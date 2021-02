Nem elég a gyorsaság: kiderült, még mit várnak el a bankoktól a magyarok

Az emberek egy bank fő értékeinek elsősorban a gyors ügyintézést, a megbízhatóságot és stabilitást, a korszerű online ügyintézést, a rugalmasságot, a segítőkészséget és az ügyfélcentrikus működést, valamint a megfelelő tájékoztatást és a fiókhálózat kiterjedtségét tartják.

A hazai hitelintézetek felnőtt ügyfelei körében végzett felmérés azt is megmutatta, hogy csaknem kétharmaduk nincsen tisztában azzal, hogy mit takar pontosan a társadalmi felelősségvállalás, hogyan működik egy hitelintézet felelős piaci szereplőként, felelős munkáltatóként, miként vállal felelősséget társadalmi és természeti környezetéért. A társadalmi felelősségvállalás alatt leggyakrabban az anyagi támogatást, a szponzorációt értették a megkérdezettek.

Ugyanakkor több olyan értéket is fontosnak neveztek, amely tudtukon kívül egy hitelintézet társadalmi felelősségvállalásának része. Ide tartozik az etikus magatartás, a felelősségrevonhatóság, a szociális érzékenység, az emberek jogainak tiszteletben tartása és a tisztességes verseny betartása. A felmérésben megkérdezettek 70 százaléka megfontolná, hogy egy új termék vagy szolgálatás igénybevételéhez jelenlegi bankja helyett olyan hitelintézetet válasszon, amely kiemelkedő hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalás értékeire.

A közvélemény-kutatás nem mutatott jelentős eltérést a vizsgált bankok ügyfeleinek preferenciái között, ugyanazokat az értékeket tartották fontosnak, illetve kevésbé fontosnak. Ez alól egy kivétel van: a Takarékbank ügyfelei körében hangsúlyos elvárás a helyi társadalmi környezet iráni felelősségvállalás, a helyi családok életének és a helyi vállalkozások működésének segítése. Ez az igény nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy a Takarékbank tartja fenn az ország messze legnagyobb fiókhálózatát, valamint mobil bankfiókokat is üzemeltet, így ügyfelei lakhelyéhez, székhelyéhez közel nyújtja a szolgáltatásait.

A takarékszövetkezetek működése összeforrt a társadalmi felelősségvállalással, alapfeladatukként határozták meg, hogy helyi források elosztásával segítsék a helyi közösségek fejlődését. A Takarékbankban ezt a küldetést a mai napig teljesítjük, felelősségvállalásunk nemcsak konkrét támogatási projektekben nyilvánul meg, hanem már alapműködésünk is társadalmi ügy: a kisebb települések többségén kizárólag a mi nyújtunk helyben pénzügyi szolgáltatásokat, hozzájárulva a vidék gazdasági növekedéséhez és munkaerőmegtartásához, a nem frekventált régiók fejlesztéséhez. Társadalmi felelősségvállalásunkat is a helyi értékek figyelembevétele határozza meg. A koronavírus-járvány, az urbanizációs hatások és a digitalizáció azonban újabb kihívások elé állítja a vidéken pénzügyi szolgáltatást nyújtókat, hiszen a verseny a digitális térben is fokozódik

– mondta Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

A kutatásban külön vizsgálták az ügyfelek véleményét a bankok támogatáspolitikájáról

A megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy a hitelintézeteknek más cégekkel összehasonlítva nagyobb hangsúlyt kell fektetniük erre. Kifejezetten elvárják, hogy felkaroljanak és támogassanak jó ügyeket vagy nyújtsanak segítséget valamilyen krízishelyzet, például a koronavírus-válság esetén. Az ügyfelek körében az egészségügy, a kultúra és a sport támogatása, valamint a pénzügyi edukáció is alapelvárás. A Takarékbank ügyfeleinél specifikus a helyi ügyek, értékek támogatása is.

Az ügyfelek elvárásaival összhangban a Takarékbank több száz helyi szervezetet, közművelődési célt, programot, képzést vagy fejlesztést támogat rendszeresen, évente mintegy 200 millió forinttal. Segít önkormányzatokat, egészségügyi, oktatási és kulturális intézményeket, helyi egyesületeket, alapítványokat, egyház szervezeteket.

A közvélemény-kutatást a Trend International készítette ötszáz, bankkapcsolattal rendelkező magyar felnőtt megkérdezésével, a felmérés a kilenc nagy bank lakássági piaci részaránya szerint reprezentatív.

