Igazi csodaszer készül szőlőmagból Érsekhalmán: 20-szor erősebb, mint a C-vitamin

Az Érsekhalma külterületén elnyúló 20 hektárnyi földterület háromnegyed részét borítja szőlőt, amit csak és kizárólag Gonda János és családja művelnek, mert így tudják garantálni, hogy ami az üvegekbe kerül, az tényleg szívvel és lélekkel készül. A még a nagyapától megörökölt szőlészet iránti szenvedély azonban jó ideig csak az ízes borokra korlátozódott, és azt követően sem a tudatos bővítés okán került fel a palettára a bioszőlő magjából készült őrlemény.

15 évvel ezelőtt már több bioboltba szállítottam közvetlenül Budapestre, ahol az egyik alkalmazott szüret környékén rám kérdezett, mit csinálok a szőlőmaggal, mert abban mennyi értékes, a szervezet számára hasznosítható biológiai anyag található. Akkor erről mit sem tudtam, és el is hessegettem azzal, hogy szüretkor nincs időm ilyennel foglalkozni, mert ha szőlőmagot nem különítem el a törkölytől, nem szárítom és raktározom el, hamar megpenészedik, és akkor bármennyire is értékes belül, már nem használható fel. Rá egy évre ugyanez a személy megint rákérdezett, én pedig elszégyelltem magam, hogy ennyi idő után sem felejtette el. Mindent magamnak kellett kitalálnom, kikísérleteznem, de szüret végére ott volt a tiszta, szárított 100 kg szőlőmagom

– emlékezett vissza Gonda János, hogyan ismerkedett meg a szőlőmag őrleménnyel.

Saját szakállára kísérletezte ki, hogy a legjobb egy köves malommal megőrölni a magas olajtartalmú szemeket, mert a finom mozgó fémalkatrészeket tartalmazó darálót hamar elkoptatják a kemény szemek, ráadásul az érintkezés során a fémionok negatív hatással vannak az őrlemény beltartalmi értékeire. Biogazdálkodóként pedig minden ilyen apróságra oda kell figyelnie, ezért az elraktározott magvakat sem nem azonnal, hanem csak a rendelést követően őrlik meg és csomagolják, így garantálják, hogy annak olajtartalma sem vész kárba. Manapság már-már köztudott a szőlőmag őrlemény szervezetre gyakorolt jótékony hatása, a kezdet kezdetén viszont csak egy igen szűk piac állt rendelkezésre, amin Gonda Jánoséknak egy másik céggel kellett osztozkodnia.

Igazán nagy lendületet akkor kaptunk, amikor a termékkel való megjelenésünket követő fél évben az egyik kereskedelmi televíziós csatornán egy tudományos ismeretterjesztő műsorban beszámoltak arról, hogy Szentgyörgyi Albert a C-vitamin felfedezésén túl, amiért végül Nobel-díjat is kapott, mennyi egyébbel is foglalkozott, például a szőlőmaggal is. A műsort még 2-3 alkalommal megismételték, ezt követően pedig egy kis túlzással, de folyamatosan csörgött a telefonom, mert mindenki ezt kereste

– számolt be a kereslet robbanásszerű felfutásáról az Anna Borház egyik tulajdonosa.

Versenytársaikkal szemben pedig jelentős előnnyel indultak, lévén nem egy más borászattól felvásárolt szőlőmagot dolgoztak fel, hanem a sajátjukat dobták a piacra, ami immáron 15 éve biztosítja számukra Magyarország egyik bio élelmiszer nagykereskedésében vezető pozíciójukat. Idővel persze egyre több borászat ráébredt, hogy a korábban az enyészeté lett törkölyből mennyi plusz hasznot hozhatnak a konyhára, így mind bővült és bővült a hazai kínálat. Viszont, ahogy ez már csak lenni szokott, termék és termék közt is jelentős különbségek akadnak a borok évjáratainak mintájára, így az őrleményben lévő jótékony anyagok koncentrációja is hullámzó.

