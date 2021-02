Idén berobbanhatnak az otthonteremtő támogatások: mutatjuk, mi mindenre jár pénz 2021-ben

Januártól az új építésű ingatlanok értékesítési áfája 27 százalékról 5 százalékra csökkent, azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolnak ingatlant, az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, a csokkal vásárolt új vagy használt ingatlanok pedig illetékmentesek. Emellett igényelhető a csok többgenerációs otthonok létrehozására, és otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe a legalább egy gyermeket nevelők

- részletezte a lehetőségeket Novák Katalin.

Azt, hogy ezek a támogatások mennyire népszerűek a GKI és a Masterplast legfrissebb, közös reprezentatív kutatása is igazolja. Adataik szerint a lakosság következő egy évre vonatkozó lakásfelújítási és korszerűsítési kilátásai a tavalyi negyedik negyedévben ismét erőteljesebbé váltak, a várakozások 14 éves csúcsra emelkedtek. A bejelentett kormányzati ösztönző intézkedések hatására a következő egy évben a magyar lakásállomány csaknem 14 százalékán végezhetnek fejújítási, korszerűsítési munkákat.

A kutatás szerint a legerőteljesebb a felújítási szándék most is a családi házak lakói körében, csaknem 18 százalékkal. A legkisebb korszerűsítési kedvet a panellakásokban élők körében mérték, 9,6 százalékos aránnyal. Budapesten a megkérdezett háztartások 12 százaléka, a megyeszékhelyeken és az egyéb városokban 13 és 14 százaléka, a községekben pedig 18 százaléka készül felújításra.

Ez utóbbi esetben a 2020 elejétől hatályos falusi csok is ösztönző erőt jelenthet. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon érezhető a legnagyobb aktivitás, ott a háztartások 16 százaléka készül valamilyen felújításra, ugyanakkor az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban is az országos átlagot meghaladó felújítási-korszerűsítési tevékenység várható, 15-15 százalékos

- derült ki a friss kutatásából.

Ahogy azt korábban említettük, be is futottak már az első igénylések. A januári legfrissebb adatok szerint eddig mintegy harminc család nyújtotta be igényét a legfeljebb 3 millió forintos otthonfelújítási támogatásra.

Januártól akár a csok teljes összege felvehető többgenerációs otthonok létrehozására.

Ez a tetőtér beépítéshez nyújtott csok formájában adott támogatás. Mostantól a csok teljes összegét igénybe vehetik azok, akik egy otthon tetőterét beépítik, ahová beköltözik a fiatalok családja, vagy a még gyermekvállalás előtt álló pár, és ott saját külön bejáratú, saját tulajdonú ingatlant hoznak létre. Ez a támogatás három gyermek vállalása esetén 10 millió forintos, két gyermeknél 2,6 millió forintos, egy gyermeknél 600 ezer forintos vissza nem fizetendő segítséget jelent. Ráadásul két gyermeknél 10 millió forintos, nagycsaládnál 15 millió forintos kölcsön is igényelhető a csok tetőtérbeépítésre felhasznált támogatása mellé.

Még mindig nagyon népszerű a csok

Ahogy azt korábban megírtuk, Gyopáros Alpár kormánybiztos korábban arról számolt be, hogy a vidéki otthonteremtést segítő falusi csok keretében a vissza nem térítendő támogatást csaknem 16 ezer, kistelepülésen élő vagy falura költöző család igényelte, több mint 83 milliárd forint értékben.

Ez kimagasló eredménynek számít a tavalyi évhez képest, hiszen 2020 május végéig 10 229 család nyújtott be támogatási kérelmet több mint 54 milliárd forint értékben. Ahogy arról a kormánybiztos beszámolt, ebben az időszakban az igénylések száma Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Heves és Nógrád megyében volt a legmagasabb.

Milyen támogatások alkotják jelenleg az otthonteremtési programot?

A HelloVidék természetesen annak is utána járt, hogy milyen támogatásokat vehet igénybe 2021-ben egy fiatal pár, hiszen ebben az évben új elemek jelentek meg az otthonteremtési programban. Éppen ezért érdemes a felkínált lehetőségek mindegyikét szemügyre venni, a támogatások után személyesen is érdeklőni, megnézni a helyzetünkhöz mérten, mit lehet igénybe venni, mivel ezek a támogatások nagy segítség jelenthetnek egy családalapítás előtt, otthonteremtés előtt álló párnak.

Kínálat tekintetében a Takarékbank a lehető legszélesebb körben biztosítja az otthonteremtési támogatásokat ügyfeleinek, a most megjelent új lehetőségeket is beleértve.

Párok számára elérhető a csok és a falusi csok is lakáscéljaik megvalósítására, amelyek állami kamattámogatott hitelekkel is kiegészülhetnek. Nem kifejezetten otthonteremtési támogatás, de házaspárok számára a babaváró hitel is elérhető bankunknál

- számolt be róla a pénzintézet, majd hozzátették, azt tapasztalják, hogy az otthonfelújítási támogatás, illetve az azt megelőlegező - később elérhető - támogatott hitel iránt is már érdeklődnek az ügyfelek.

A bank adataiból az is kiderült, hogy 2015-től 2020-ig összesen 35 586 darab családtámogatással kapcsolatos igény érkezett az intézethez, ezeket tekintve átlagosan 4,5 millió forint támogatást igényeltek az ügyfelek.

Adataik szerint csok esetén:

az észak-alföldi régióban igényelték a legtöbb (6672 db);

közép-magyarország – budapesti régióban pedig a legkevesebb (2097 db) támogatást.

A falusi csok tekintetében:

a dél-alföldi régió volt a legvonzóbb (600 db igénylés),

a közép-magyarország – pesti pedig a legkevésbé (178 db igénylés).

A pandémia az igényléseket is befolyásolta

A koronavírus-járvány a támogatások igénylésének mértékére is hatással volt. Nem csoda, hiszen a bizonytalan helyzet a családokra is nagymértékben rányomta a bélyeget. Ez a Takarékbanknál is érezhető volt:

az igényelt támogatások száma a pandémia kezdetétől (márciustól) májusig kis mértékben csökkenést mutatott, viszont májustól júliusig (első pandémiás hullám vége) folyamatosan növekedett. 2020. szeptemberében pedig az igénylések száma már megközelítette a júliusi, illetve a márciusi rekordszámokat; ezt követően az év végéig folyamatos csökkenést figyeltünk meg.

Idén a legtöbb szakember szerint még többen élnek majd a támogatásokkal, hiszen a felújítási szándék már most nagyon magas. Nem beszélve arról, hogy akinek lehetősége lesz, a tetőteret is be fogja építtetni.

A Takarékbanknál is a termékek felfutására számítanak. Mint mondták, 2021-ben várhatóan a babváró és a csok támogatások mellett újonnan meghirdettet lakásfelújítási támogatás is rendkívül népszerű lesz. A támogatás előfinanszírozására a Takarékbankon keresztül igényelt, az állam által meghirdet 3 százalékos hitelkonstrukcióval is lehetőség lesz.

Címlapkép: Getty Images