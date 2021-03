Adománnyal segítik a rászorulókat: így jut tojás a nélkülöző családok húsvéti asztalaira

A Magyar Tojásszövetség húszezer darabos tojásadománya a Magyar Vöröskereszt központi raktárából a megyei elosztó helyekre került. Innen jut el húsvétig a humanitárius szervezet által fenntartott szociális intézményekbe, valamint a lakossági segélyezés keretében nélkülöző emberekhez, családokhoz.

A Magyar Tojásszövetség jelentős felajánlásából 5 családok átmeneti otthona, illetve anyaotthon, 12 hajléktalan-ellátó intézmény, valamint további 3 szenvedélybetegekkel és fogyatékkal élő emberekkel foglalkozó intézmény részesül. A tojásokból emellett négy megyében és a fővárosban az alapvető tartósélelmiszereket tartalmazó csomagokba is kerül. Ezeket a Magyar Vöröskereszt munkatársai a következő napokban folyamatosan juttatják el a velük kapcsolatban álló, nélkülöző családoknak.

Felelős szervezetként arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a mostani, különösen nehéz, pandémia sújtotta hónapokban elengedhetetlen a rászoruló családok támogatása. A tojás olyan teljesértékű táplálék, fehérje és D vitamin forrás, amelyre a mostani időszakban még nagyobb szüksége van egészségünknek. Fontosnak tartottuk, hogy ez az egyszeri adomány húsvét előtt olyan családok asztalára kerülhessen, akik ténylegesen nélkülöznek. Ezért választottuk partnerül a Magyar Vöröskeresztet, amely a családok segélyezésének legnagyobb szervezete

- mondta Szép Imre, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Magyar Tojásszövetség) elnöke.

A koronavírus hazai megjelenése óta eltelt több mint egy évben, cselekvő szervezetként kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minél több olyan tevékenységet végezzünk, melyekkel a járvány gazdasági és társadalmi hatásait enyhíthetjük. Az elmúlt hónapokban végig folyamatosan támogattuk a lakosságot tartósélelmiszerekkel, tisztasági szerekkel. 2020-ban így közel 210.000 adag élelmiszercsomagot osztottunk ki, mellyel több mint fél millió embernek segítettünk, országos adományosztásaink pedig azóta is folytatódtak. Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Tojásszövetség jóvoltából most egy egészséges és széleskörűen felhasználható élelmiszerrel tudjuk a csomagokat bővíteni, mely ráadásul a húsvéti ünnepkörhöz is kapcsolódik

- tette hozzá Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

Címlapkép: Getty Images

