Hatalmas a felújítási láz a családok körében: már most hónapokat kell várni a szakikra

Elképesztő méreteket ölt a felújítási láz a családok körében, már a múlt év végén megrohamozták a kivitelezőket, hogy 2021-es munkákra lekössék őket. Az idei a lakásfelújítások éve lehet, ha a nagy munkaerőhiánnyal sújtott kivitelezői szegmens bírni fogja a megbízók rohamát

- számolt be a portál a kivitelezők körében végzett kutatásának eredményéről, amit az Újház Centrum és a Piramis Építőház Kft. végzett.

A kivitelezők 45 százaléka már két hónapra előre be van táblázva, 39 százaléka kettő–négy hónap közötti időtartamra van lekötve, 16 százaléka pedig már csak több mint négy hónapos várakozási idővel tud szerződni. A felújítási boom a kivitelezők számára nemcsak lehetőség, hanem jókora kihívás is, hiszen, mint a válaszadók harmada jelezte, a szakképzett munkaerő felvétele, további 17 százalék számára pedig a dolgozók megtartása is nehézséget okoz. Profitálni a felújítási lázból emiatt sokan nem is igazán tudnak majd, a megkérdezett kivitelezők 47,9 százaléka nem számít a tavalyinál nagyobb idei árbevételre, mert a szakképzett munkaerő hiánya miatt vélhetően nem fog tudni több munkát vállalni, mint eddig

- részletezi a portál, de hozzátették, a felmérésben részt vevők 30 százaléka azonban 25 százalékkal nagyobb forgalmat vár, több mint 8 százaléka pedig a tavalyit jelentősen, akár 25-50 százalékkal meghaladó bevételt.

Az építőipari szakemberek 56 százaléka szerint nem valószínű, hogy a kivitelezési díjak változnak az idén, akik szerint mégis, azoknak csaknem a fele 10–14 százalék közötti emelkedést prognosztizál, majdnem egyharmada pedig 15–20 százalékos drágulást tart reálisnak. Az áremelés okaként 36 százalékuk a bérek emelkedését, 19-19 százalékuk az anyag- és a rezsiköltségek drágulását jelölte meg.

Az infláció 13 százalékuk szerint okozhat 2021-ben áremelést

- írja a lap.

Szakemberek szerint érdemes többletkiadással számolniuk a megbízóknak, de a tervezhetőség miatt a kivitelezőknek is érdemes arra törekedniük, hogy minél hamarabb megkössék a szerződéseket, különösen a beltéri felújítási munkálatok esetében. Mire hívják még fel a figyelmet? Mit alakítanak át a legtöbben? A cikk itt folytatódik tovább.

Címlapkép: Getty Images