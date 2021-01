Ezért érdemes földet bérelni: mutatjuk, hogyan juthatsz vegyszermentes, szezonális javakhoz

200 jelentkezőből 6 új elkötelezett gazda a csapatban

A magyar „Farmville a valóságban” kezdeményezés 2020 elején a Highlights of Hungary közönségdíjasa lett, majd az Innovációs Minisztérium „100 Legérdekesebb Magyar Innováció” legújabb kiadványába is bekerültek. De nem csak ezért volt 2020 igazán tartalmas és egyedi családi startup életében.

A második szezonnak februárban már úgy vágtak neki a bő 1000 m2-es hartai kert vetésének, hogy minden egyes négyzetmétert kibérelte a közel 200 előfizető.

A nagy túlkereslet miatt két út állt előttünk: növeljük a kertünket a minőség rovására vagy bevonunk új termelőket. Nem szerettük volna rosszabb minőségben kiszolgálni az előfizetőinket, ezért úgy döntöttünk, megosztjuk a tudást más kertekkel is

- mondta Kövesdi Gábor, az alapító.

Ezért is csaptak bele nyáron egy toborzó kampányba, ahol az országban kerestek Sándor Gazdához és a csapathoz hasonló gondolkodású és tapasztalatú kisgazdákat. A toborzás az online csatornájukon keresztül folyt és közel 200-an jelentkeztek, amiből 6 új kert is útnak indul 2021-ben. Hajdúhadház, Demjén, Nagyréde, Kerekegyháza, Ópusztaszer és Nagyréde településeken is fognak termelni az előfizetők részére a környezetünkért és a társadalomért elkötelezett kistermelők, családi vállalkozások.

Az új kerteknek köszönhetően 2021-től Budapest, Harta, Paks, Kalocsa és Kecskemét után többek között már Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Gyöngyösön, Szegeden, Makón, Pécsen, Kaposváron, Keszthelyen és Nagykanizsán is élvezhetik a kosárközösség által biztosított háztáji, vegyszermentes minőséget.

MyFarm Harta és a kosárközösség

Az előfizetők gyakorlatilag egy kis földterületet bérelnek, amin egy tapasztalt és elkötelezett gazda termeli meg a vegyszermentes szezonális javakat, amelyeket aztán a vevők asztalára szállítanak heti vagy havi rendszerességgel. A kert működése és a kiszállítás teljesen transzparens, 0-24-es kamerával követhetőek az események, zárt Facebook csoportban osztanak meg minden információt, illetve bevonják bizonyos döntésekbe az előfizetőket. Sőt, a megtermelt zöldségek legalább 10%-át automatikusan eljuttatják a rászorulóknak. Eddig a 2 szezon alatt 1 gazdaságból 2 tonna zöldséget és 2000 tojást vittek az Oltalom Karitatív Egyesületnek és a Zirzen Janka Gyermekotthonnak. A

Alapítvány a családi gazdaságok segítésére és a még több adományért

Az új kertek indulását és az egész összefogását, a termelés minőségének ellenőrzését az újonnan alapított alapítvány biztosítja. Az alapítvány és az egész kezdeményezés célja a minél több környezettudatos kert létesítése és családi gazdaság felnövelése mellett, hogy minél több társadalmi és környezeti célt tudjanak mind terményekkel, akciókkal és forrással is támogatni, segíteni.

A kosárközösség növekedése, franchise hálózattá bővítése Magyarországon egyedülálló módon nem üzleti indíttatású, a vidéki kertgazdák megélhetésén felül az extra profitot az Alapítvány fenntarthatósági és szociális céljaira fordítják a jövőben.

A közösség többről szól, mint a profit. Szeretnénk a gyermekeinkre egy élhető környezetet és igazságos társadalmat hagyni, amiért igyekszünk tenni is

– tette hozzá Gábor.

