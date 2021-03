Milliárdos beruházás: elkezdődött a hódmezővásárhelyi kórház bővítése

Kallai Árpád online sajtótájékoztatóján elmondta, a 9,266 millió eurós (3,3 milliárd forintos) összköltségvetésű projekt a szatmárnémeti Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Egyesülettel közösen elnyert román-magyar Interreg pályázatnak köszönhetően valósulhat meg.

A 2019-ben indult projekt teljes költségvetéséből a legnagyobb részt, mintegy 1,8 milliárd forintot a hódmezővásárhelyi kórház bővítése teszi ki. A tervek szerint jövő nyárra két új, összesen 2300 négyzetméter alapterületű szint kerül a járóbeteg- szakrendelő épületére. Az új szinteken kap majd helyet az új, 35-35 ágyas gyermek-, illetve belgyógyászati osztály. Egy-, két-, három-, valamint egy négyágyas kórtermeket alakítanak ki, melyek mindegyikéhez vizesblokk kapcsolódik. Emellett újabb szinten összekapcsolják a szakrendelő tömbjét és a kórház főépületet

- ismertette a beruházás részleteit a főigazgató.

Mintegy 400 millió forintból korszerű diagnosztikai eszközöket is vásárolt a hódmezővásárhelyi kórház, nagyobbik részük már megérkezett, és azokat használatba is vették. A népegészségügyi szűréseket teszi hatékonyabbá egy 3D-s emlődiagnosztikai készülék, egy a bőr daganatos elváltozásainak korai felismerésére szolgáló gép, valamint egy szív- és érrendszeri betegségek diagnosztikájára alkalmas ultrahang- és EKG-berendezés. A kórház diagnosztikai eszközparkja hamarosan a tüdőszűrésre szolgáló komputertomográffal (CT) is bővül

- tudatta a szakember.

Az osztályok berendezésére 54 millió forintot fordítanak. A daganatos, továbbá szív-, és érrendszeri betegségek korai felismeréséért pedig szűréseket szerveznek 80 millió forintból

- közölte Kallai Árpád.

Szatmárnémetiben a Hódmezővásárhelyen több mint egy évtizede indult Egészséges Vásárhelyért Program tapasztalatait fölhasználva indul prevenciós program. Megvalósításához új eszközöket vásárolnak, képzéseket és lakossági tájékoztató kampányokat szerveznek, erre összesen 2,1 millió eurót fordíthatnak.

