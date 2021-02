Ajánlott követni a jogszabályváltozásokat: mutatjuk, hogy lehet idén építkezni

A jogszabályváltozásokat Kurucz Regina építészmérnök, épületenergetikus szakmérnök és Jámbor Attila ügyvéd, az Építési Jog szerkesztője összegezte a portál számára.

Mint írták az idei évtől növekedett a kertvárosias lakóterületi övezetekben a megengedett legnagyobb beépítési sűrűség, a telek legnagyobb beépítettsége 30 százalékról 35-re, a megengedett legnagyobb beépítési magasság 7,5-ről 8 méterre emelkedett, a telek legkisebb zöldfelületi mutatója pedig 50 százalékról 45-re csökkent.

Külön felhívták a figyelmet arra is, hogy az Országos településrendezési és építési követelményekben (OTÉK) meghatározott, az egyes építési övezetekre vonatkozó beépítési paraméterek csak keretszabályok. A nagyobb beépíthetőség alapján csak akkor lehet építkezni, ha azt már a Helyi építési szabályzat (HÉSZ) is tartalmazza. Azokon a településeken, ahol az idén módosul a Helyi építési szabályzat, arra is lehetőség lesz, hogy a műanyag gyeprácsot beszámítsák a zöldfelületbe.

A HÉSZ kiegészítését követően a műanyag gyepráccsal kialakított felületek összterületének legfeljebb 30 százaléka számítható bele a telek előírt zöldfelületébe. A gyeprács tekintetében a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy nem számítható be, és akár az OTÉK-ben leírtnál kisebb mértékű zöldfelületbe történő beszámításra is lehetőség van. A beruházók szempontjából talán a legkedvezőtlenebb OTÉK-módosítás, hogy ha egy telken négy vagy több önálló lakó vagy üdülő rendeltetési egységet helyeznek el, lakásonként vagy üdülőnként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. Ha például egy meglévő négylakásos épületben egy további lakást szeretnénk kialakítani, akkor ahhoz – az általános előírás szerint – további egy parkolóhelyet kellett biztosítani. 2021-től ugyanezen bővítés plusz három személygépkocsi elhelyezését feltételezi

- írja a portál.

Az általános vélekedéstől eltérően azonban ez a követelmény nem jelenik meg automatikusan minden egyes telek esetében, hiszen ezt a paramétert változatlanul elsődlegesen a HÉSZ előírásai határozzák meg

- jegyezte meg Jámbor Attila, jelezve, hogy például ahol a HÉSZ egy parkolót vár el, ott nem kell másfélszer többet kialakítani. Hozzátette, a helyi előírások alkalmazása szempontjából még ennél is bonyolultabb a helyzet, vannak ugyanis olyan helyi rendeletek, amelyeknél még a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK előírásait kell alkalmazni.

Hogy mire érdemes még figyelni az építkezések során? A cikk folytatásából kiderül. Ide kattintva olvasható.

Címlapkép: Getty Images