Iszonyatos a káosz: ebben a vidéki kórházban felmondott az összes közalkalmazott orvos

Az előzményekről annyit, hogy az egészségügyi dolgozóknak március 1-jén éjfélig kell aláírniuk az új munkaszerződést, amivel átlépnek az egészségügyi szolgálati jogviszonyba, és tovább dolgozhatnak a közellátásban. Több vidéki nagyvárosban, például Debrecenben és Nyíregyházán is tiltakoztak az orvosok az új szerződés aláírása ellen, az ugyanis több ponton nem volt egyértelmű az alkalmazottak számára.

A Szegedi Tudományegyetemen Klinikai Központjában a szerződés ellen tiltakozó közel 300 orvos nagy része azzal a feltétellel volt csak hajlandó szerződni, hogy ha május 31-ig nem teljesítik feltételeiket, akkor felmondanak - írta a Telex.

Most arról írt az Index.hu, hogy felmondott az összes közalkalmazott orvos munkavállaló a Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályán. Többen távoztak a radiológiáról, többek között az osztályvezető, a kardiológián az osztályvezető főorvoson kívül két rezidens maradt, gond van a nefrológián is, alig maradt orvos, a pszichiátrián a nővérek távoztak – ezt írta Kunetz Zsombor Facebook-oldalán. Az egészségügyi szakértő levonta a konzekvenciát is: működésképtelenné vált a kórház.

Címlapkép: Getty Images