Sokkal többet spájzoltak a fővárosiak a járvány miatt, mint a vidékiek: ez lehet az oka

A koronavírus-járvány terjedése nemcsak egészségügyi kihívást jelent egyes országokban, régiókban, hanem jelentős társadalmi és gazdasági hatása is van. A széles körű gazdasági hatások közül a KSH márciusi Területi Statisztikájában megjelent tanulmány azzal foglalkozik, hogy a pandémia első időszakában, azaz egy évvel ezelőtt miként alakultak át drasztikusan a magyarok vásárlási és fogyasztási szokásai, mennyire volt jellemző a pánikvásárlás, felhalmozás és milyen termékeket érintett, illetve az is kiderült, hogy milyen különbségek voltak e tekintetben a fővárosiak és a vidékiek között.

A kutatás keretében 2020 márciusában a vásárlókat főleg arról kérdezték, hogy hol, milyen gyakorisággal vásárolják az élelmiszereket az egyes üzlettípusokban. A kapott válaszokban megmutatkozott a vírustól való félelem, a kialakult pánikhangulat - erre utalt az is, hogy a vásárlók a kontakt nélküli vásárlási technikákat részesítették előnyben, így az online vásárlások aránya a gyakori vásárlások körében a korábbi 6,3-ről 13,8%-ra növekedett. A kialakult új helyzetben a gyakori vásárlások terén az online vásárlás több mint kétszeresen meghaladta a hipermarketekben, szupermarketekben történő gyakori vásárlás arányát.

Az egyes kiskereskedelmi formák közül különösen a piaci kereskedők és a helyi termelők esetében a pandémia forgalomra gyakorolt negatív hatása már rövid távon is jelentkezett. A kutatás alapján egyértelmű, hogy

a legnagyobb veszteség a hagyományos piacokon értékesítőket és a helyi termelőket érte: körükben a gyakori vásárlók szinte teljesen eltűntek, és jelentősen nőtt a már nem vásárlók aránya,

ami a piacok esetében 63,5, a helyi termelők esetében 56,6% volt. A termelők helyzetén valamelyest csak az online értékesítési formához való csatlakozás segített, de ez egyáltalán nem jelentett garanciát arra, hogy az online térben kereskedő gazda vállalkozása sikeres is lesz, hiszen a webes kereskedelmi tapasztalatok és a felkészültség hiánya számukra rendkívüli kockázatot jelentett. A hipermarketek, szupermarketek és diszkontok esetében a kiszolgálás technikája, az önkiszolgáló rendszer megléte segítette az egységek hatékonyabb működését.

A KSH decemberi Statisztikai Szemléje alapján arról írtunk, hogy míg a kistermelők csaknem 60 százaléka szenvedett el különböző mértékű veszteségeket, sokuk sikeresen megbirkózott a kihívásokkal. (E tanulmány alapját szolgáló felmérésben összesen 136 kistermelő vett részt, Magyarország 18 megyéje és Budapest is képviseltette magát.) A kistermelők egy része rugalmasan tudott reagálni a kihívásokra.

Miután a kereskedelmi láncok a rendkívüli helyzetben nem voltak képesek megfelelő minőségben kiszolgálni a vásárlókat, példátlan kereslet merült fel a rövid ellátási láncok friss és helyi élelmiszerei iránt.

A hirtelen keresletnövekedés különösen azon csatornák esetében volt látványos, amelyek lehetővé tették az ügyfeleik számára az online rendelést, és egy közeli átvételi pontra vagy a vásárlók otthonaiba vállaltak szállítást.

