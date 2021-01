Így lehet valaki sikeres kézműves mesterként: elárulta a tikot a vidéki bőrdíszműves

HelloVidék: Hogyan kerültél a szakmába?

Molnár Gábor: Több mindennel foglalkoztam korábban, véletlen kerültem kapcsolatba ezzel a szakmával. A gépész iskola után ötvösnek szerettem volna tanulni, de nem volt hely a csoportban, ezért javasolták, hogy nézzem meg a szíjgyártó képzést. Ekkor még úgy gondoltam, hogy nem érdekel a bőr, de meggyőztek, hogy ismerkedjek meg a mesterrel, nézzem meg, hogy milyen termékeket készítenek. Felmentem a műhelybe és tetszett, amit csinálnak, majd rábólintottam. Nem a bőr szeretete miatt jártam ki az iskolát, ez később alakult ki. Eleinte csak övet, készítettem saját részre, majd egy lábbelit is, ami megtetszett egy ismerősömnek, majd megkért, hogy készítsek az ő részére is. Nem is gondoltam volna akkor, hogy másnak alkotni fogok. Katonaság után 12 évet egy bábszínházban dolgoztunk öcsémmel bábfaragóként, mivel ő fafaragónak is tanult, majd ezután közös vállalkozásba kezdtünk, aminek a bőrműves részét én viszem.

Mi a legnagyobb kihívás, amivel az ágazatnak szembe kell néznie?

Szerintem az eleje nehéz főleg, míg a beinduláshoz nagyjából meglesz minden. Aztán, ami kihívás, az az emberekkel való összhangra találás, hogy együtt ötletelve induljon el egy születendő termék az útján. Az embereknek fontos az egyediség, hogy saját elképzelésüknek megfelelő színekkel, mintával készüljenek el a termékek. Nem könnyű eltalálni, hogy pontosan mit szeretnének, sokszor hosszas egyeztetések árán sikerül. Annál is inkább, mert mindenből csak 1 db készül. Nagyon sokan keresik ugyanazokat a bőrből készült árucikkeket, amikkel már találkoztak az alkotói oldalamon. Természetesen kiindulási alapnak nem rossz, ha a megrendelő látott pl. egy bőrből készült tolltartót, de ezután még sok dolgot egyeztetnünk kell. Többek között, hogy milyen bőrből, milyen mintázattal és kiegészítővel szeretné elkészíttetni, mert ez mind befolyásoló tényező a termék áránál.

Nagyon sok üzlet van, ahol bőrből készült terméket lehet kapni. Hogyan lehet velük versenybe szállni?

Úgy, hogy egyáltalán nem akarok versenyezni.  Az nem érdekel. A munka minősége, pontossága idővel meghozza a várt eredményt. A vevő elégedettsége mellett az a legfontosabb, hogy az alkotónak, meglegyen az "aha" érzete, hogy ő is örömmel adja ki a kezéből "portékáját". Mivel semmi nem sablon után készül, a részletes egyeztetés után, makettet kell készíteni a megálmodott tárgyról, amit később nem is lehet felhasználni, hiszen teljesen személyre szabott, egyedi termékekről van szó.

Ezzel szemben a bolti bőrárukból több ezer darab is készülhet, ugyanazzal a technikával és mintával. Én addig szoktam munkálkodni 1-1 db-on, addig csűröm-csavarom, esetleg újra is kezdem, míg azt nem érzem, hogy elégedett vagyok. Ez nálam felülmúlja a vevő elégedettségét, mert a vevők általában már sokkal hamarabb elégedettebbek lennének, mint én.

Ez a hozzáállás már nem az üzletről, a pénzről szól, sokkal több annál, de tudom, hogy ez a befektetett többlet energia visszaáramlik valahonnan, nem marad viszonzatlanul. Szabadidőmben kísérletezni szoktam s anyagba öntöm az ötleteimet, hiszen az emberek csak az eddigi munkáimból tudnak kiindulni, nem látják azt, amit már én a fejemben látok, s ha már fizikálisan is láthatóvá teszem, akkor mernek újítani ők is. Ez látszik a munkáim kedvelői számában is, mikor egy-egy új darab felkerül.

Mennyire nagy az igény az egyedi bőrdíszműves tárgyakra?

Én úgy látom, hogy egyre nagyobb az igény. Ennek az oka lehet, hogy sokan több évre szeretnének befektetni egy-egy tartósabb darabba és nem félévente újat vásárolni. Másrészt keresik azokat a termékeket, melyek egyediek és az alkotó "szíve-lelke" benne van. Az egyedi bőrműves áruk könnyebben javíthatóak és jelentősen hosszabb ideig használhatóak. Szerintem keresik azokat a termékeket, melynek egyedisége kiemeli a "tömegből", hogy valójában neki készül, és nem jön vele szembe az utcán. A bőrtermékek idővel, használat során a viselőjükhöz idomulnak.

Észrevettél-e változást a Covid hatására a vásárlók szokásaiban?

Én azt tapasztaltam, hogy még több megrendelésem lett. Valószínű közrejátszott, hogy az emberek otthon voltak, nézelődtek a neten és online tudtunk mindent egyeztetni. Nem készítettem soha annyi lábbelit egy év alatt, mint 2020-ban.

Milyen korosztály vásárolja leginkább a bőrtermékeket?

Ez attól függ, hogy milyen termékekről beszélünk, de minden korosztály talált idáig a munkáim között kedvére valót.

Hol és milyen felületeken értékesíthetőek a termékek?

Mivel már elértem, hogy megrendelésre alkotok, így nincs felgyűlt portéka, amiket vásárokban vagy boltokban árusíthatnék. A közösségi média felület alkalmas értékesítésre, de az én esetemben inkább reklám felületként funkcionál, mivel az ott látható termékeim már mind elkeltek, viszont kiindulási alapnak kiválóak.

Sokan csak az üzleti vagy anyagi részét látják a bőrdíszmű gyártásnak, bőrművességnek, kézművességnek. Úgy érzem, akkor lehet valaki hosszú távon sikeres ebben a szakmában, ha fókuszáltan, precízen, örömmel végzi a munkáját. Csak akkor tud kiteljesedni az alkotó, ha ilyen a hozzáállása.

Nagyon fontos, hogy a kezdéstől a munkafolyamat végéig átlátható legyen minden lépés a megrendelés teljesítése során. Az én munkám nem ér azzal véget, hogy kész van és elvitték, vagy postáztam. Kapcsolatban maradok sok megrendelővel, főleg azokkal, akik visszatérő megrendelőim, így visszajelzést kapok arról, mennyire elégedettek, hogy teljesít a mindennapokban a munkám, esetleg tanácsokat is adok mit és hogyan tehetnek azért, hogy a használat során idomuljon, megőrizze színét és állagát. Van, aki használat közbeni fotóval is megajándékoz, mert szinte sosem látom a munkáimat a tulajdonosán, hiszen az ország minden szegletéből rendelnek. Ennek köszönhetően kapcsolatban maradok az "alkotásaimmal" és azt is megtudhatom, ha szükséges, hogy mit és hogyan fejlesszek majd a legközelebbinél.

