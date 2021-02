Hajdani várkastély, malom, állóhajó: elképesztő, mi minden eladó Magyarországon - Ingatlanturmix

1. Élj úgy, mint a királynők, királyok

Eladóvá vált Magyarország egyik legimpozánsabb kastélya, Acsa településen, Pest megyében. Valóban történelmi fogásra tehet szert az, aki megvásárolja! Az épület egy 13,2 hektáros gyönyörű birtokon, 1910-ben épült, 2012-ben Herrer Y Ceasar Ybl-díjas építész tervei alapján felújított, a Versailles-i kastély hangulatát-pompáját idéző, 3133 nm-es, 13 hálószobás, 2 fogadótermes, 7 fürdőszobás csodaszép kastély eladó, melynek parkjában száz évesnél idősebb, a Felvidékről telepített fák találhatóak.

A hajdani várkastélyokat idéző épületegyüttes a luxusnak, pompának, tágas tereknek, a reneszánsz és barokk elemeknek köszönhetően és a XXI. századi luxus igényeknek megfelelően minden különleges igényt kielégít

- írják a hirdetésben.

Na de lássuk, mit írnak az épületről még!

Elhelyezkedés szempontjából a kastély Budapest 50 km-es vonzáskörzetében az egyetlen olyan épület, ahonnan egyaránt maximum 50 perc alatt elérhető: Budapest belvárosa, a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptér, a Gödöllői Sissy kastély, a Hatvani Vadászati Múzeum, Hollókő és a Dunakanyar.

A kastélyt a Budapesthez legközelebbi nagyvadas vadásztársasági terület veszi körül 84.000 hektár területen. A kastélyhoz közel van Pest megye legnagyobb horgásztava, a Sinkár-tó, melynek 84 hektáros vízfelülete és halállománya egyedülálló. A vételár tartalmazza a kastélyban található berendezési tárgyakakat, bútorokat, valamint az épületben található Schéner Mihály festménygyűjteményt is.

Az 1630 nm-es főépület szintjei: földszint, két emeleti és padlás szint, valamint a teljes épület alatti pince.

Átalakítása és felújítása magas minőségben, kényelmi, funkcionális és biztonsági szempontok figyelembevételével történt. A földszint 450 nm-es, amely magában foglalja a 75 nm-es fogadótermet, két több, mint 30 nm-es lakosztályt, 33 nm-es ebédlőt, 40 nm-es konyhát, irodát, valamint az ezeket kiszolgáló vizes helyiségeket. A szinteket hatszemélyes elegáns lift és impozáns lépcső köti össze.

Az első emelet 473 nm-es, amely két 40 nm-es lakosztályt, öltöző- és dolgozó szobákat, közel 100 nm-es szalont és könyvtárat, 40 nm-es ebédlőt, két elegáns erkélyt, valamint a szintet kiszolgáló vizesblokkokat foglalja magában. A második emelet 406 nm-es, amely négy egyenként kb. 35 nm-es lakószobát, kiszolgáló helyiségeket, valamint egy 20 és egy 100 nm-es tetőteraszt foglal magában.

A különleges freskók, a kézzel szőtt selyemhernyó falikárpitok Versailles hangulatát idézik. A mesés lakosztályok egyedi márványkandallókkal rendelkeznek.

Professzionális biztonsági berendezések (kül- és beltéri kamerarendszer) lett beszerelve. Páncél- és fegyverszoba lett kialakítva. Az épület alatt található pince, amelynek nagy része borozó, rusztikus terméskő burkolattal, szőlőlevelekkel és fürtökkel díszített kovácsoltvas ajtókkal, ólomüveg freskókkal díszített világító ablakokkal.