Nagyon kevesen vannak, akik úgy forgalmazzák ezt a terméket, hogy a saját alapanyagukat dolgozzák fel. A borászati üzemekben a törköly, amibe a szőlőmag is benne van, úgymond a feldolgozás utáni végtermék maradéka, egy nem kívánatos melléktermék, amit ennek megfelelően kezelnek. Kiborítják egy betonplaccra, amit aztán markolóval feldobnak egy traktoros pótkocsira, ahol a cigarettacsikktől a döglött egérig minden lehet, majd így viszik el a komposzttelepre. Ezzel szemben, amikor én a szőlőmet berakom a présbe, és tudom, hogy 3 óra múlva ki fogom üríteni, belekalkulálom a napi programomba, hogy lesz egy köbméter törkölyöm, amivel x óra múlva foglalkoznom kell. Tehát még aznap, frissen és gondosan kezelve készítem el az őrleményt. Ez a gondosság azonban a túlnyomó többségre nem mondható el, mert egyrészt az alapanyag nem saját, másrészt ha nem a gazda készíti el, ki tudja, hogy a napszámos vagy az alkalmazott mennyire figyel oda

– részletezte a minőségbeli különbségeket Gonda János.

A szőlész-borász elmesélte, az alapanyag kötelező bevizsgálását követően volt már rá példa, hogy a laborvezető hívta fel őket, mert nem akarta elhinni a minta összpolifenol értékét, mert olyan magas szintet még a szakirodalomban sem dokumentáltak. De mi a jelentősége ennek a bizonyos polifenolnak az emberi szervezet szempontjából? A tudomány már bizonyította, hogy az úgynevezett szabad gyökök jelentős szerepet játszanak az öregedésben és az általános leépülési folyamatokban, amelyet a polifenol vegyületek képesek semlegesíteni.

Nagy koncentrációban antioxidáns hatásúak, 20x erősebbek a C-vitaminnál és 50x az E-vitaminnál. A szőlőmag őrleményben lévő hatóanyagok az immunerősítésen túl segíthetnek a keringési problémákon, a kötőszövet erősítésében, az ízületek egészségének megtartásában, gyulladáscsökkentésben, az allergia enyhítésében, és a sor ezekkel még koránt sem teljes.

Hatása okán így a vevőkört is két csoportra lehet elkülöníteni: vannak, akik konkrét betegség okán illesztik be mindennapos táplálkozásukba az őrleményt, míg mások kúraszerűen, immunerősítőként szedik, amíg nincs jelen életükben egy állandó jelleggel fennálló, a mindennapi jóllétüket negatívan befolyásoló megbetegedés vagy fájdalom. A mind nagyobb figyelmet élvező szőlőmag őrlemény azonban nem húzta párhuzamosan maga után az iránta való keresletnövekedést, már ami az Anna Borházat illeti.

Gonda János szerint, mivel egyre több hazai cég és import áru jelenik meg a piacon, függetlenül a termék minőségétől, egyre nehezebb plusz vevőkörhöz jutni, mert a kereslet szétforgácsolódik. A bio szőlőmag őrlemény keresletük azonban ennek ellenére is biztosított, ahogy, bár hiába vonult nyugdíjba a szőlész-borász házaspár, az érsekhalmi földeken is ugyanúgy tovább folyik a munka.

Tovább működtetjük a birtokot, ez teljesen egyértelmű. A nyugdíjba vonulás olyan apró részletkérdésben jelent változást, hogy ezentúl nem fogunk szombatonként feljárni a biopiacra. A munkamegosztást is megbeszéltük, ugyanúgy fog minden működni, ahogy eddig: a szőlővel kapcsolatos teendőket én viszem, a legfiatalabb lányunk, Anna pedig a borászati, értékesítési részbe száll be. Családi egyezség alapján ő fogja továbbvinni a három lányunk közül a családi pincészetet, aminek lassan 30 éve ő a névadója

– tért ki a generációváltásra az érsekhalmi szőlész-borász. Gonda János továbbá azt is elmondta, anno egy családi kupaktanács alkalmával döntöttek a pincészet elnevezése mellett, amely azonban, úgy tűnik, legfiatalabb lánya sorsát is predesztinálta, így van kinek továbbvinnie a több generáción átívelő családi hagyományt.

