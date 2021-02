Nem kockáztatnak a magyarok: külföld helyett inkább belföldön hódolnak kedvenc téli sportjuknak

Ahogy a portál írja, félidejénél tart az idei síszezon, általában sokan utaznak ilyenkor Ausztria valamelyik népszerű hegyvidéki üdülőhelyére, hogy elmerüljenek a téli sportokban. Idén viszont koronavírus ebbe is beleszólt, a lezárások miatt csak nagyon kevesen vállalják be, hogy valamilyen úton-módon eljussanak az Alpokba. Nem csoda, hiszen a téli sport fellegvárának is nevezett Ischgl vált a járvány európai gócpontjává, így a téli sportok szerelmesei kétszer is meggondolják, hogy érdemes-e idén külföldi útra indulni.

Működnek viszont a hazai sípályák, és bár a szezon eleje az időjárás miatt nem sikerült valami fényesen, a megnövekedett érdeklődésnek köszönhetően jó évet zárhatnak.

Nehézkesen indultunk, a tél elején volt egy másfél hónap nyár, ami meg is látszott a forgalmunkon. A hőhullámok annyira lerontották a pálya minőségét, hogy karácsonyra be is kellett zárnunk. December végén viszont elkezdett kedvezni az időjárás, januárban pedig jött a csikorgó hideg, így sokat lehetett hóágyúzni, annyira, hogy nyolcvan centire nőtt a hóvastagság. Ezzel az elmúlt pár nap tavaszias melegét is túl lehetett élni

- mondta a portálnak Bátor Balázs, az eplényi Intersport Síaréna marketing vezetője.

A nehéz kezdet után nagyon jól felpörgött a szezon, megjelentek az új érdeklődők is, akik még sosem jártak Eplényben. Bár nem törvényszerű, hogy a járványhelyzet után, hosszú távon is a vendégeink lesznek, eddig elég jó visszajelzéseket kapunk tőlük

- magyarázta Bátor Balázs.

Mi nem tudjuk azt a pályarendszert kínálni, amit egy osztrák sípálya, az Alpok legmagasabb csúcsáról nézve gyakorlatilag síkság vagyunk. Az osztrákoknak megvan minden természeti adottságuk, hogy változatos pályákat alakítsanak ki, tengerszint feletti magasságukból kifolyólag pedig sokkal hóbiztosabbak. A kisebb eplényi pályának viszont éppen méreténél fogva megvan az az előnye, hogy könnyebb hóágyúzni, ráadásul ki van világítva, így sötétedés után is lehet itt síelni. Igaz most a járványhelyzet miatt este hétkor be kell zárni, de még így is értékes plusz órákat jelent

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images