Az oldalszárnyban a kiszolgáló személyzet részére kialakított helyiségek (iroda) találhatóak, ezen felül belső úszómedence, kondicionáló terem, szauna/külön infraszauna, 8 személyes gőzkabin, jakuzzi, külső medence és kültéri jacuzzi is. A földszinten helyezkedik el a 100 nm-es belső medencetér szaunával, a 40 nm-es, felszerelt kondicionáló terem, öltözők, mosdók, mosókonyha, konyha, valamint vadhús hűtésére alkalmas hűtőkamra. Az első emeleten két 40 nm-es szoba, fürdőszoba, valamint a padlástér található. A második emelet egészét a 120 nm-es tetőterasz foglalja el. Az épület teljes egészében alápincézett. A kastélyparkban 8 boxos (383 nm-es) barokk stílusú versenyló istálló, 163 nm-es biomassza kazánház és őrközpont, kutyakennel, 270 nm-es, 2 db nagy, alpesi stílusú faház és kisebb cottage, lófuttató, nagyvadas vadászterület, horgásztó, valamint helikopter fogadására alkalmas leszálló pálya is található. A területen átfolyó természetes patak vizét gyűjti össze a parkban található nagyméretű tó, tündéri szigettel a közepén. A kastély az egyetlen ’zöld’ kastély Magyarországon, a parkban található 50kW-os napelemfarm teljes egészében biztosítja az áramellátást, a kazánházban 4db, egyenként 64 kW-os biomassza kazán működik. A használati melegvizet napkollektorok adják, a park öntözése fúrt kútról történik

- olvasható a hirdetésben.

Akit magával ragadott a történelmi hangulat, az előkelő színvonal és királyi pompa, az ide kattintva megtekintheti az épületet, és akár 3,23 milliárd forintért meg is vásárolhatja magának a különleges kastélyt.

2. Költözz be egy veterán állóhajóba

Egészen meghökkentő hirdetéstbe is belebotlottunk, ami egy veterán állóhajót ajánlott megvételre. Bármilyen furcsa, a nyaralóháznak, üdülőnek kikiáltott hajóban tényleg eltölthetünk egy teljes nyarat vagy egy hosszabb téli szünetet is hiszen a felszereltsége hibátlan.

Az adatok szerint Ráckevén 1894-ben épült veterán állóhajó renelkezik egy 24 m2-es terasszal is, ami a Dunára néz, gyönyörő panorámával. A hajó 33 m hosszú, 7mszéles, víz kiszorítása 50 tonna. Jelenleg melegkonyhás vendéglátó egységnek van kialakítva 50 férőhellyel, de alkalmas nyaralónak, emelet réápítéssel ( kb.100 m2 lehetséges szabad terület, a hajótest előkészítve ehhez) panziónak, vagy akár állandó lakhatásra is.

Az úszómű közforgalmú hajó kikötői engedéllyel is rendelkezeik 6 hajó számára, így csónakkölcsönzőként is működhet. Közművek: víz, villany, csatorna.A közmű csatlakozások fűthetőek, így télen is használható. A parton közvetlenül a hajó előtt 1500 m2-es opcionálisan bérelhető terület.Fűtés, légkondicionáló, szellőztető rendszer, komplett vendéglátó felszereltséggel. Bevásárló központ 100 m, benzinkút 150 m, HÉV és busz állomás 300 m. Per-teher és igénymentes, érvényes magyar okmányokkal

- olvasható a hirdetésben.

Aki kedvet kapott a dunai, hajós hangulathoz azok egy családi ház áráért, 37 millió forintért megvásárolhatják az állóhajót, ide kattintva.

3. Kúria a Művészetek Völgyében

Eladóvá vált az egykori Lőke Kúria, a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb és igen kedvelt területén - a Művészetek Völgyében, egy csendes, nyugodt, zsákfaluban, a Kapolcs mellett található Taliándörögdön. A hirdetés szerint az épületeket a helyiségeket fedő teknőboltozatok és csehsüveg-boltozatok együttes alkalmazása alapján a 18. század közepén, második felében emelhették. Homlokzata késő eklektikus stílusú, az idők során több átalakításon esett át, ugyanakkor patinás jellegét megőrizte. A Lőke Kúria Taliándörögd egyik nevezetessége, mely a helység központjában fekszik. Jelenleg is lakott, illetve évek óta bejáratott vendégházként üzemelő épületek helyiségei tágasak és a mai kor igényeinek megfelelő színvonalúak.

Az összesen 490 nm hasznos alapterületű egyszintes épületekhez 5267 nm terület tartozik, melyen gyönyörű dísznövényekkel díszített hatalmas udvar, ősfák, ásott kút, előkert, gyümölcsös és veteményeskert is található. A 80-90 cm-es falaknak köszönhetően a bruttó földszinti alapterület 740 nm. A főépületben 7 szoba, (melyből kettő jelenleg vendégszobaként üzemel), 3 fürdőszoba, 2 konyha és egy beépített veranda található összesen nettó 240nm-en, melynek fűtéséről a fatüzelésű kazánon kívül gázzal működő cirkófűtés gondoskodik. A külön bejáratú részeken vagy a padlásokon lehetőség van további szobák, wellness részleg vagy egyéb helyiségek kialakítására is. A terület kiváló adottságainak köszönhetően kiválóan alkalmas falusi turizmus, vendégház, panzió, étterem, rendezvények teljes körű lebonyolítására, beleértve esküvők rendezésére

- írják a hirdetésben.

