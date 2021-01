Orbán Viktor: ha már senki nincs közvetlen életveszélyben, akkor beszélhetünk a korlátozásokról

A kulcskérdés most a vakcina: a kínaiakkal előrehaladott állapotban vannak a tárgyalások a beszerzésről, de ők csak akkor adnak, ha megvan a vészhelyzeti enegdély - Szerbiában már ezzel oltanak. A németek is tárgyalnak az oroszokkal a Szputnyik vakcináról. Most nem politikáról, hanem emberéletekről van szó, majd ha túl leszünk az egész válságon, akkor visszatérhetünk arra, jó döntés volt-e a beszerzések központosítása.

- mondta el a miniszterelnök.

Ahogy a portál írja, közölte azt is, hogy 1311 új fertőzött van, 98 újabb halálos áldozatot követelt a járvány a legfrissebb jelentések szerint, 138 983 fő már be van oltva.

Ha lesz 1-1,5 millió beoltott ember, akkor már más a helyzet. Ha beoltottuk az egészségügyi dolgozókat, a szociális intézményekben dolgozókat, a 60 év feletti krónikus betegeket, a védelemben résztvevőket és az időseket, akkor kezdődhet egy új időszámítás. Ha már senki nincs közvetlen életveszélyben, akkor beszélhetünk a korlátozásokról, de most még konkrét időpontokról beszélni nem lehet

- tette hozzá.

Tárgyal arról is a kormány, hogy esetleg az érettségizőket és tanáraikat beoltják, hogy visszatérhessenek a tantermi oktatásba a sikeres vizsgák érdekében.

Címlapkép: Getty Images

