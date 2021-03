Elképesztő milyen állatok bukkantak fel Szabolcsban: egyre sürgősebb a ragadozók gyérítése

Ahogy a portál írja, a gyérítés szervezettebbé tétele érdekében hirdetik meg minden év tavaszán a megyei vadászkamarák a ragadozógyérítési hetet, amelyből megyénk is kiveszi a részét minden évben.

A napokban fejeződött be a megyében a dúvadgyérítési hét, amit az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezete hirdetett meg 2021-ben is a vadászok és a vadásztársaságok számára. Fazekas Gergely megyei titkárt számolt be a lapnak a rendezvényről.

Azt hittük 2020-ban, hogy az akkori ragadozógyérítési hét megismételhetetlen lesz. Egyrészt a terítékre került vad mennyisége tűnt megközelíthetetlennek, másrészt az akkor szárba szökő Covid–­19-fertőzés miatt először kellett a közös teríték helyett valami mást kitalálnunk. Sajnos, az akkor bevált egyéni teríték elkészítésére volt szükség az idén is, hiszen a pandémia még a tavalyinál is csúnyább arcát mutatta, így maradt az egyéni eredmények központi összesítése. Ugyanakkor a darabszámot is csaknem megismételték a vadászok, hiszen a tavalyi 630 darabos terítéktől csak kicsivel elmaradva, 2021-ben 602 ragadozót ejtettek el a benevezett résztvevők

- mondta a szakember, majd hozzátette, a csökkenésnek oka lehet a mostani zordabb időjárás, de az sem lehetetlen, hogy a kitartó munka hatására valóban csökkent valamelyest a ragadozók létszáma. Ez egyes társaságoknál valóban így lehet, de megyei szinten még merészség lenne ezt állítani.

Hadd emeljem ki, hogy a terítékek elkészítésének minősége látványosan javult. Egyre gyakoribb az örökzölddel keretezett, máglyával kiegészített teríték, vagyis a résztvevők megadták a vadat megillető végtisztességet, ezzel is jó példát mutatva a civil és a vadásztársadalom tagjainak

- magyarázta Fazekas Gergely.

A terítékekből nyomon követhetjük a ragadozók megyei állományának változásait. Még mindig a borz vezet, hiszen a csapdákkal ezt a legkönnyebb elfogni (249), de a róka is igen szép számmal feküdt a terítéken (185). Az aranysakál térhódítása egyértelmű, hiszen 9 helyszínen is színesítette a terítéket. Ezek között több olyan terület is van, ahol a korábbi időszakban nem tudtak a jelenlétéről. Komoly kihívást jelent majd az elkövetkező néhány évben mind az apróvad, mind a nagyvad tekintetében létszámának korlátozása. Érdekességként egy keletről betelepített vendég is került a palettára. Nyestkutyát ejtettek már el megyénkben jó tíz évvel ezelőtt, és nem is messze a mostani rétközi elejtés helyétől. Sem akkor, sem most nem lehet tudni, hogy miként is került oda. A varjúfélék részaránya jelentősen csökkent a tavalyi számokhoz képest, de a vadászatuk eredményességét nagyon befolyásolja az időjárás

- mesélte a szakember.

Mint mondta, a felhívásra 23 vadászatra jogosult jelentkezett. A Tiszamenti Vadgazdálkodási Tájegység vadásztársaságai kivétel nélkül csatlakoztak. Ez már akár hagyomány is ebben a tájegységben, hiszen 2019 óta mindig részt vesznek a társaságok a programban.

Címlapkép: Getty Images

