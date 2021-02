Katonai tábor épül Gyulafirátót határában: saját vasútvonala is lesz az új bázisnak

Ahogy a portál írja, mivel a Bakonyban már a 19. század óta működik a lőtér, kézenfekvőnek tűnt, hogy ott épüljön fel az új tábor is. Kiemelték, a bázist a településtől közel egy kilométerre valósítják meg. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a most is működő gyakorlótéren belül ez az egyetlen olyan térség, amely nem esik a Natura 2000 hatálya alá.

Ahogy a lap arról beszámolt, a beruházás fontos része lesz a hajmáskéri vasútállomás és a tábor között épülő önálló pálya is, amely gyakorlatilag tehermentesíti az eddigi forgalom alól a települést. Az új fejállomáson ugyanis mind a személyi állomány, mind a nehéz technikai eszközök kirakodása és mozgatása megoldható a lakosság és a faluban közlekedők zavarása nélkül.

Az építkezés a terep rendezésével indult el a közelmúltban. A tábor első üteme a tervek szerint 2023 év elejére készül el, és nem csupán a nemzetközi erők, de a Központi Lő- és Gyakorlótér állományának elhelyezésére is szolgál majd. A komplex objektumban a sátorhelyek és elhelyezési épületek mellett egy gép- és harcjármű telep, egy javítóműhely, étkezde, elsősegélynyújtó hely és sportközpont is lesz

