Bepárásodik a szemüveged a maszk miatt? Magyar fejlesztők találtak rá megoldást

Mielőtt rátérnénk a szegedi fejlesztésű megoldásra, kitérőként fontos megemlíteni: nem ez az első hazai gyógyír a szemüvegviselőket ért kellemetlenségre. Novemberben rukkolt elő a békéscsabai KOLLABOR Természettudományos Élményközpont egy Roland Sautner innováció mérnök által kidolgozott ötlettel, amely a maszkok 90%-ánál jól hasznosítható, bioműanyagból 3D nyomtatással előállított termék, ami árban egy két fogásos menünek feleltethető meg. Mivel azonban az intézménynek nem ez a fő profilja, vagyis nem egy, a tömeges gyártásra berendezkedett iparóriás, így kapacitásai is végesek, tehát bőven van még hely és igény a hazai piacon hasonló innovációra. Ilyen a cikkünkben tárgyalt szegedi Partiscum Csillagászati Közhasznú Egyesület (röviden PACSI) terméke is.

Az egyesület elnöke kifejtette, Magyarország legnagyobb mobil planetáriumaként 7 év alatt több mint 440 ezer gyereknek próbálták átadni a csillagászatban rejlő szépségeket, aminek a márciusi iskolabezárások egy huszárvágással egyik napról a másikra véget vetettek, ezzel párhuzamosan pedig a büdzséjük szinte a 0-ra csökkent.

Egyesület vagyunk, amit fenn kell tudni tartani. Abból élünk, amit saját magunk meg tudunk termelni. Gyakorlatilag úgy működünk, mint egy kis családi vállalkozás. A túlélés, a megélés a célunk

– hangsúlyozta Illés Tibor, miért volt szükség számukra egy alternatív bevételforrásra, amivel nem mellesleg a közt is úgymond „szolgálni tudják”.

A PACSI elnöke szemüvegesként saját maga tapasztalta meg a hideg idő beköszöntével jelentkező problémát: maszkban és szemüvegben az utcán közlekedni kész életveszély. A lencsékre lecsapódó párától a gyalogos az úttestre lelépve nem látja a felé közeledő személygépkocsit, míg a maszkviselésre kötelezett sofőr nem ismeri fel a közlekedési táblákat és nem veszi észre az úttestre kirohanó állatokat, nem mellesleg eközben pedig a tömegközlekedésben többedmagáért vállalja a felelősséget.

Mivel a szegedi egyesület az iskolai szemléltetőeszközök és csillagászati termékek gyártása miatt már amúgy is rendelkezett 3D-s nyomtatókkal, semmi sem állt az útjukba, hogy az interneten fellelhető párásodást megelőző eszközök terveit maguk is leteszteljék, azonban végül egyikkel sem voltak maradéktalanul elégedettek. Röpke egy heti csapatmunkájukba került, amíg elkészültek a saját, továbbfejlesztett verziójukkal, amely eszköz közvetlenül az orrnyeregnél akasztandó rá a maszkra, a szemüveget hozzá koppintva pedig volt pára, nincs pára.

Illés Tibor viccesen hozzátette, a kozmetikai cégek reklámjában fennen hirdetett „klinikai tesztelést” sem hagyták ki a piaci debütálást megelőzően, mivel a most használatos eszközt a szegedi klinikán dolgozó feleségének köszönhetően éppen az egészségügyi alkalmazottak próbálhatták ki elsőként, akik számára a maszkviselés terén nem léteznek kompromisszumok.

A kis eszköz több tucat színben pár száz forintért bárki számára megvásárolható, amivel az igazi ökotudatos állampolgárok is megbékélhetnek, lévén olyan műanyagból készül, ami biológiai úton lebomlik, gyártásához pedig napelem biztosítja az energiát. Illés Tibor a HelloVidék kérdésére elárulta, karácsony óta ontják a 3D-s nyomtatók a kis eszközöket, de mivel 4 darab eszköz legyártása 1,5 órát vesz igénybe, így 5 gép mondhatni napi 24 órás működése mellett is lehetetlen lenne kiszolgálni a tömeges megrendeléseket.

Kereste már őket közel 500 darabos megrendelési szándékkal egy gyógyszerészeti nagykereskedés, nem hivatalos úton pedig egy busztársaságtól 100, egy közeli település mentőállomásától pedig 50 tételes megrendelést is kaptak már, kisebb-nagyobb cégektől azonban egyelőre nem keresték őket. Az egyesület elnöke utóbbi kapcsán hozzátette, gyártókapacitásuk miatt nem is bánja, mert így is alig győzik ők és a gépek az extra terhelést. Januárban pár nap alatt több mint 5000 megrendelés futott be, a „tömeges gyártás” kezdete óta pedig már közel 10 ezernél járnak, így nem meglepő, hogy akár 1,5-2 hétig is várni kell, amíg egy-egy rendelést teljesíteni tudnak.

Az egyesület elnöke kitért arra is, hogy a hosszú távban való gondolkodás miatt nem invesztálnak újabb 3D nyomtató vásárlásába, mert a meleg idő beköszöntével néhány hónap múlva magától megszűnik a párásodás problémája, így a befektetésüknek nem lenne ideje megtérülni. Helyette a napi 8 vagy annál több órában maszkot viselni kényszerülők számára készítenek úgynevezett fejpántokat, amely a füleket sanyargató maszkpántok okozta terhelést a fejbúbra vagy tarkóra helyezett műanyag elemre helyezi át. Illés Tibor hozzátette, feltalálónak semmiképp sem nevezné magukat, mert ahogyan a mai autógyártók is a korábbi prototípusokat fejlesztették tovább, úgy ők sem találták fel a spanyolviaszt.

A Forma-1-es csapatok autóinak számos alkatrésze ma már 3D-nyomtatással készül. A miénk sem különbözik ettől a történettől. Egy számítógépen létező dolgot tárgyiasítunk, aminek éppen az a varázsa, hogy egy pár száz forintos kis eszköz milyen „csodát” képes okozni a hétköznapokban

– zárta gondolatait a PACSI elnöke, Illés Tibor.

