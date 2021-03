Az "Anyukám mondta" csakazért sem adja fel: retró fogásokat is készítenek a kirándulóknak

Már csak néhány hetet kell várni arra, hogy megtudjuk, hány hetet kell még arra várni… ugye megvan ez a mém? Nos, ebben vagyunk mi is. Tényleg arra bazíroztunk, hogy talán, talán a húsvét már meglesz! Akkor majd kinyithatunk Debrecenben, kiülhetünk a teraszra Miskolcon, lassan indulhatnak az encsi esték is. Hát, most a következő reményteli dátumunk a pünkösdi, de lehet, hogy még későbbibe kellene kapaszkodnunk

— nyilatkozta Dudás Szabolcs a diningguide.hu-nak. A neves szakács azonban egy percig sem szeretne panaszkodni, mert a törzsvendégeikre most is támaszkodhatnak, a zárt csoport ugyanúgy működik, mint ahogy tavaly tavasszal.

Számukra heti egyszer még mindig mennek a menük Budapestre, ahogy egyébként a pizzaboxok is eljutnak Miskolcról igény szerint Debrecenbe és a fővárosba is. Valamivel kevesebb a megrendelés, de van dolguk, tennivalójuk az új üzlet munkálatain felül is.

Takarítanunk kell még egy nagyot és megkezdeni a próbasütéseket az új helyen, de egyébként nyitásra készen állunk. Olyannyira, hogy a kezdő csapatunk már Debrecenbe is költözött. Ez az egység nem függ majd a többitől, mivel saját műhelye van, a tésztákat ott fogjuk összeállítani. Jó kis helyünk van egyébként, konkrétan az Aranybikával szemben, a templomnál. A tér már a jó idő beköszöntével ébredezik is, sok az ember, várják, hogy szabadabb világ legyen. Mi is, hogy a helyiek megtöltsék majd a teraszt.

Nagy marketingtevékenységet nem folytatnak, szeretnék majd, hogy ugyanúgy szájról szájra terjedjen a jóféle pizzák híre, mint ahogy ez Encsen és Miskolcon is történt.

Mondhatnám, hogy Encsen nagy a csend, de február óta ott is van egy kis aktivitás, ugyanis hétvégente sütünk pizzát és retró kedvenceket is készítünk a környékbelieknek, helyieknek, akik szeretik az Anyukám mondtát. Körülbelül 12-től 19 óráig vagyunk, és tényleg klasszikusokat főzünk és sütünk. Például csülköt pékné módra, szezámos csirkecsíkokat, ragacsos oldalast vagy kijevit. Most még medvehagymában is utazunk, ha már ez a szezon is kimarad. A desszert és a pizza alap, szóval ha valaki a környéken kirándulna, csak csörögjön ránk, már készítjük is össze az ebédet! Ezen a hétvégén bárányt is sütünk

— tette hozzá Szabolcs, szóval ha a Zemplén, Tokaj-Bodrogzug környéke lenne a hétvégi óvatos kirándulás helyszíne, akkor érdemes most is megcélozni Encset. Ha nem is a hagyományos módon, de főznek és vendégül látnak.

