Minden otthonteremtési kedvezményt bukik az, aki korábban már igényelt csok-ot?

Az otthonteremtési program meglévő elemei – csok támogatás, falusi csok, csok-hitel, Babaváró támogatás, gyermekek után járó jelzáloghitel-elengedés – idén több új elemmel is bővült. Az újépítésű lakások áfája például 27%-ról 5%-ra csökkent, amennyiben pedig csok-ot igényel a család a vásárláshoz, akkor még ezt is visszaigényelhetik. Jelentős pénzügyi előnyt jelent a csok-kal vásárlók számára az is, hogy számukra elengedik a visszterhes vagyonátruházási illetéket, ami alapesetben az ingatlan vételárának 4%-a szokott lenni. Egy bruttó 50 millió forint értékű lakás megvásárlásakor ez a két kedvezmény önmagában 4,38 millió forint vissza nem térítendő támogatást eredményezne. (Az illetékmentesség 2 millió forintot, az adó-visszatérítés pedig 2,38 millió forintot jelentene.)

Azok is örülhetnek, akik önerőből építkeznek, mert bár rájuk 27%-os áfa vonatkozik, 5 millió forintig lehetőségük van visszaigényelni ennek összegét. Itt nem feltétel a csok igénylése, ám a családnak ettől függetlenül teljesítenie kell a csok személyi feltételeit (köztartozás-mentesség, megfelelő Tb-jogviszony, az igénylők egyike sem lehet büntetett előéletű).

Mindent elbukik, aki korábban már igényelt csok-ot?

Amennyiben korábban igényelt már valaki csok-ot, akkor ugyanazokra a gyermekekre nem igényelheti ismételten a támogatást. Ha azóta újabb gyermek született – vagy újabb gyermeket vállalna a pár –, akkor azonban ismét jogosultak lesznek a támogatásra. Ezáltal pedig elérhetővé válik számukra az illetékmentesség és 5%-os áfa-visszatérítés is.

Plusz gyermekek nélkül is van azonban egy kiskapu

Az elmúlt években ugyanis többször megváltozott az elérhető támogatás összege: 2007-ben például 2 gyermekre újépítésű lakás vásárlásakor még 2,4 millió forint járt, míg most 2,6 millió Ft-ot kapna ugyanez a család. Márpedig a jelenleg felvehető összeg és a korábban kapott támogatás különbségét – vagyis 200 ezer forintot – megkaphatja a család most, ha újépítésű lakást venne, vagy építene. Ez az összeg nem tűnik jelentősnek, azonban a hozzá kapcsolódó illetékmentesség és áfa-visszatérítés már több millió forintos pénzügyi előnyt jelenthet.

Mikor nem jár újra a csok támogatás?

Ha nincs új lakáscél – vásárlás, építés vagy bővítés –, akkor nem lehet utólagosan kérni a korábban vásárolt, épített lakáshoz kapcsoló adó-visszatérítést és illetékmentességet. Akkor sem jogosult a család ismételten a csok-ra, ha nem született újabb gyermek és az új lakáscélhoz kapcsolódó csok nem haladja meg a korábban felvett összeget. Például 2007-ben újépítésű lakás vásárlásakor 2,4 millió forint csok támogatás járt 2 gyermek után. Ha most használt lakást vásárolna ugyanez a család, akkor 2 gyermekre 1,43 millió csok-ot kaphatnának, ami nem haladja meg a korábban kapott 2,4 millió forintot, emiatt nem lennének jogosultak most a családi otthonteremtési kedvezményre.

