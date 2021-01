Gyorsan fogy a mézkészlet: szakemberek szerint érdemes bespájzolni a kedvenc fajtákból

Akácmézből tavaly a korábbi évek mennyiségének nagyjából negyede volt, de repcéből is jóval kevesebbet pörgettek a méhészek. A tagok most a maradék készletet osztják be

- számolt be a portálnak Somogyi-Magyar József, az OMME marcali szervezetének elnöke.

Gyorsan fogy a mézkészlet. Közismert, hogy a 2020-as idény katasztrofális volt a somogyi méhészek számára. A kedvezőtlen időjárás miatt a szokásos évekhez képest összességében 50-60 százalékkal kevesebbet pörgettek a méhészek. Egy átlagos évben nagyjából 1400-1500 tonna mézet állítanak elő megyénkben. A kevesebb méz egyes esetekben 20-30 százalékos áremelkedéshez vezetett. Az akác kilója 2020 januárban 1900-2000 forint volt a piacokon, most nagyjából 2500-2900 forint, s az 1800 forintos hárs legalább 2300 forintra drágult, egyes helyeken 2800 forintot is kérnek érte. A vegyes, a repce- és a napraforgóméznél is legalább 20 százalékos áremelkedés figyelhető meg. A mostani helyzetet figyelembe véve előfordulhat, hogy a vásárlók kedvenc portékájukból áprilisban már alig találnak a piacokon. Lesz méz, ám könnyen bekövetkezhet, hogy az akácból a mostaninál is lényegesen kevesebb

- mondta Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke.

A kevés méz felvitte az árakat, ami a vásárlóknak nem jó. A méhészeknek viszont végre van többletbevételük, így talpon maradhatnak. Ebből a pénzből nem a Kanári-szigetekre utaznak, hanem a vállalkozásukat fejleszthetik. Tavaly a gyenge eredmények miatt egyesek abbahagyták a méhészkedést, ám ez a pálya nem olyan, hogy egyik napról a másikra újrakezdjük

- tette hozzá.

Nem csak a környékbeli méhészeknél, nála is alig maradt eladó méz. Már csak alig 150 kiló akáca van, nagyjából 150 kiló hársméz és négy mázsa repceméz elfogyott. Ha jobb lesz a szezon, s több méz jut a piacra, akár kilónként 150–200 forinttal olcsóbb lehet az akác ára. Eddig nem érkezett hír nagy méhpusztulásról, örülnék ha jó idő lenne tavasszal

- jegyezte meg Petrus Lajos, a Kaposvár és Térsége Méhészeinek Egyesülete elnöke.

