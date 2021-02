Kifakadt az elismert hazai virágboltos: Ez a vírus tönkretett minket

A Valentin-nap elsősorban a rózsáról szól, egészen pontosan a vörös rózsáról. Ezután jönnek csak a tulipánok vagy a vegyes csokrok, de ez az ünnep leginkább a rózsák körül forog. Vannak, akik megvásárolják a kisebb, hagymás növényeket, de a tipikus Valentin-napi virág a rózsa, hiszen ez lényegében egy szerelmi vallomás

- magyarázta Müller László.

Mint mondja, az ünnepi virágrendelések terén két vonal van, az egyik, amelyik a három-hat szálas csokrokat részesítik előnyben, de van egy másik vonal is, ők a 100 (vagy annál több) szálas csokrokat vásárolják. Trendek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb csokrok kelnek el nagy számban.

Környezettudatosság terén azt mondhatjuk el, hogy az elmúlt 20 évben nem használtunk semmilyen műanyagot, csak papír alapú termékeket, csomagolóanyagokat. A részünkről így, ezen a téren nincs különösebb változás. A Hollandiából érkező termékeken még található műanyag csomagolás, de sok esetben már ezeket is kartonnal helyettesítik inkább. Ez inkább technológiai kérdés, de azt elmondhatjuk, hogy mutatkoznak jelei annak, hogy elindult valamiféle változtatás, változtatni akarás a szállításhoz szükséges csomagolások anyagának kiválasztása terén

- vázolta a helyzetet a virágboltos.

Azzal kapcsolatban, hogy mely régióban keresik inkább ezt a szolgáltatást, mely vidéki városok rendelnek többségében elmondta, hogy nincs konkrét szám az eloszlást illetően, mert nagyon változó, hogy hová és mennyi rendelést szállítanak ki. Minden évben és minden hónapban más-más, nehéz megállapítani így a szolgáltatás népszerűségét. A tapasztalataik szerint, amikor sokkal többet lehetett utazni, többen éltek külföldön, sokkal több rendelés érkezett be, többen rendeltek belföldi kiszállításra termékeket vidékre. Most viszont jóval kevesebben rendelnek külföldről. Hozzátette, külföldre is szállítottak, de mióta pandémia van, ezt a szolgáltatásukat teljesen felfüggesztették.

Annyira vállalhatatlan volt ennek a megoldása, hiszen nagyon gyorsan változott, hogy melyik országban épp milyen szabályok vannak terítéken, így ezt mi nem mertük bevállalni ennek a kockázatait

- jegyzi meg, hozzátéve, hogy a belföldi kiszállításban viszont nagy előnnyel rendelkezett a cég, hiszen könnyedén meg tudták oldani az érintésmentes kézbesítést.

Nálunk nincs átvételkor fizetés, hiszen az ajándékozott kapja meg a csokrot, virágot, amit rendeltek neki. Hiszen az ember nem magának rendeli elsősorban, hanem egy szerettének, ismerősének. Ezáltal nincs teendő a szállítás után a fizetéssel, nem kell személyesen aláírni, hiszen a megrendelő mindent digitálisan el tud intézni. Így sem a szállítónak, sem a megajándékozottnak nincs egyéb dolga

- meséli tapasztalataikat a kereskedő, akit arról is kérdeztük, hogy a virágbeszerzésben, mennyire akasztotta meg őket a járvány. Mint mondta csak külföldi országból, nevezetesen Hollandiából szállítják a növényeket, mivel tapasztalataik azt mutatták, hogy az innen származó termékekben stabil minőséget találnak/látnak. Az üzletük azért speciális, mert fővárosi központjuk egy kávézóval van egybekötve, viszont ezt be kellett zárniuk a korlátozások miatt. Így tettek a környező üzletek is, így nagyon kevés ember fordult meg a környékükön, ami nem tett jót az üzletnek. Ezen kívül a boltnak betett a szabad parkolás is, elárasztották a környéket a lerakott autók, gyakorlatilag megközelíthetetlenné váltak. Ahogy mondja, egy boltba nem mennek be az emberek, ha nem tudnak leparkolni, nem csak a bolt előtt, de még a környéken sem.

