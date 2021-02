Nem semmi, itt az okos közvilágítás! Az eget kémlelik Szombathely vadiúj utcai lámpái

Rossz idő esetén este hamarabb kapcsol be, hajnalban később kapcsol ki a jövőben a közvilágítás Szombathelyen. A fejlesztést a városvezetés kérésére az E.ON Hungária Csoport végezte el. Az új, rugalmas közvilágítás a városban élők számára kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi az esti és a hajnali órákban a közlekedést. Olyan érzékelőket építettek be ugyanis a rendszerbe, amelyek az eget kémlelik: ha borús az idő, akkor automatikusan akár 30 perccel korábban kapcsol be a város 10 ezer közvilágítási lámpája, amelyek hajnalban rossz fényviszonyok esetén szintén akár fél órával később kapcsolnak ki - írja a Szombathely.hu.

Korábban a napnyugta és a napkelte folyamatosan változó időpontja határozta meg, a közvilágítás esti bekapcsolásának és reggeli kikapcsolásának időpontját. Az E.ON szakemberei az igényekre reagálva egy olyan műszaki megoldást javasoltak, mely a már üzemelő rendszerre épít, de figyelembe vesz egy további, változékony elemet is: az időjárást.

Az alkonykapcsolós közvilágítás az eget kémleli

Ha borús az ég és romlanak a látási viszonyok, akkor automatikusan a szokottnál akár fél órával hamarabb felkapcsolja a város fényeit, illetve reggel később adja ki a kikapcsolási parancsot. A folyamat emberi beavatkozás nélkül, rádiófrekvenciás vezérlő jelek küldésével történik a város teljes területén. A tapasztalatok szerint ez a fél óra elegendő arra, hogy kiküszöbölje az átmeneti rossz látási viszonyokat.

A tegnapi szombathelyi sajtótájékoztatón elhangzott: a kivitelezés során 40 új rádióvezérlésű kapcsolókészüléket szereltek fel, és - a már meglévőkkel együtt - összesen 221 kapcsolókészüléket programoztak az új rendszernek megfelelően a szakemberek. A készülékek felénél az antennákat is áttelepítették, a város két pontján pedig 1-1 alkonykapcsolót helyeztek üzembe.

Címlapfotó: Szombathely.hu / Bonyhádi Zoltán

Címlapkép: Getty Images