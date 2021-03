Ezek most a legfelkapottabb diákmunkák: mutatjuk, mennyit kereshet egy középiskolás

A portál többek közt arról is kérdezte a szakembert, hogy miért éri meg ma egy vállalatnak kölcsönzött munkaerőt foglalkoztatni?

Ahogy a szakember mondja, a munkaerő kölcsönző és közvetítő cégek, valamint iskolaszövetkezetek legnagyobb előnye a költséghatékonyság mellett a rugalmas foglalkoztatásban rejlik.

A munkaszervezés, a munkavégzés feltételei mind tökéletesen alkalmazkodnak a mostani tartósan bizonytalan helyzethez és kiszolgáltatott üzleti környezethez. A mostani pandémiás időszakban a piac pillanatok alatt változik meg úgy, hogy az adott pozícióra vagy munkakörre már nincs szükség, vagy éppen az ellenkezője történik: hirtelen támad igény átmeneti, akár nagylétszámú kapacitásokra. Ezekre a helyzetekre lehet a legjobb megoldás a munkaerő kölcsönzés, illetve a diákmunka

- mondta Pataki Zoltán, az euJobs HR-Group alapító tulajdonosa, aki arra is válaszolt, hogy miért éri meg a munkavállalónak kölcsönzött munkaerőként dolgozni, és nem állományban?

Abban az esetben, amikor a munkavállalónak megváltozott az élethelyzete, váltani szeretne, két állás között van, vagy csak ki szeretné próbálni magát valami egészen más feladatban, akkor jó választás kölcsönzöttként dolgozni. A munkaerő kölcsönző cég a munkavállaló és a megbízó (foglalkoztató) között egyféle hidat képez, ahol a munkavállalót mentorálni, segíteni tudja a munkavégzéssel kapcsolatosan felmerülő kérdések során. Ezen felül vannak bizonyos pozíciók, iparágak, ahol a foglalkoztatás már megszokottan kölcsönzés keretében zajlik, ilyen például: a raktári kisegítő, könnyű fizikai, egyszerű betanított munkás pozíciók. Mindezeken felül az euJobsnál abban is tudunk segíteni, hogy munkát biztosítsunk külföldön

- magyarázta a szakember, de kitért arra is, hogy ma már nem csak kék, de egyre több fehérgalléros munkavállaló is kölcsönzöttként dolgozik, illetve, hogy mi ennek az oka.

Ma a foglalkoztatási forma mindkét fél számára előnyös. A munkáltatói oldalról egyre több vállalat találkozik olyan kihívással, amit időszakos munkaerővel lehet megoldani, és a munkáltatói kötelezettségeket tekintve költséghatékonyabbak lehetnek kölcsönzött munkavállalókat alkalmazni. Számos olyan megbízónk van, akik fehérgalléros munkavállalókat alkalmaznak kölcsönzötti állományban, például pénzügyi- és bankszektorban

- mesélte Pataki Zoltán, akit arról is kérdeztek, hogy miben változtatta meg a pandémia a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó magyar vállalkozások stratégiáját, lehetőségeit?

A pandémiás helyzet új lehetőségeket nyitott meg számunkra közel 20 év után, hiszen a villámgyors, rugalmas és professzionális szolgáltatásainkat még tökéletesebbé tudtuk csiszolni. Nap mint nap igazodunk a rohamléptekben radikálisan változó piaci igényekhez. Célunk, hogy minden megbízó partnerünk a nehezített körülmények közt is gazdaságosan tudjon működni, megőrizve ezzel üzleti stabilitásukat és versenyképességüket

- mondta a szakember. A portál azt is megkérdezte, hogy felmérések szerint egyre több középiskolás vállal munkát tanulmányai mellett, nekik milyen lehetőségeik vannak hány órát tudnak dolgozni hetente és nagyjából mennyit kereshetnek ezzel? A pandémia hatására ugrott meg a számuk, vagy ez a trend korábbra nyúlik vissza?

Az elmúlt évek során egyre gyakoribb jelenség, hogy 16 éves életkorukat betöltő fiatalok dolgozni kezdenek. Ez a trend minden évben erősödött. A fiatalokkal nagyon jó tapasztalatink vannak, kiemelkedően lelkesek és ambíciózusak. A foglalkoztatásukra azonban oda kell figyelni, ugyanis más törvények vonatkoznak rájuk, mint a 18 feletti diákmunkát vállaló fiatalokra. 18 éves kor alatt, diák foglalkoztatás esetében a fiatal napi 8 óránál többet nem dolgozhat, a túlóra tiltott. Kötelező biztosítani számukra a napi 12 óra pihenőidőt. 22:00 - 06:00 között nem dolgozhatnak, pénztárért, leltárért nem felelhetnek, valamit a munkaközi szünet kiadása is eltérően alakul náluk.A középiskolák diákok is igen izgalmas paletta közül váltogathatnak: jelenleg például informatikai oktatókat keresünk br. 1750 Ft/óra bérben. Heti 30 órában, iskolaidőhöz igazított beosztás mentén akár nettó 178 500 forintot is kereshet egy középiskolás diák. A szakmai munkákon felül a gyorséttermi pozíciók nagyon népszerűek, mert a visszajelzések szerint pörgős a munka, kevés utazással könnyen megközelíthető helyen vannak az éttermek és jó a csapat

- magyarázta Pataki Zoltán.

