenti, hogy többet is költöttünk.

A statisztikában hivatalosan a nem szakosodott boltoknak nevezett üzletekben közel 6%-kal, a különféle élelmiszeres szakboltokban (hús, zöldséges, pékárus, de ide tartozik a trafik is), közel 4%-kal több pénzt hagytunk. A nem szakosodott boltok forgalmának döntő része élelmiszer, így ebből kiindulva és a drágulást is hozzászámolva kerekedik ki, hogy a vegyes jellegű, általános (szélesebb választékú) élelmiszeres boltokban mennyiségben mérve ugyanannyit vásároltunk, mint egy évvel korábban. (Az élelmiszer jellegű vegyes boltokban mennyiségben 1-2%-kal még többet is, de a szakboltokban kevesebbet, 2-3%-kal. Az élelmiszer vásárlások háromnegyede az előbbi, negyede pedig az utóbbi boltos körhöz kötődik.)

-írják.

Ennyivel több gyógyszert vettünk

A gyógyszervásárlás decemberben alig 2%-kal emelkedett (a megelőző hónapokban kétszámjegyű megugrásokat jelzett a monitoros statisztika.)

Ajándékvásárlással spóroltunk

A blokk.com az előzetes heti monitoros adatok alapján 70 milliárd forintos esést becsül 2020 utolsó hónapjára a 2019-es decemberhez képest. Ennek nagyjából a felét pótolhatta a webáruházak forgalmának a megugrása, de a végeredmény szerint ajándékokra mintegy 30 milliárd forinttal kevesebbet költhettünk ebben decemberben, mint az előzőben.

