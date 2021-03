Jó hír a gazdáknak: megszűntek a madárinfluenza miatti korlátozások Magyarországon

A tájékoztatás szerint február 3-a óta nem fordult elő újabb madárinfluenza megbetegedés a térségben, ezért március 2-án feloldották a védőkörzeteket, majd március 8-án megszüntették a korlátozásokat. Komárom-Esztergom megyében február 17-én oldották fel a madárinfluenza miatt elrendelt korlátozásokat.

Mint írták, ezzel újraindulhat a kereskedelmi szállítás belföldön, valamint az Európai Unióba.

Magyarország madárinfluenza-mentes státuszát - az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó előírásai szerint - legkorábban 2021. május 23-án nyerheti vissza, így a jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó harmadik országokba legkorábban ekkor kezdődhet meg a szállítás.

A vándormadarak vonulása miatt a vírus továbbra is veszélyt jelent a baromfiállományokra, ezért a baromfik zárt tartásának kötelezettsége továbbra is érvényben marad. Szintén kötelező a járványvédelmi minimum feltételek teljesítése, azaz a baromfit zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az almot is zárt helyen kell tárolni

- közölte a Nébih.

Címlapkép: Getty Images