Figyelmeztetnek a szakemberek: nem csak a kóbor ebek, a vadak is gondot okoznak a Balaton környékén

Ahogy a portál írja, az önkormányzat egy felhívást tett közzé, amelyben kitér az állattartók felelősségére az állat oltottságával kapcsolatosan is. A gazdik kötelessége az ebnyilvántartásba is rögzíttetni a kutyát. A négy hónaposnál idősebb ebek kizárólag chippel ellátva tarthatók.

A tulajdonosok kötelesek a kutyájukat közterületen pórázon tartani, mert a szabadon engedett állatok veszélyt jelenthetnek mind ember, mind állat egészségére nézve, valamint a közlekedés- és vagyonbiztonság terén. A felhívás állatvédelmi bírság kiszabását is kilátásba helyezi, amennyiben az ebtulajdonosok nem tesznek eleget kötelezettségüknek

- számolt be róla a lap.

Nem csak a kóbor ebek jelentenek veszélyt

A portál arról is beszámolt, hogy évről-évre egyre nagyobb gondot jelentenek a Balaton-parti településeken a házak közé betévedő kisragadozók, vaddisznók és szarvasok. Az idén az eddig enyhe tél miatt kevesebb eset történt, de mindenképpen megoldást sürgetnének a tóparti településvezetők a problémára.

Balatonszemesen a rókák okoznak folyamatosan fejtörést télvíz idején az itt élőknek, ezért az önkormányzat kénytelen volt intézkedni.Évek óta problémát jelentenek a belterületre bejáró állatok

- mondta Németh Kornélné polgármester.

Felvettük a helyi vadásztársaság elnökével a kapcsolatot és tanácsot kértünk, milyen csapdát vásároljunk. Abban is közreműködött, hogy a települést fenntartó társaságunk munkatársainak oktatást tartott a csapdák kihelyezéséről. Ugyanis ők fogják ezeket kezelni. Élve befogó csapdák érkeztek, amelyekbe bejutó rókákat a vadásztársaság juttatja vissza a természetbe

- tette hozzá a polgármester.

Fonyódon is visszatérő problémát jelentenek a belterületre betérő vadak, ám ezért az ingatlantulajdonosok is felelősek. Gyakran előfordul, hogy a megmaradt ételt, vagy lehullott gyümölcsöt a kert végébe öntik. Mondván, így szegény állatoknak is van mit enni. Csakhogy ezzel egyúttal oda is szoktatják őket. Az idei tél enyhesége miatt kevesebb vadat észlelnek a településen, viszont a rókák itt is felbukkannak. A rókák lejárnak a Balatonra vadkacsázni, de vaddisznók most nem nagyon vannak.Tavaly szeptember óta egyetlen esetet sem jeleztek felém. Akkor egy kutyasétáltatót kergetett meg egy vaddisznó Fonyódon, szerencsére nem történt nagyobb baj

- mondta Hidvégi József, a polgármestere.

A berek közelsége miatt egyértelmű, hogy előfordulhat ilyesmi. A vadak beszorultak a nádasokba és az egész jó élőhely nekik. A rókák mellett az aranysakál az egyik legnagyobb gond. A helybéliek az ételeket kirakják a kiscicának, kutyának és helyettük ők jönnek megenni

- mesélte Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere és a Balatoni Szövetség elnöke.

A belterületen megjelenő vadak összbalatoni problémát jelentenek. A Balatoni Szövetség 2021-es munkatervének összeállítása során a vadak elleni védekezésre is figyelmet fordítunk. A védekezés elég bonyolult kérdés, mert fegyvert lakott területen csak szigorú szabályok mellett lehet használni. Csapdát kellene használni, a riasztás pedig nem igazán hatékony

- tette hozzá, majd kiemelte, kilövésre a jegyző adhat engedélyt, de csak az általa meghatározott helyszínen és időpontban lehet elejteni a tilosban járó állatot. Külön felhívta a figyelmet arra is, ha vadak okoznak kárt az ingatlanoknál bejelentést kell tenni.

Címlapkép: Getty Images