Valentin-napra kinyitunk, aki szeretne, be tud jönni, de igazából csak az online térben vagyunk jelen, a rendelésekre támaszkodunk, minket ez a járvány tönkretett. Nevezhető mankónak az online jelenlét, hiszen csak ez maradt, de érezhető, hogy az egyik lábunkat levágták

- vázolja a helyzetet László.

Arra a kérdésre, hogy van-e vésztervük vagy mennyire lehet előre tervezni most, azt válaszolta, hogy semennyire, hiszen minden nap a túlélésre játszanak. A támogatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy több híradásból is értesült arról, hogy az ágazat kap valamilyen támogatást, de ebből ők még nem érzékeltek semmit.

Úgy vélem, hogy nem is fogunk kapni, ez pontosan látszik, nem erre megy az irány. Nyoma sincs annak, hogy bármilyen módon kapnánk segítséget azon kívül, hogy Anyák napján hangsúlyozták tavaly, hogy menjenek az emberek virágot venni. Ha ez támogatásnak minősül, akkor kaptunk, igen. Ha egy kicsit más irányból közelítjük meg a dolgot, ez a szakma tönkre van téve. Először is, van egy 27%-os ÁFA, pedig sehol a világon nincs a virágokon ilyen magas ÁFA. Ehhez képest, amikor a virág megérkezik, az árakat euróban számoljuk. A rózsa árát, ha vesszük euróban, az például hosszú évek óta nem változott, de a mi árfolyamunk nem ugyan az. Ebből kifolyólag egészen abszurd árak alakulnak ki a virágokkal kapcsolatban. Igazi luxus lett tehát manapság virágot venni.

- magyarázza.

Az árszabás tekintetében kitért arra is, hogy igyekeznek tartani az árakat, de kénytelenek azért mindig húzni rajta egy kicsit. Mint mondta, a piaci árak annyira elszálltak már, hogy nem tudják benyelni a különbséget. Kiadások pedig vannak, mint az üzemanyagköltség, ami a szállítások során keletkezik, vagy a munkabérek, amit ki kell fizetni az alkalmazottaknak. A munkavállalókat illetően László kitért arra is, hogy sajnos történtek elbocsátások is a járványhelyzet miatt. Ami azért is gond, mert nehéz jó szakembert találni manapság, véleménye szerint.

Nehéz jó szakembert találni, mert nagyon rossz állapotban van a szakma, az oktatással is nagyon nagy bajok vannak. Nem jó a munkaerő minősége, bár sokan csinálják ezt szakmát, de csak nagyon kevesen értenek úgy igazán hozzá. Ez egy sok évvel ezelőtti történet. Volt rengeteg olyan virágos, aki nem a tisztességes módon működött. Ezalatt azt értem, hogy nem igyekezett jó minőségi virágot adni, ezért tudott olcsón árulni, az olcsó árulásnak pedig az lett a következménye, hogy vacak minőséget adott el. Hiszen mikor a vásárló hazavitte a virágot, akkor gyorsan tönkrement a növény. Emiatt azt érezhette a vevő, hogy átverték, ezért többet nem megy vissza abba az üzletbe. Viszont nem arról van szó, hogy kifejezetten ahhoz az árushoz nem tér vissza többet, hanem lett egy általános vélemény az egész szakmáról. Ez egy rossz spirál volt

- véleményezte az ágazat helyzetét a virágkereskedő.

De rossz gyakorlatok ma is vannak. Az ünnep kapcsán arról is mesélt a boltvezető, hogy miként érdemes kiválasztani egy ajándékba szánt virágot, vagy lakásunkba szánt növényt.

