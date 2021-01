Negatív toplista: ezek a magyar vasútvonalak voltak a legproblémásabbak 2020-ban

A legproblémásabb hazai vasútvonalakról a listát már hat hónappal ezelőtt összegyűjtötte a HVG, most pedig közreadta a teljes 2020-as éves rangsorát. A meghibásodásokról az információkat a Mávinform Facebook-oldaláról gyűjtötték be, ahol a GYSEV leállásait is jelzik - ebből készítették az éves összefoglalót.

A pontozás szigorú szabályok szerint történt, a következők voltak:

2 pontot ért, ha egy óránál nagyobb késések voltak egy hiba miatt, vagy több járat kimaradt. Minden további óra 1-1 pont.

1 pontot ért, ha egy óránál rövidebb volt a késés, fél pont járt, ha csak egy vonatpár maradt ki.

A baleset miatti leállásokat nem vették figyelembe, ezeket nem a vasúton kell számonkérni.

Ugyanígy nem számítottak az olyan leállások sem, amelyeknek az oka valamilyen extrém időjárási esemény, mint például ha fa dőlt a sínre, vagy a nyári somogyi árvizek.

Ha viszont lett volna hó, az amiatti késést bevették volna a számításba.

A vonalak listáját a MÁV hivatalos besorolásából vették át, vagyis például egy monori meghibásodás a Budapest–Záhony vonalhoz tartozik, nem a Cegléd–Szeged vonalhoz, hiába jár a legtöbb ottani vonat Budapest–Szeged távon. Ha azonban a MÁV több vonalra is kiírja a hibát, akkor mindnél beleszámoljuk.

Az év legextrémebb hibája november 25-én történt

A MÁV akkor szerényen csak annyit közölt, hogy Felsőpakonynál egy vonat meghibásodott, aztán kiderült, hogy elhagyta két kocsiját - olvashatjuk a HVG összefoglalójában.

A 2020-as végeredmény:

Budapest–Debrecen–Záhony 111,5 pont Budapest–Miskolc–Sátoraljaújhely 107,5 pont Budapest–Pécs 77,5 pont Budapest–Újszász–Békéscsaba–Lőkösháza 59,5 pont Budapest–Székesfehérvár–Gyékényes 44,5 pont Budapest–VácSzob 43 pont Budapest–Lajosmizse 30 pont Budapest–Győr–Rajka 25 pont Székesfehérvár–Szombathely 24,5 pont Budapest–Esztergom 19,5 pont

A MÁV általában azzal a magyarázattal áll elő, amikor a késésekről van szó: a vonalak jelentős részén minimálisak a késések. Ez abból a szempontból igaz, hogy a hibák az ország legnagyobb forgalmú vonalaira koncentrálódnak, a kis forgalmú vidéki mellékvonalakon ritka a nagy káoszt okozó meghibásodás - írják.

Az országban a kisvasutakat nem számolva 79 vasútvonal van, ezek közül 24-ben semmilyen olyan gond nem volt 2020-ban, ami hibapontot ért volna, és olyan vonal is csak 16 volt, ahol legalább tíz hibapont összegyűlt.

Sőt, az év különdíjasát is érdemes megemlíteni

A MÁV és a GYSEV közös fenntartásában működtetett Szombathely–Nagykanizsa vonalán egy hiba sem volt.

A HVG egész évre összesen 721,5 hibapontot osztott ki, ennek több, mint a fele az öt legproblémásabb szakaszon gyűlt össze.

Címlapkép: Getty Images