Elkezdődött a tavaszi faültetési szezon: mutatjuk, mely településen startol idén a program

Farkas Sándor a mintegy háromezer lakosú község által elnyert fák ültetésekor elmondta, hogy a rendszerváltás óta nem volt Magyarországon a mostanihoz hasonló fásítási kezdeményezés. A településfásítást a 2019-ben kezdődött Országfásítási Program részeként indította az agrártárca.

A program célja kettős: egyrészt hozzájárul a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések levegőminőségének, és életkörülményeinek javításához, a zöldterületek bővüléséhez, másrészt a Vidékfejlesztési Programban rendelkezésre álló, az önkormányzatok számára is elérhető erdészeti támogatásokra is felhívja a figyelmet. A kormány célkitűzése, hogy az ország fával borított területét 27 százalékra növelje.

A 2020 nyarán indult Településfásítási Program közel ötszáz, tízezer lakosnál kisebb település számára biztosít összesen 12 ezer darab sorfát. Ennek közel felét tavaly ősszel ültették el erdész szakemberek és a helyben lakók segítségével a települések, a többire idén tavasszal kerül sor. A tavaszi faültetések sora éppen itt, Balástyán indul és várhatóan április végén be is fejeződik országszerte. A fa a hűsölni vágyónak árnyékot, a madárnak védelmet és odúhelyet biztosít, tisztítja a levegőt és nem utolsó sorban kellemesebbé teszi környezetünket

- fogalmazott a miniszterhelyettes.

Újvári László, Balástya polgármestere a település kegyeleti parkját jelölte ki a pályázaton elnyert 30 keskenylevelű kőris, fehér eper és kislevelű hárs ültetésének helyszínéül. Mint fogalmazott, a lakosság támogatását is élvező fásítást a jövőben is folytatni kívánják azért, hogy a jövő generációinak is vonzó helyszínt biztosítsanak.

