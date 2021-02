Fókuszban az agrárium: milliárdokra pályázhatnak idén a gazdáknak

A gazdaság-újraindítási akcióterv harmadik ütemében az agrárium kerül a fókuszba, ennek kapcsán Nagy István hangsúlyozta:

2021-ben és 2022-ben arra készülnek, hogy rendkívüli mértékű forrást biztosítsanak a megújuló vidékfejlesztéshez, hogy az újraindításnak hosszú távú hatásai legyenek.

Áprilistól meghozzák a döntéseket a 2020-ban meghirdetett fejlesztési pályázatoknál, amelyekkel mintegy 400 milliárd forintnyi forrást ítélnek oda, ebből a tervek szerint az állattenyésztési ágazat számára csaknem 300 milliárd forint, az üveg- és hűtőház fejlesztésekre 80 milliárd forint juthat.

Emellett jelenleg is rendelkezésre állnak az öntözési, erdészeti és a mezőgazdasági kisüzemeket segítő pályázatok, ezeknek köszönhetően a miniszter szerint hatalmas lendülettel indulhat a hazai agrárium. Kitért arra, hogy az ágazatban elbocsátások nem történtek, a beruházási kedv töretlen, még új piaci lehetőségek is nyíltak a koronavírus okozta nehéz helyzetben.

Tehát jókor, jó időben jött az a támogatás, amely kifejezetten célzott is volt, és célba is talált

- mondta a miniszter.

Nagy István szerint megerősödött az agrárium és ütésállóvá is vált, hiszen nemcsak a koronavírus-járvánnyal kell megküzdenie, hanem más betegségekkel is, például a madárinfluenzával, sertéspestissel, sőt a pánikvásárlással is, de szavai szerint sikeresen helyt tudott állni.

