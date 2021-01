Kiderült: ezeken a településeken most extrán jól járhatnak az ingatlantulajdonosok

Pár napja jelentették be, hogy újabb elektromos autó akkumulátor gyárat fog építeni a dél-koreai SK Innovation, akiknek már van két gyára Komáromban. A hatalmas, 681 milliárdos beruházás nem csak 2500 munkahelyet fog teremteni, hanem a környék ingatlanpiacát is fel fogja lendíteni.

Ennek is árfelhajtó hatás lesz

Ahogy azt már korábban is látni lehetett az autóipari beruházások rendszerint árfelhajtó hatással bír a helyi és a környékbeli ingatlanpiacokon. Ez történt Győrben is, ahol az Audi épített gyárat és Kecskeméten is ahol a Mercedes. Mindkét városban és környékén megnőtt a kereslet az eladó és a kiadó ingatlanok iránt is. Debrecenben pedig, ahol még csak épül a BMW gyár, már az építkezés megkezdése előtt elkezdtek emelkedni az ingatlan árak egyes frekventált területeken.

Lakóingatlan reál négyzetméterárak

Nem véletlen, hogy azok a megyeszékhelyek, ahol van autógyár, vagy az autóiparhoz kapcsolódó üzeme, azok a települések az előkelőbb helyeken szerepelnek a megyeszékhelyek között. Például Budapest után Debrecenben voltak a legmagasabbak a reál négyzetméterárak 2020 decemberében.

A harmadik helyen szereplő Szombathely is erősen kötődik a járműiparhoz. Vas megye ipari termelésének több mint a felét a jármű- és járműalkatrész gyártás teszi ki.

Ingatlan kereslet az autógyárak környékén

Az autógyárak környékén a kereslet leginkább a jó állapotú ingatlanok felé fordul, így azok az ingatlan tulajdonosok járnak jobban, akik ilyeneket árulnak, vagy szeretnének kiadni. Valószínűleg ez fog történni Iváncsán és a környékén is.

Az ingatlan tulajdonosoknak így most még érdemesebb lesz felújítani az ingatlant a piacra dobás előtt, főleg, ha még a januártól elérhető lakás felújítási támogatást is ki tudják használni.

A befektetők figyelme is a környékre fog irányulni. Érdemes lesz új építésű házakkal kielégíteni a megnövekedett keresletet.

Melyik települések ingatlantulajdonosai járhatnak most jól az új gyártelepítéssel?

Iváncsán és a közelében lévő Adonyban, Pusztaszabolcson és Beloianniszon biztosan érezni lehet majd az ingatlanok árának növekedését. Sajnos ezeken a településeken nagyon kevés az eladó ingatlan.

Valószínűleg a légvonalban 8, autóval 16 kilométerre lévő Ráckevén és a 25 kilométerre lévő Dunaújvárosban is érezhető lesz a környék fellendülése az ingatlanok árában. A közelség miatt az ingázás nem vesz igénybe 1 óránál többet naponta, így ezekről a településekről sokan fognak az új gyárban dolgozni.

Agárd, Gárdony és Velence eddig is népszerű nyaralóhely volt és ez a beruházás valószínűleg még tovább fog ezen erősíteni, hiszen csak 25km-re vannak Iváncsától.

Iváncsa Iváncsa Fejér megyei község, melynek a lakossága alig több, mint 2800 fő. A területe 25 négyzetkilométer. Polgármestere Molnár Tibor. A településen van könyvtár és művelődési központ, Mesepalota Művészeti Óvoda és még kistérségi tanuszoda is.



A település fekvése nagyon jó, a közelében fut az M6-os autópálya. A vasútállomása a település központjától kb. 3 km-re van a Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonalon. Ez a jó fekvés nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy ide települjön a következő SK Innovation gyár.



Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a pályázati lehetőségeiket maximálisan kihasználják, és a már megnyert pályázatokat mielőbb megvalósítsák. A település fejlődésében fontos szerepet játszik az ipari park is és ez a fejlődési potenciál most tovább bővül.



Iváncsán a házak reál négyzetméterára 338000Ft körül alakult decemberben. A családi ház kínálat java 14-20 millió közötti ársávban van. Néhány felújított és jó állapotú ház van, amik 25-35 millió közötti áron kaphatók.

