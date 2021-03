Készülnek a nőnapi rohamra a virágosok: brutálisan megugrott a virágkiszállítások száma

A nőnaphoz közeledve a NAK a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületével együttműködve készített virágpiaci körképet. A nőnap a „legvirágosabb” jeles napok közé tartozik, ilyenkor a virágüzletek átlagos napi forgalma megtöbbszöröződik.

Ellentétben több más jeles alkalommal, a nőnap a virágok tekintetében általában „egynapos” ünnep, azaz szinte mindenki március 8-án vásárol és ajándékoz virágot, a megelőző vagy az azt követő pár napban nem igazán. Az, hogy idén hétfőre esik a nőnap, a munkahelyi ajándékozások számát is növelheti, mindamellett a home office munkavégzések miatt alacsonyabb mértékben, mint megszokott.

Természetesen nagyban függ egy-egy nőnapi virágvásárlás értéke attól, hogy ki hány hölgynek vesz virágot, de a virágárusok tapasztalatai szerint egy-egy vevő legalább ezer forint értékben költ nőnapkor. A vásárlók körében a legnépszerűbbek az egyszálas virágok és a kisebb csokrok, illetve a tavaszi hagymás cserepes virágok, melyekből a piaci keresletet nagy mértékben ki tudják elégíteni a hazai termesztők. Kisebb-nagyobb csokrokat is előszeretettel választanak a vevők, elsősorban családtagoknak vagy közelebbi barátoknak.

A tavasz hírnökei, a friss, üde színek a jellemzőek, és sokan veszik az előre elkészített egyszálas díszeket vagy kis csokrokat, cserepes növényeket, amikkel a virágkötők is készülnek március 8-ára. Kisebb méretben készülhetnek most nagyon divatos virágdobozok is, de nőnapon – mivel egy-egy vásárló több hölgyet is köszönt (ellentétben a Valentin-nappal) – inkább a kisebb „kiszerelések” a népszerűek. A legtöbben díszítve veszik a virágot, legyen az egy szép szalag, egy kis tavaszi hajtásos ág, barka, vagy egy kis zöld kiegészítő.

Egy átlagos virágüzlet több száz szál virágot ad el nőnapkor, de természetesen ez nagyban függ az elhelyezkedéstől, a törzsvásárlói körtől illetve a promócióktól is. A virágpiac szempontjából a Valentin-nap az év első kiugró eseménye, amit egy még nagyobb dömping, a nőnap, s májusban az anyák napja illetve – amennyiben nincsenek korlátozások – a ballagások követnek.

Címlapkép: Getty Images