Teljesen újfajta hitellel rukkolt elő a Takarékbank: ez benne a különleges

A Takarékbanknál már elérhető a szabad felhasználású, fogyasztóbarát személyi hitel, amely elnyerte a Magyar Nemzeti Bank minősítését.

A kölcsön már 150 ezer forintos nettó jövedelem esetén is igényelhető, így az átlagnál alacsonyabb keresetűek számára is megoldást nyújt, szabad felhasználású, és hitelkiváltásra is használható.

A legkisebb felvehető összeget nézve is eltér a Takarékbank a többi hitelintézettől, mert már 300 ezer forinttól kínál kölcsönt, egészen 8 millió forintig. A legfeljebb hétéves futamidő alatt nem változik a kamat, és a havi törlesztőrészletek is egyenlő nagyságúak.

"Az ország legnagyobb fiókhálózatával és mobil bankfiókjaival a Takarékbank az ország számos térségében egyedüliként kínál helyben pénzügyi szolgáltatásokat, így segítve a nem frekventált régiók fejlődését, munkaerőmegtartását, a pandémia utáni gazdasági helyreállását. Az átlagosnál alacsonyabb jövedelemmel is elérhető fogyasztóbarát személyi hitellel pedig a társadalom széles rétegeinek segít kisebb beruházásoknál, felújításoknál vagy átmeneti pénzzavar esetén" – mondta Szabó Levente, a Takarékbank vezérigazgató-helyettese.

Címlapkép: Getty Images