Ilyen csodálatos táskákat, kiegészítőket készít ez a vidéki lány farmerből

HelloVidék: Hogyan jött az ötlet, hogy újrahasznosított farmerből készíts táskákat?

Schäffer Júlia: Évekkel ezelőtt is megfogalmazódott bennem, hogy ilyesmit szeretnék csinálni, ugyanis fontos számomra az újrahasznosítás, én magam is próbálok figyelni rá, hogy a lehető leginkább óvjam a környezetet. Valamint emellett szerepet játszott az is, hogy három gyermekes édesanya vagyok és szerettem volna, valami olyan dolgot kitalálni, ahol én oszthatom be az időmet.

Van segítséged, vagy egyedül csinálod a vállalkozásod?

Anyukám, aki 45 éve varr, így szinte bármit képes elkészíteni rengeteget segít a varrás részében, de a többi szabás, ötletelés, célközönség elérése, tehát a háttérmunka kizárólag az én feladatom.

Mennyi időbe telik a termékek elkészítése?

Egy prototípus kialakulása több heti munkát vesz igénybe, mire úgy érzem, hogy olyan lett, amilyennek szerettem volna. Továbbá csakis ipari varrógéppel lehet dolgozni, valamint hőpréselés is szükséges, hogy a ragasztót és a merevítőt beleégessük.

Hogyan reklámozod a vállalkozásodat?

Működik a J-Bags weboldala is, valamint Facebook-oldalt is készítettem, valamint a közösségi oldalon belül több csoportban is megosztom a termékeim, mint például a #vegyélhazait csoport, ahol a gondevőknek is nagysikere volt.

Milyen célt szolgálnak a gondevők?

A gondevő figurák célja, hogy felfalják a gondokat. A gyerekeknek segíthet, hogy az érzelmeiket könnyebben feldolgozzák, a lényege, hogy egy darab papírra felírhatják, vagy lerajzolhatják a gondjukat, érzéseiket majd a gondevő cipzárja mögé zárhatják. Az első próbálkozások óta tovább alakítottam rajtuk és már személyiséggel is felruháztam őket, így vannak katona, kalóz, balerina és szuperhős gondevők is.

Milyen más termékeket készítesz a táskákon és a gondevőkön kívül?

E-book tokokat készítek, amikre szintén nagy az igény és szívesen is készítem, hiszen én is nagyon szeretek olvasni, valamint készítettem már szemüvegtokokat is, szintén farmeranyagból, de néha más színes anyagokkal is kiegészítve.

Milyen nehézségekkel találtad szemben magad, amikor belevágtál a vállalkozásodba?

Leginkább, ami szembetűnő nehézség volt, hogy még sokan nem hisznek az újrahasznosításban, nem élnek környezettudatosan, így nem az én termékeimet részesítik előnyben. Különböző vásárokon, ahová kijártam árulni, pedig azt tapasztaltam, hogy előfordul, hogy azt gondolják az emberek, hogy a kézműves termékek gyorsan elkészülnek kvázi nem gondolják, hogy annyi pénzt ér a termék, amennyit a kereskedők elkérnek érte. Továbbá, akik hobbiból varrnak lenyomják az árakat és az ő termékeiket sokszor előbb vásárolják meg, mint azét, aki vállalkozóként próbál érvényesülni.

Mennyi időd van a vállalkozásoddal foglalkozni?

Sajnos az elmúlt három hónapban kevesebb időm volt a J-Bags-el foglalkozni, ugyanis a vállalkozás mellett, van másik állásom egy cégnél, így kevesebb időm jutott ötleteket gyűjteni és a termékeket készíteni.

Mik a terveid a jövőre nézve?

Rengeteg új tervem van, de elsősorban szeretném az egészet rendszerezni, valamint kollekciókban is gondolkodom, tavaly nyáron is volt nyári kollekcióm, így a jövőben is szeretnék hasonlót, akár évszakok, vagy más minta alapján, amiknek a célja az lenne, hogy egy adott stílust adjanak át, ugyanis a fazonok megvannak.

Milyen új ötleteid vannak az idei évre?

Szeretnék övtáskákat is gyártani, valamint laptoptáskákat is, olyan termékeket is, amiket férfiak is szívesen viselnének. Egyelőre leginkább nők, vagy gyerekek részére kaptam megrendeléseket, de egyre több a férfi vásárló is.

A termékek készítésekor a vevők kéréseit is figyelembe veszed?

Természetesen, például az átalakítós táskákat egy vevő kérésére álmodtam meg. Próbálok hasznos dolgokat készíteni.

A gyerekeid véleményét is kikéred?

Természetesen, például a kisfiam kedvence a szuperhősös gondevő. Három pici gyerekkel látom, hogy mi az, ami az ő korosztályuknak tetszik.

Fotók: Schäffer Júlia