Gőzerővel folyik a munka: félidőnél tart a tokaji hotel építése

Ahogy a portál írja, szakmai bejárást tartottak a beruházó és a kivitelező képviselői a Csurgó-völgyben épülő ötcsillagos szállodánál. Mint írják, a Minaro Hotel Tokaj a térség legnagyobb, prémiumszolgáltatását képviselő szálláshelye lesz a maga száz szobájával, de munkahelyet is teremt majd a városban, hiszen az üzemeltetéshez közvetlenül száz munkatársat várnak majd. A bejáráson jelen volt dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, Papp László, Debrecen, Veres Pál, Miskolc és Posta György, Tokaj város polgármestere is.

Csaknem 10 hektáros területen, egy korábbi bánya helyén megvalósuló ötcsillagos, tematikus szállodát építenek Tokajban. A szálloda alapkövét 2020. márciusban tették le, azóta pedig a pandémiás helyzet ellenére is a terveknek megfelelően halad a kivitelezése. Vécsey Róbert, a beruházó ügyvezetője elmondta, három éve indult a munka a tervezéssel, a kivitelezést egy éve kezdték el, és éppen a felénél tartanak, tehát egy év múlva készülhet el. A bekötőúthoz is készen vannak a tervek, a forrás rendelkezésre áll, a közbeszerzést követően így annak a munkálatai is elindulhatnak hamarosan

- számolt be róla a lap.

Dr. Szepesi Richárd tájékoztatása szerint a 10 ezer négyzetméteres hotellel mindenkit megcéloznak majd, nem csak azokat, akik a bor és a tokajiság miatt érkeznek Hegyaljára.

Sokrétű wellness- és fürdő-, illetve szabadidős részleg is helyet kap az épületben, az összesen kilencmilliárdos beruházásban, melyhez Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében 3,449 milliárd forint pályázati finanszírozási forrás is tartozik. A szálloda közvetlen környezetében egy gasztro- és rendezvényfunkciót betöltő központ is megépül, amelynek a kivitelezése szintén elindulhat hamarosan, hogy egyszerre készüljön el a szállodaberuházással

- mondta, majd hozzátette, a tervek szerint jövő márciusban fejeznék be a munkát, és 2022. májusban – kéthavi próbaüzem után – szeretnének megnyitni.

Tokajban is számtalan turisztikai fejlesztés valósulhat meg a 149,5 milliárdos, a régiót érintő kormányzati forrásból. Ebből kiemelhetjük a zárt kabinos felvonót, amely fel fogja vinni a vendégeket a tévétoronyhoz, ahol jelentős turisztikai attrakciót fogunk megvalósítani. De városunk a TOP-os pályázatok kapcsán is 3,2 milliárd forintos forráshoz tudott jutni. A jelentősebb projektek most fognak elindulni, mint a kerékpárút, a Bodrog-parti sétány vagy a zöldterületek megújítása

- tette hozzá Posta György, Tokaj polgármester.