Az üzletek kilencven százalékában tilos és nem engedik megfogdosni a növények levelét, mert azt mondják, hogy így az tönkremegy. Ami persze nem így van. Úgy vélem, kicsit olyan helyzet ez, mint mikor egy cukrászdába belépünk, attól, mert van sütemény, még nem biztos, hogy finomak is az itt kínált termékek. Éppen ezért nem csak látnunk kell, melyek a szép növények, hanem kicsit bele kell tanulni, meg kell tapasztalni azt is, hogyan kell velük törődni. Igen, ebben benne van az is, hogy az ember belebukik. De örülnünk kell annak is, ha csak egy bimbós liliomot kapunk, nem egy teljesen kinyíltat, mivel ez a bimbós liliom tovább fog tartani, tovább lesz jelen a napjainkban is. Vagy, ha szálas virágoknál járunk, nem kell tartani attól, ha kapunk egy nagyon fejű rózsát, nem kell egyből megijedni, hogy szét van nyílva, hiszen már számos ilyen fajta létezik

- tanácsolja László.

A trendeket illetően azt is megtudtuk, hogy a sokak által vágyott kék rózsák ideje már lejárt, kifutott a divatból 10-15 éve, így ezekhez már nehéz hozzájutni. Most a piacon a lila rózsák és ennek árnyalatai hódítanak, valamint a rózsaszín és ennek változatai. De, hogy mi befolyásolja a trendeket?

Az igazi probléma az, hogy nagyon megváltozott a virághoz és a növényhez való viszonyunk. Az a fajta kultúra, amit a virág ajándékozás, virágküldés adott az nagyjából eltűnt. Az udvarlás, az udvarlási szokások is megváltoztak, máshogy élünk, egy mai gyors randihoz már nem kell virágot vinni és udvarolni sem úgy udvarolnak már, mint néhány éve még. Azt látom, hogy a fiatalok számára a virág, inkább az esküvőkön fontos, akkor érzik szükségét. Az, hogy csak azért vegyen virágot valaki, hogy legyen otthon és díszítsen, azt csak nagyon kevesen teszik meg. De ennek részben anyagi okai is vannak. De talán, akiknek belefér, hogy ásványvizet vásároljanak, mert nem akarnak csapvizet inni, azoknak talán beleférhet az is, hogy hetente-kéthetente friss virág legyen az asztalukon. Ehhez pedig csak annyi kell, hogy tud-e örülni annak, hogy valami szépben gyönyörködhet. A trend viszont azt mutatja, hogy, aki vásárol, az a nagyobb, látványosabb csokrok felé mozdul el. Főként azok, akik nagyobb összeget is szánnak erre

- meséli a virágboltos.

A jövőről sötét képet vázolt, mint mondta, úgy véli, a szakma leágazóban van, és ezt már most lehet tapasztalni. Három fő szempontot említett, ami pozitív változást hozhat: úgy véli, ha nem lesz kulturális változás, nem lesz értéke a virágok ajándékozásának, megvásárlásának, akkor nagy jövője nincs az ágazatnak. Emellett az áraknak is változni kell, mert talán alacsonyabb árakkal, elérhetőbbé válnak a virág termékek. De kiemelte még azt is, hogy az igényeknek kell változniuk, igény kell, hogy legyen a növényekre. Mint említette, éttermekben, boltokban ma már kevés helyen találkozunk igazi, élő virágokkal, épp úgy, ahogy otthonainkban is.

Egy növény semmivel sem másabb, mint egy zöldség. A zöldséget elfogyasztjuk, a növény elpusztul, de mind a kettőt egy adott időben tudjuk élvezni valami miatt. A virág a pillanat örömének szól, örülünk neki, ha nyílik, egy hangulatot ad, érzést, hogy van valami szép, amiben gyönyörködhetünk. Ez pedig sokkal inkább igény, mint pénz kérdése

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images