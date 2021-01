Lehet harcolni az IKEA-val, csak nem érdemes: megszólalt a magyar lámpamanufaktúra

HelloVidék: Hogyan alakult a szakmád a fémművességtől a lámpák tervezéséig?

Juhász Ádám: 2009-ben a gazdasági világválság vége felé diplomáztam a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, (MOME) fémműves formatervező szakon. Az egyetemi diplomamunkámra, kültéri hangulatvilágító lámpatesteket terveztem, majd eközben olyan személyekkel és munkaadókkal találkoztam, akik segítettek a szakmai elindulásban. Több helyre is terveztem és gyártottam termékeket. Egyszer csak észrevettem, hogy az embereknek tetszenek a tárgyaim és szeretik a lámpáimat, továbbá elkezdték vásárolni őket. Felismertem, hogy ebbe az irányba kell haladnom, és folytattam amit elkezdtem.

Édesanyám aranyműves mester, ötvös-fémműves művésztanár, így az alkotás iránti vágy és szeretet, már gyerekkoromtól kezdve az életem részévé vált. 14 éves koromtól kezdve 5 éven keresztül művészeti középiskolába jártam. 2004-ben a miskolci Gábor Áron Szakközépiskola és Művészeti Középiskolában végeztem Ötvös-Fémműves szakon.

Tisztában voltam vele, hogy az egyetemen leginkább tanított ékszertervezésre specializálódott fémművességgel, amint végzek, gondok lesznek az elhelyezkedéssel. Ekkor már körvonalazódott bennem az is, hogy nagyobb tárgyakat szeretnék tervezni és alkotni. A válság közepette kerültem ki a munkaerőpiacra. Észrevettem, hogy az évfolyamtársaim nagy része nehezen talál munkát a szakmában, így leginkább grafikusként vagy dekoratőrként helyezkedik el a hazai piacon, vagy a szakmától messze álló munkakörben.

Mennyi ideig tart egy lámpa elkészítése és milyen anyagokból állíthatók elő?

Többféle alapanyagból lehet lámpákat gyártani. Eleinte műanyag alapanyagokkal kezdtem el foglalkozni. Törekedtem arra, hogy kizárólag olyan anyagokból készüljenek a termékek, melyekből mindig elegendő raktárkészlet található itthon, hogy egy rendelés alkalmával ne forduljon elő, hogy időnként kifogy és nehézkessé válik a beszerzésük, vagy teljesen megszűnik. A műanyag világítótestek esetében a fehér opál átvilágítható alapanyag nagyon fontos szempont, a világítás funkcionalitását figyelembe véve.

Az alapanyagok kiválasztásakor olyanokat alkalmaztam, melyekkel a világítótestek nagy fényerőre képesek, továbbá egyenként is kitűnően használhatóak fővilágításnak az adott helyiségben. A későbbiek folyamán fémből, pl., rozsdamentes acélból is elkezdtem termékeket gyártani.

A nagyobb méretű 1 - 1,5 méter átmérőjű tárgyaknál az erős tartós szerkezethez elengedhetetlen a használatuk. Nagy méretük és stabil szerkezetük ellenére a lámpák súlya is könnyű, ami nagyon fontos szempont. Egy egyedi tervezés alkalmával felkértek, hogy fából tervezzek és valósítsak meg két hosszúkás függőlámpát. A gömbölyű formai elképzelés miatt a választásom a bambuszra esett. Ezen lámpák esetében a piacon található alapanyag egyrétegben nem alkalmas a tartós merev szerkezet megvalósítására, így rétegekben ragasztani kell az alkatrészek gyártása előtt.

Jelenleg nyír rétegelt lemezből összeállított lámpacsalád prototípusain dolgozom. Szeretném, ha minél több alternatívából lenne lehetőségük választani a vásárlóknak.

Tartósabbak-e a design lámpák a boltokban kapható "tömegtermékekhez" képest?

Attól is függ, hogy milyen árkategóriában gondolkodunk, továbbá milyen alapanyagból készül egy termék. Merem állítani, hogy egy rozsdamentes acélból készült lámpa szinte örökéletű, egy bambuszból készült tárgy pedig nagyon hosszú életű és strapabíró. A világ elfordult a LED világítások felé, és a legtöbb közülük beépített. Annak ellenére, hogy tartós fényforrásról van szó, amennyiben kiégnek, nehezen vagy nem lehet cserélni bennük a szalagot.

Ebben az ágazatban milyen akadályokkal kell megküzdeni?

A hazai piacon nehezebb érvényesülni és értékesíteni magyar gyártóként, mint külföldiként. Az Unióba való belépéssel beáramoltak a multik, mint pl. az IKEA, itthon forgalmazzák lakberendezési termékeiket. A vásárlóknak sokkal egyszerűbb elmenni egy ilyen üzletbe, mert akkor már megtalál más tárgyakat is otthonába és nem kell több helyre mennie, várakoznia. Továbbá egyre több a környező országokból megjelenő hazai webshop, pl., cseh vagy lengyel vállalkozások és viszonteladók, melyek nagysorozatban gyártott termékeiket alacsony árakon kínálják. Ehhez pedig társulnak azon webshopok is, akik designtermékek olcsó kínai másolataival telítik meg az online piacot.

Úgy látom, hogy azoknak megy jól, akik jelentős tőkét fektetnek az előállításba és értékesítésbe.

Mennyire lehet versenybe szállni a multikkal?

Nem lehet versenybe szállni, továbbá nem is kell. Az ilyen üzletekben kapható lámpákból 1 típusból több millió darab is elérhető a polcokon világszerte. A hazai piacra inkább az a jellemző, hogy beengedik a külföldi értékesítők sokaságát és kisebb a törekvés arra, hogy a hazai gyártó is könnyebben labdába rúgjon. Viszont éppen ezért nem kell a multikkal versenybe szállni, ezért összehasonlítást sem lehet tenni. A vállalkozásomban az elejétől törekedtem rá, hogy szeretném megtartani a manufakturális jellegét és nem szeretném, hogy bekerüljenek áruházakba. Nem kell feltétlenül tömegtermékeket létrehozni, mert aki az egyedi termékeket keresi, megtalálja az elképzeléséhez közvetlenül a gyártót.

Mit gondolsz a design lámpáknak itthon vagy külföldön van nagyobb kereslete?

Az internetnek hála külföldön és belföldön is lehet piacot találni. Ennek az alapja egy jól működő optimalizált weboldal, amely egyben a márkát és a tárgyakat is részletesen bemutatja. Az itthoni vásárlók sokkal árérzékenyebbek mint külföldön, ami teljes mértékben érthető. Ennek ellenére itthon egyaránt keresik a hazai design termékeket.

A Covid-nak érezhető-e a hatása az iparágban?

Igen, érezhető. 2020-ban kb. 40-50 %-os visszaesés tapasztalható. A saját vállalkozásom tekintetében, érdekes szezonalitás figyelhető meg, mert februártól-júniusig, majd szeptembertől-novemberig tartó időszakban jelentősebb a lámpák értékesítése. A szakmában tevékenykedő tervezők egy részétől is arról értesültem, hogy általános tendencia a kissé visszaesett forgalom. Úgy gondolom ebben most semmi különös nincs. Nyilvánvaló, hogy a szektorok többségére hatással vannak a Covid okozta leállás következményei, továbbá a vásárlási kedv is alacsonyabb mint 2019-ben.

Címlapkép: Getty Images