Kiadták a figyelmeztetést: támad a belvíz, súlyos a helyzet több vidéki településen

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) honlapjának csütörtöki adatai szerint jelenleg az országban 44 szakaszon van belvízvédelmi készültség:

33 szakaszon a legenyhébb, elsőfokú,

de 11-en másodfokú készültség van érvényben a belvíz miatt.

Az OVF legfrissebb adatait ide kattintva lehet elérni, itt találjuk meg az aktuális érvényes belvízvédelmi fokozatokat, védelmi szakaszok szerint listázva.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön agrometeorológiai előrejelzésében azt hangsúlyozta:

a folytatásban újabb és újabb csapadékhullámok érkeznek, így a következő napokban várhatóan növekednek a belvizes területek, főleg az Alföldön.

Mint írták, a múlt hét közepe óta intenzív felmelegedés, majd lehűlés, aztán újabb jelentős enyhülés jellemezte az időjárást. A jelentős hőmérsékleti ingadozást gyakori csapadék is kísérte. Összességében az elmúlt egy hét során többnyire 5 és 20 milliméter közötti csapadék - hó vagy eső - hullott, a több északnyugaton, délen, valamint a Tiszántúlon. Bár a 30 és 90 napos csapadékösszeg nagy területen hiányt mutat a sokéves átlaghoz képest, a csapadék már nem hiányzott a földekre, mert a talaj felső egyméteres rétege gyakorlatilag országszerte telített, sőt az Alföldön belvizes területek vannak.

A meteorológiai szolgálat azt írta:

a következő egy hét során is változékonyan alakul az időjárás, ugyanis Európa északi részén nagy mennyiségű, igen hideg levegő halmozódott föl, melyet egy hosszan elnyúló, hullámzó vonal választ el a déli enyhe levegőtől. A két légtömeg határán sorra alakulnak ki a légörvények, melyek Magyarország fölött is átvonulnak. Sok lesz a felhő és gyakran fog esni, a legtöbb valószínűleg vasárnap-hétfőn. Főleg esőre lehet számítani, de északon átmenetileg ónos eső, hó is hullhat.

Összességében jövő csütörtökig nyugaton 5-10, keleten akár 15-30 milliméter csapadék is hullhat. Fontos megjegyezni, hogy az előrejelzés bizonytalansága nagy", ezért érdemes folyamatosan figyelni a legfrissebb előrejelzéseiket.

Címlapkép: Getty Images