Turisztikai paradicsommá is válhatna a falu: mutatjuk, mivel csalogatnák Tiszasülyre a turistákat

Ahogy a portál írja, a település messze esik a nagyvárosoktól, munkát adó jelentős cégek sem működnek a környéken. Így azt gondolná az ember, nemigen akad kitörési pont. Erre viszont rácáfolnak a nagyszabású turisztikai projektek tervei.

Vidra Tamás szolnoki építész ismerősömmel beszélgetve merült fel bennem ez az elképzelés

- mondta a településvezető.

Az interneten nézelődtünk és eladó uszályt találtunk. Innen jött az ötlet, hogy egy ilyet felújítva rendezvényhajót lehetne kialakítani. Egy uszályon elég nagy a hely ahhoz, hogy könnyűzenei koncerteket, színielőadásokat lehessen tartani. Vidra Tamás felajánlotta, hogy készít hozzá látványtervet is. Tovább gondolva az elképzelést, azt Kovács Balázs látványtervező jelenítette meg képi formában. Az elgondolás ugyanis túlmutat egy uszály átalakításán, kiterjed egy úszómű megépítésére is, ahol csónakkikötő és kosaras fürdő várná a látogatókat. Az úszóműhöz pedig lehetne szintén úszó apartmanházakat csatlakoztatni, ahol megszállhatnának a Sülyön megforduló turisták. Egy kilátót is építenének, melyről belátni a folyót és környé­két

- tette hozzá.

Az árvízvédelmi töltés itt a kerékpáros közlekedés útvonala is, jelentős a biciklis, motoros forgalom. Erre haladnak el, akik a Tisza-tóhoz tartanak. E forgalmat pedig érdemes lenne megállítani és kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Tiszasüly környéke viszont Natura 2000 természetvédelmi körzet, így a terveknél ezt is figyelembe kell venni. De már egyeztettem a Hortobágyi Nemzeti Parkkal ez ügyben, az engedélyt a kormányhivatal adja ki ugyan, de tőlük kérnek majd szakvéleményt. Jó hír, hogy a nemzeti park szakemberei engedélyezhetőnek ítélték a projektet

- fejtette ki Nagy Richárd.

A Kötivíziggel pedig már korábban értekeztem a csónakkikötő terve miatt. Egyeztettem Pócs János országgyűlési képviselővel is, ő is figyelemre méltónak találta. Elvileg tehát nincs akadálya a projekt megvalósításának, csak a forrást kell rá előteremteni

- magyarázta a polgármester.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.