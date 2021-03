Fontos változás az oltási igazolással: szép csendben új kormányrendelet látott napvilágot

Mint arról korábban beszámoltunk, a védettségi igazolványok több esetben is kiadható - írja mai cikkében a Portfolio. Ha az illető

a COVID-19 betegségből meghatározott időn belül gyógyult fel, és ezt igazolni is képes,

illetve ha az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett oltóanyaggal beoltják.

Az éjjel megjelent egy kormányrendelet, mely módosítja a fenti esetek részletszabályait, a legfontosabb változás, hogy eddig a következő rész szerepelt a korábbi rendeletben:

Az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás tényének az igazolásával történik.

A módosítással azonban kiveszik a kiemelt részt, azaz azt, hogy az igazolványt csak a gyártó által meghatározott dózisú oltás esetén lehet kiadni.

Ennek jelentősége elsőre nem egyértelmű, erről a módosító rendelet későbbi passzusa árulkodik, mely szerint "az új rendelet hatálybalépése előtt az alapimmunizáláshoz két oltás volt szükséges", azonban ez már nem feltétel, tehát értelmezésünk szerint:

már egy oltás után is kiadható lesz a védettségi igazolvány.

A módosító rendelet arról is rendelkezik, hogy akik a hatályba lépése előtt kapták meg az első oltásukat, ugyanúgy megkaphatják a védettségi igazolványt, mint azok, akik a módosítás után kapják meg azt, és ezt hivatalból kiküldik nekik az oltás után egy-két héten belül.

A módosítás egyébként nem feltétlenül ördögtől való dolog, egyrészt azért, mert most az oltási terv szerint minél több lakosnak adnak be egy vakcina-dózist, ezért alig lesz, aki két oltással rendelkezik. Másrészt számos tanulmány (és például a brit tapasztalatok szerint) már egyetlen oltás is jelentősen növeli a védettséget a vírussal szemben, nagyban csökkenti a fertőzés kockázatát, és annak esélyét is, hogy valaki kórházba kerüljön.

További módosítás, hogy aki átesett a fertőzésen, és védettségi igazolványt szeretne laboratóriumi vizsgálattal, annak ezt jeleznie kell a labor felé. A labor ezután arról állít ki igazolást, hogy:

Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van/nincs jelen.

Hiába esett át valaki a fertőzésen, ha már nincs ellenanyag a vérében, ezen a módon nem szerezhet igazolványt.

UPDATE:

Egy olvasói észrevétel miatt fontosnak tartotta a lap pontosítani, hogy ez utóbbi mondat csupán hangsúlyozza azt a tényt, a hatóságilag regisztrált pozitív teszt vagy oltás hiányának esetében az igazolvány kiadása ezekkel a feltételekkel működik. Előfordulhat, hogy valaki valóban átesett a fertőzésen, de az "utólagos" tesztelés pillanatában már nem rendelkezik kimutatható mennyiségű antitesttel, ebben az esetben nem állítják ki az igazolványt számára.

Viszont akik a hatósági egészségügyi adatbázisban, az EESZT-ben regisztrált pozitív koronavírus teszttel rendelkeznek, a korábbiaknak megfelelően és időtartamra kaphatják meg az igazolványt.

A kormány még nem határozott arról, hogy mire lesz jogosult az, aki a kártyával rendelkezik, de azt például Gulyás Gergely már közölte, hogy a kormány álláspontja szerint:

A KARANTÉNSZABÁLYOKAT MINDEN TOVÁBBI NÉLKÜL FEL LEHET MAJD OLDANI AZ Ő ESETÜKBEN.

Az emberek közötti különbségtétel alkotmányos akkor, ha nem önkényes. Erről azonban még nincs döntés, a nemzeti konzultációban az emberek véleményt mondhatnak róla.

A karantén alól mindenképpen felmentést adna a kormány.

Erre utalt az a bevágott videórészlet is, amin Orbán Viktor kormányfő a konzultáció kitöltésére buzdított, de közben az is látszott, hogy ő maga miket pipált be az első három kérdésnél.

A védettségi igazolványról szóló rendeletet már egyszer módosította a kormány, akkor kivették az igazolvány tartalmából, hogy ki milyen oltóanyagot kap. Ez valószínűleg erősen összefügg azzal, hogy több európai ország kijelentette, ha nem az EU-ban engedélyezett vakcinával oltanak be valakit egy országban, (mint amilyen nálunk egyelőre a kínai Sinopharm vakcinája vagy az orosz Szputnyik V), akkor ők nem mentesülhetnek a karanténszabályok/beutazási szabályok alól. Vagyis úgy kezelnék őket, mint akit semmivel sem oltottak be és ezért a kormány inkább mindenki számára kivette az igazolásból a beadott vakcina típusát, hogy a teljes magyar lakosságot ne érhesse hátrány.

Címlapkép: Getty Images

