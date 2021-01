Egyre többen vásárolnak ilyen boltokban itthon: sorra nyílnak a vidéki városokban

A csomagolásmentes boltokba többnyire előre kigondolt bevásárlólistákkal, szatyrokkal, dunsztos üvegekkel felszerelkezve érkeznek a vásárlók. Akik nem csak azt találják ki, mit vesznek, hanem azt is, miben és hogyan szállítják haza. Persze az sem baj – teszi hozzá Magony Kitti, a szombathelyi Kamra megálmodója – ha valakinél nincs táska, mert papírzacskót mindig tudnak adni.

Miért egy ilyen üzletben látja a jövőt egy fiatal, kisgyermekes anyuka?

Úgy nőttem fel, hogy már a szüleim is ebben a szellemben neveltek. Kertes házban laktunk, és amit csak lehetett, mindent újrahasznosítottunk. Szüleim is komposztáltak, állatokat tartottunk. Aztán egész fiatalon elkezdtem saját háztartást vezetni. Akkor szembesültem azzal, hogy minden héten megtelik a kuka, és mennyi sok szemetet hagyunk magunk után. Ekkor határoztam el, hogy jó, akkor nekem ebből elegem van. Onnantól kezdve próbáltam a páromat is ráhangolni arra, hogy csak minimális hulladékot termeljünk. Elkezdtünk komposztálni, kialakítottuk a kertünkben egy kis helyet. Próbálunk tudatosan úgy vásárolni, hogy minél kevesebb csomagolási hulladék maradjon utánunk. Aztán megszületett a kisfiunk, a munkahelyről hazakerültem. Annyi szabadidőm maradt, hogy elgondolkodjak azon: végre szeretnék egy olyan vállalkozásba fogni, ami a sajátom, amit csak én irányítok, és tényleg a szívügyem. Valahonnan innen indult a csomagolásmentes bolt ötlete.

- meséli Kitti, aki a szombathelyi bolt vezetése mellett kisgyermekes anyuka is, kisfia most 2,5 éves.

Családi vállalkozásban férjével Kiskunfélegyházán, 350 km-re Szombathelytől indították el az első csomagolásmentes üzletüket. A bolt azonban nem akart beindulni, a koronavírus-járvány első hullámában pedig, a korlátozások időszakában fel kellett számolniuk a kiskunfélegyházi üzletet, annyira veszteségesen működött:

Be kellett látnunk, hogy arrafelé ez a fajta tudatosabb fogyasztói szemlélet még nem erős. Kiskunfélegyháza egy 30.000 fős város, kisebb településekkel körülvéve, ami leginkább tanyavilág, ahol az emberek csak ritkán járnak be vásárolni, és alapvetően mások a vásárlási szokásaik. Hat hónapig üzemeltettük a boltot, de ha reálisan nézzük, még a nullát sem termeltük ki

– teszi hozzá.

A hazai beszállítókkal már kialakultak a jó kapcsolataik, és ott volt a bolt teljes berendezése, így a kiskunfélegyházi üzlet bezárása után az ötletnek adtak még egy esélyt:

Az első hullám annyira megviselte a félegyházi boltunk, hogy onnan nem is bírtunk talpra állni. Elengedtük. Viszont elhatároztuk, hogy körülnézünk máshol, hátha találunk egy olyan várost, ahol még nincs csomagolásmentes bolt, viszont nagyobb a fogadókészség. Magát az ötletet ugyanis nem szerettük volna veszni hagyni, hiszen sok mindenünk megvolt: a tárolók például, ezeket vittük át egyik üzletből a másikba. Csak be kellett rendezkednünk, így egyszerűbb volt az új üzletet felépíteni.

Férjének a testvére és családja Szombathely mellett él, így jött szóba a vasi megyeszékhely:

Rengeteg segítséget kapunk tőlük, velük együtt tudjuk kordában tartani, így 350 kilométerről ezt a vállalkozást

– emeli ki.

Augusztus 26-án nyitották az új üzletet

Fél év után nagyon mások a szombathelyi tapasztalataik, mint az alföldi kisvárosban voltak – bár a kínálat szinte ugyanaz, ahogy Kitti meséli:

Eszméletlen, össze sem hasonlítható a két üzlet. Szombathelyen az a személyes tapasztalatom, hogy jóval nyitottabbak erre a szemléletre, keresik az emberek a környezetkímélőbb megoldásokat. A bolt nyitásakor, az első hetekbe oda is költöztünk, és amennyi időt lehetett, magam is a boltban töltöttem. Hihetetlen, de az emberek csak jöttek, és nem csak vásárolni, sokan érdeklődtek, tanácsokat kértek, például abban, hogy tudnák a mosási szokásaikat megváltoztatni. Van egy másik réteg persze, aki tudatosan érkeznek, előre tudják, mit akarnak, leveszik a polcról és már viszik is haza…

A járvány második hullámához már jobban tudtak alkalmazkodni:

Sokat tanultunk az első hullámból. A vásárlási korlátozások idején módosítottam a nyitvatartási időt, mert tudtuk, a 65 év felettek általában mikor térnek be hozzánk: nem abban az időszakban, amit erre kijelöltek. Rövidebb ideig tartottunk nyitva, de később is zártunk. A forgalmunkat ez szerencsére nem befolyásolta, ugyanúgy jöttek az emberek.

