Régi fényében tündököl a legendás őrségi épület: végre újra élet kötözhet a sárga házba

Őriszentpéter – az Őrség egyetlen városa, sőt: fővárosa – központjának emblematikus épülete a sárga ház. Az épület felújítása 2019 végén fejeződött be, de az átadásának tervezett időpontját felülírta a koronavírus-járvány: erre a veszélyhelyzet miatt 2020 júliusáig kellett várni. Az épület mint kereskedő-szolgáltató központ számos vállalkozásnak és civil szervezetnek is helyet ad.

Az elmúlt években is rendszeresen terítéken volt a téma az őrségi kisvárosban: hogyha nem kezdenek vele valamit a "sárga házzal", könnyen az enyészet martalékává válhat.

Az önkormányzat két szinten alakított ki itt bérelhető helyiségeket. Nagy részük mára benépesült - írja a Vaol.hu.

Már az ünnepélyes átadás előtt elkezdődött a vállalkozások beköltözése. Elsőként egy pékárubolt foglalta el a földszint legnagyobb helyiségét. Működik itt két fodrászüzlet, manikűr, pedikűr és kozmetikai szolgáltató is.

- nyilatkozta a lapnak Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere.

Az emeleten található a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat irodája, de itt kapott helyet a helyi polgárőr-egyesület is. Az emeleten bérel irodát egy GDPR-szolgáltatással foglalkozó cég. Várhatóan február végén költözik át ide véglegesen a kultúrházból a falugazdász is.

Az épületben található egy olyan tárgyalószoba is, amelyet a házban tevékenykedő szervezetek közösen használhatnak. A hosszú távú terv, hogy ezt a helyiséget Palatkás József-emlékszobaként rendezik be, a neves fafaragóművész által készített bútorokkal és tárgyakkal – hogy az őrségi vonzerő ilyenformán is ér­vé­nye­sül­hessen.

A turisztikai szezon kezdetére szeretnék megnyitni az épületben azt az információs irodát, amely az Őrségbe látogató turisták tájékoztatását szolgálja. Az iroda mellett olyan ajándékbolt is fog itt működni, amelynek a kínálatában Vas megye helyi termékei jelennek meg a tervek szerint: például borok, kézműves termékek.

