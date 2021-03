Nesze neked, piacozás: jelentősen csökkent a vásárlási kedv a Balaton-parti városban

A piacon már megjelentek a primőr zöldségek, hétről hétre egyre több friss, tavaszi áruval lehet találkozni a standoknál. A kiskertekbe ültethető virágokat is megvásárolhatják már az érdeklődők, ehhez képest jelentősen kevesebben vásárolnak a keszthelyi piacon – olvasható a Keszthelyi Televízió honlapján.

Tegnap reggel alig lehetett vásárlóval találkozni

A megszokotthoz képest az árusok is később érkeznek és korábban pakolnak össze, ugyanis azt mondják, annyira kevés az ember, hogy nincs értelme sokáig maradni. Vannak azonban olyanok, akik továbbra is ragaszkodnak a helyi piachoz.

Már megjelent a medvehagyma is, ez is keresett portéka ilyenkor. Emellett számos egynyári és évelő virágot is vásárolhatnak azok, akik már elkezdik a tavaszi ültetéseket. A járványhelyzet miatt természetesen kötelező a maszkviselés, az árusok pedig felhívják a figyelmet arra, hogy a vásárlók lehetőség szerint ne fogják meg kézzel a termékeket, kérjék az eladók segítségét.

A keszthelyi piacon áruló termelők többsége évek vagy akár évtizedek óta várja itt a vásárlókat. Nyáron jóval nagyobb forgalmat bonyolítanak, hiszen a Keszthelyen vagy környéken nyaralók is előszeretettel vásárolnak a piacon. A koronavírus-járvány kitörése után azonban elmaradtak a vendégek, és az utóbbi hónapokban a helyi vásárlók száma is jelentősen csökkent.

Az eladók azt mondják, még soha nem voltak ennyire kevesen a piacon.

Most külföldi vendégekre nem számíthatunk. Azért Keszthely is hozzátartozik a Balaton vonzáskörzetéhez, nyilván, hogy sok turista nincs, ők kiestek a forgalomból. A belföldiek vásárolnak azért. Most kecskesajtot árulok, de nyilván, hogy ez elég kurrens cikk ahhoz, hogy ebből olyan sokat vásároljanak, de nyilván ez, hogy a COVID nagyon visszaszorította a vásárlókedvet, meg talán a bezártság is.

- panaszolta egy árus, Szentmiklósi Erzsébet.

Pedig a piac egyfajta közösségi tér is

Az eladók azt mondják, a piac nem csak a friss termékek lelőhelye volt, hanem egyfajta közösségi térként is funkcionált. Sok ismerős találkozott itt, beszélgettek, közösen vásároltak. Most ezek a találkozások is ritkultak vagy sok esetben meg is szűntek. Az árusok azt mondják, régi törzsvásárlók maradtak el, de új is kevés érkezik.

Címlapkép: Getty Images