A decemberben publikált kutatás során megkérdezett kistermelők 59 százalékára negatívan hatott a világjárvány. A korábbi értékesítési szintet fenntartani képes gazdák közül sokan (31%) kiemelték, hogy csak a marketingstratégiájuk jelentős megváltoztatásával sikerült elérni ezt a teljesítményt (a teljes minta 19 százaléka nyilatkozott így). További 10 százalék ugyanakkor képes volt növelni az eladásait. A 3–5 millió Ft éves árbevételt elérő, vagyis a „közepesen nagy” kistermelők között fordult elő a legnagyobb arányban növekedés.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke korábbi interjújában azt nyilatkozta a HelloVidéknek, hogy szerinte végtelenül rossz döntés volt sok-sok önkormányzat részéről, hogy a termelői piacokat a járványra hivatkozva bezárták. Egyrészt mert így

a zömében szabadtéri elárusítóhelyekről beterelték az embereket a zárt kiskereskedelmi hálózatokba, ami járványügyi szempontból jóval kockázatosabb.

Másrészt pedig azokat a kistermelőket, helyi vállalkozásokat hozták elképesztően nehéz helyzetbe, akik az értékesítésük jelentős részét itt bonyolították le. "A házhoz szállítás valóban jó megoldás lehet, azonban nem egy általános recept a problémára, és nem mindenki tudja vállalni. Alternatív megoldásokon is lehetne gondolkodni, amik tudják erősíteni a kistermelői rendszer sikerességét, elérhetőségét", fejtette ki véleményét.

2020 márciusában az ellátási zavar nem egyformán jelentkezett a kiskereskedelem különböző termékcsoportjaiban: a tartós élelmiszereknél (cukor, liszt, konzerv) és a friss húsoknál, valamint a tisztítószereknél volt a legerőteljesebb (ebből is látszik, hogy sokan tartották fontosnak a járvány elleni küzdelemben a tisztítószerek gyakori alkalmazását, így megpróbáltak ebből jelentős mennyiségeket felhalmozni). A gyógyszerek, vitaminok esetében a fogyasztók mérsékelt ellátási problémákat észleltek, a friss sütőipari termékek és felvágottak esetében pedig ugyancsak alig tapasztaltak jelentősebb ellátási zavart.

A felhalmozási tartalékot képzők legnagyobb arányban két-három hétre rendezkedtek be.

Ennél hosszabb, egyhavi vagy még nagyobb tartalékkal csak a megkérdezettek 19,1%-a rendelkezett, egy kisebb csoport (6,8%) pedig alig halmozott fel, csupán egy-három napos tartalékot képzett. Alacsony felhalmozásuk egyik oka a vásárlóerejük gyengesége volt.

És hogy mit nem vásároltunk ebben az időszakban? A válaszadók főleg olyan termékeket említettek, amik csomagolatlanul kerülnek a vásárlók elé (csomagolatlan kenyér 48,8, zöldség- és gyümölcsfélék 15,4, friss húsok 17,3, kézműves termékek 50,7%) vagy vásárlása rövid, de még középtávon is nélkülözhető (ruha- és cipőipari termék 64,2%).

Idén elmaradt a pánikvásárlás

A tavaly tavaszi helyzettől eltérően most az élelmiszerüzleteknek is be kell zárniuk a megszokottnál korábban, bár a boltok többsége este 7-nél tovább szokott nyitva tartani. Egy évvel később, 2021 márciusában az ismét szigorodó korlátozások hatására az élelmiszerüzletekben nem volt tapasztalható a tavaly tavaszihoz hasonló roham. Akkor a pánikvásárlás oka az volt, hogy áruhiánytól féltek a vevők, de miután kiderült, hogy nem kell ettől tartani, így most nincs jele vásárlói rohamnak – idézte Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát az MTI.



Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója azt mondta: tavaly tavasszal az idősebbek vásárlására elkülönített idősávban nagyon visszaesett a forgalom, így a kereskedők számára kedvező, hogy most ilyen döntés nem született. A Lidl Magyarország tájékoztatása szerint a vásárlók megfontoltan és tudatosabban szervezik bevásárlásaikat, a keresletben lassú emelkedés tapasztalható, de nem indult el felvásárlás. Felhívták a vásárlók figyelmét arra is, hogy nincs szükség az élelmiszerek felhalmozására.