Állapotát tekintve állaga jó, de vannak felújítandó részei. A jelenleg is lakott műemlékké nyilvánított épület egyes részei ugyan felújításra szorulnak, de idegenforgalmi és műemlékvédelmi pályázati támogatásokkal a költségek jelentősen mérsékelhetőek.

A csodálatos környezetben elhelyezkedő kúria kiváló befektetés lehet a falusi turizmusban tevékenykedőknek, hiszen minden adottsága megvan, hogy a látogatók számára is közkedvelt helyszínné váljon. Aki belevágna és megvásárolná az épületet, az 115 millió forintért meg is teheti.

4. Barokkos elegancia - mit lehet kihozni egy műemlékből?

A válasz: rengeteg mindent. Balatonfüreden, patinás hangulatú, szép állapotban lévő, méltán közkedvelt, hotelként működő, műemlék ingatlan, berendezve eladó. Ahogy a hirdetésben is szerepel, az ingatlan megvásárlása kitűnő lehetőség több szempontból, hiszen a jól működő üzleti vállalkozás rendkívül népszerű a visszatérő és az új vendégek körében is. Tovább bővítési lehetőségekkel rendelkezik.

Mint írják, a 2010-ben Hungaria Nostra-díjat nyert, a XVIII. század végén, borászatnak és nyári rezidenciának, későbarokk, valamint ritka, Copf-stílusban épült ház, amely Balatonfüred egyik legrégebbi látnivalója. Elhelyezkedés szempotjából is igen kedvező helyen fekszik, a Balaton-parti Tagore sétány 1,7 km-re található az ingatlantól, a város központja pedig kevesebb, mint 15 perc sétára van.

Az ingatlan 2004-2007-ben, teljeskörű restauráláson, ill. korszerűsítésen ment keresztül, melynek eredményeképp színvonalas hotellé alakult. Vételár tartalmazza a közvetlenül mellette lévő, jelenleg a hotel parkolójaként működő, 654 nm-es, önálló, összközműves, építési telket is, amelyre egy 120 nm alapterületű, kétszintes ingatlan (családi ház vagy apartmanház) építhető

- olvashatjuk a paramétereket.

Aki lát az épületben és a környezetben fantáziát, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen az ingatlan 590 millió forint áron van hirdetve.

5. Megvehetsz egy vízimalmot is

Az Egér patak mentén, a kapolcsi Művészetek Völgyében vált eladóvá egy történelmi értékű vízimalom. A hirdetésben szereplő adatok szerint a malomépületben jelenleg 6 apartman és egy étteremre alkalmas tér került kialakításra. A malomépületegyüttest 20 ha-os birtok veszi körül, ami összesen 6 helyrajzi számon van.

borospince: 100 éves, terméskőből

melléképület: 50m2 /2 darab fürdőszobás apartman - átépítést még be kell fejezni/

szabadtéri színház: 30m2 öltöző, nézőtér

ponyvasátor: 600m2 rendezvény helyszine lehet

A malom teljeskörű felújítás megkezdték: tetőhéjazatcsere, nyílászárok és tetőablakok cseréje, az emeleti részen új víz és csatornarendszer és új lépcső kialakítása megtörtént.

A környező erdők kedvelt vadászterülethez tartoznak. A birtok adottságai tökéletesen alkalmasak akár egy turisztikai központnak is. Nagyobb társaságok számára lehetőséget tud nyújtani, mind az aktív, mind az ellazító pihenésre. Bármilyen felhasználásra választja új tulajdonosa, egy teljes harmóniát éltető komplexumot kap céljaihoz, amit kedvére alakíthat, szükség esetén bővíthet

- olvasható a hirdetésben.

Ha valaki kedvet kapott a malom felújítására az 125 millió forintért már meg is vásárolhatja. Az pedig, hogy mit alakít át, mit hoz ki belőle, már csak az adott személy gondolataitól, terveitől függ.