Kialakult a törzsvásárlói körük, akik a legfogékonyabbak erre, de mind a mai napig érkeznek új vevők. A törzsvásárlóik jó részét a hölgyek teszik ki, ami valahol érthető, hiszen ők vezetik a háztartások zömét, de sok a kisgyerekes anyuka is:

A huszonéves korosztálytól igazából a határ a csillagos ég. Párban is érkeznek, amit úgy kell elképzelni, hogy a hölgyek hozzák a bevásárlólistát, a férjek pedig szatyrokkal és üvegekkel felszerelkezve kísérik őket. Nem egy vásárlónk vidéki, aki Szombathely környékéről jár be, és busszal viszi haza a termékeket. De vannak egyedülálló férfi törzsvásárlóink is.

Más csomagolásmentes boltokkal is kapcsolatban állnak, például az egrivel: „bárkinek bármi problémája vagy nehézsége adódik, egyeztetünk, és ha tudunk, segítünk egymásnak.”

Csomagolásmentes bolt Szombathelyen

Több mint 200 féle terméket forgalmaznak

Rengeteg beszállító helyről hoznak maguk is árut, de vannak olyan termelőik, akik egyenesen az üzlethez szállítják a termékeket.

Ez egy ördögi kör, hogy mit tartsunk a boltban. Folyamatosan jönnek és keresnek valamit. Az elején próbáltunk mindent beszerezni, de aztán eljött az a pont, amikor azt kellett mondanunk, hogy stop, nincs erre már kapacitásunk. Így is 200 féle termékünk van, komoly logisztikai feladat, hogy minden legyen készleten, mindent megtaláljanak, és ne vegyük el a kedvüket a vásárlástól.

-teszi hozzá Kitti.

Mi mindent lehet csomagolásmentesen eladni?

Kapni kimérve sót és cukrot, szárított, ízesített tésztákat, hidegen sajtolt olajakat, ecetet, legalább tízféle magból őrölt liszteket. Nagyon széles a fűszerkínálatunk, de árulnak aszalt és kandírozott gyümölcsöket, sokféle magvat, hüvelyesekből legalább 4-5 fajtát, többfajta köretnek valót (rizst, kuszkusz például), felsorolni is nehéz. Az egyik legkedveltebbek termékük a különféle reggelinek való granolák, amelyek laktóz és gluténmentesek, valamint a mindenmentes chipsek.

Mindig keressük az újat, nézzük azt, mi az ami nem fogy, amiket meg folyamatosan keresnek, azokat próbáljuk még inkább beszerezni.

- meséli.

A vegyiárúk közt lehet kimérve kapni - a mosószódán át a növényi alapú mosógélig - mindenféle környezetbarát tisztítószert. De helyben varratnak mosható intimbetéteket, kenyeres zsákokat, és „újra-szalvétákat” is.

Hasznos lehet az otthon félrerakosgatott sok-sok üveg

Sokan nem értik, miért nem olcsóbbak a termékek, ha nincs rajtuk csomagolás?

Kitti is tapasztalta azt, hogy nem egy vásárló számon kérte rajtuk, hogy miért nem olcsóbbak ezek a termékek, ha nincs rajtuk csomagolás?! Kitti ezért is fogta magát, és nemrég összehasonlította saját áraikat a szupermarketek polcain kapható termékekével. Ahogy mondja, ahhoz képest, hogy ők kifejezetten minőségi és hazai árukat választanak, még mindig tartják a versenyt a szupermarketek áraival. Vannak, amiket alacsonyabb áron kínálnak, vannak, amiket magasabban: átlagban azonban „ugyanazon a szinten mozgunk, mint egy nagyobb áruház” – közli.

Ha csomagolásmentes boltba készülünk vásárolni, azért jó ha tudjuk:

Csomagolásmentes boltban vásárolni igényel némi szervezést és előre gondolkozást. Vászonszatyor kell hozzá, meg befőttesüveg, és ha ésszel akarjuk csinálni, akkor nem hátrány az sem, ha eltervezzük, mivel megyünk.

Ahogy Kitti tanácsolja:

A csomagolásmentes boltok oldalain is találunk terméklistát, amit bárki otthonról megnézhet, épp mi van készleten. Így már jó előre elkezdhetjük a tervezést, meg tudjuk nézni, akár recept alapján is, miből mennyire van szükségünk.

A szemlélethez hozzátartozik, hogy ne vásároljunk felesleges dolgokat, mindig csak annyit vegyünk meg, amire pont szükségünk van, ne várjuk meg, hogy az élelmiszerek kidobásra kerüljenek, csak azért, mert lejár a szavatosságuk.

Ha nem is tudjuk, pontosan mit szeretnénk, akkor is rakjunk be pár befőttesüveget a vászonszütyőbe, úgy induljunk el vásárolni! Mert ahogy fogalmaz: „mi azért azt szeretjük, ha mindenki a saját tárolójával érkezik.”

Az összes magyarországi csomagolásmentes bolt már egyetlen térképen

Az utóbbi pár évben Magyarországon is egyre több csomagolásmentes üzlet nyílt, ezek közül a legtöbb Budapesten és környékén található, de Pécsett is kettő ilyen bolt üzemel. Emellett működik csomagolásmentes bolt már Debrecenben, Székesfehérváron, Veszprémben, Szegeden, Győrben, Hajdúböszörményen, Baján és több más városban is. A legtöbb csomagolásmentes bolt az elmúlt 2-3 évben nyílt, néhány alig pár hónapja üzemel. Egy interaktív térképen meg is nézhetjük, hogy a saját településünkhöz legközelebb hol találunk ilyen üzletet.

Címlapkép: Getty Images

